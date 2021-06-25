На управление важнейшим рязанским МУПом претендует поселковый коммунальщик

Подковерная борьба за близость к денежным потокам в Рязани подходит к апогею. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Подковерная борьба за близость к денежным потокам в Рязани подходит к апогею. Настало время расставить по своим местам директоров муниципальных предприятий – распорядителей бюджетных средств и наших коммунальных платежей. Новых рулевых по результатам конкурсов назначат в РМПТС, Муниципальный центр торгов, КВЦ, Водоканал.

Вкратце напомним, что после провала чиновников-варягов из Ростова-на-Дону, расставленных управлять важнейшими городскими МУПами, в феврале-марте были произведены кадровые перестановки в структурах горадминистрации, в результате которых ростовчане во главе с вице-мэром Владимиром Бумистровым покинули свои посты. Вместо чиновника-гастролера управлять городским хозяйством поставили малоизвестного Бориса Ясинского из администрации Рязанского района, а заведовать аппаратом мэрии (т.е. организационным и кадровыми вопросами) - Алексея Пустовалова. Последний является экс-подчиненным несостоявшегося героя России Игоря Грекова и его земляка с берегов Дона Виталия Игнатенко, пока еще руководящего аппаратом областного правительства.

Назначенцы не утверждены на должностях гордумой, но работают с приставкой и.о., что не мешает обоим быть председателями комиссий по выбору руководителей МУПов. Притом один из конкурсов – на замещение должности директора РМПТС - администрация Рязани втихую проводит уже сегодня, 25 июня. Ранее не были опубликованы ни дата последнего этапа, ни протоколы предыдущих заседаний, ни имена кандидатов.

Тем не менее, из наших источников и ряда крупных Telegram-каналов стало известно, что основным претендентом считается директор Лесновского МУП ЖКХ Сергей Лепехин. Лесной – это поселок в Шиловском районе, который является родным для председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина. Едва ли при выдвижении кандидатуры Лепехина могло обойтись без рекомендации уважаемого земляка.

«Молодой руководитель, работающий на благо всех жителей поселка», - пишут о Лепехине на сайте Лесновского МУП ЖКХ.

Может оно и так, но только с одной стороны в Рязани мы имеем 522 км муниципальных теплосетей с износом свыше 80%, 63 котельные, немалая часть из которых подлежит ликвидации, 380 тысяч потребителей, а с другой – коммунальщика из поселка с населением 7000 человек. Признаем, что любой человек имеет право на продвижение по службе при наличии нужных компетенций и управленческих навыков. Однако в данном случае речь идет о возможной передаче масштабного комплекса с огромным количеством проблем под ответственность человека, который на таком уровне прежде никогда не работал! Но разве имеет значение соответствие профессиональных качеств занимаемой должности, когда во главе предприятия с оборотом 4,5 млрд рублей и многочисленными муниципальными заказами будет стоять лояльный председателю облдумы человек?

Конкурентами Лепехина, как пишет «Новая», значатся бывший директор городских теплосетей Виктор Кондрашов, экс-министр ТЭК и ЖКХ области Владимир Полозов и руководитель теплосети из подмосковной Старой Купавны, бывший главный инженер РМПТС, рязанец Алексей Олейник.

Отметим, что администрация Рязани оказалась не готова предоставить СМИ информацию ни об одном кандидате. «Назначат – опубликуем», - заявили городские чиновники. Между тем ни упомянутого ранее Ясинского, ни, например, новоиспеченного начальника управления транспорта Вениамина Синякова мэрия рязанцам публично представить так и не удосужилась. Компетенции последнего в транспортной сфере и вовсе остаются загадкой.

Подробнее о состоявшихся и потенциальных назначениях в городские муниципальные предприятия мы расскажем в следующих метериалах. Пока же позволим себе небольшой вывод. Когда крупные чиновники и местные олигархи назначают ставленников, а протекция «со стороны» ставиться выше профессиональных навыков, интересы покровителей всегда будут доминировать над интересами города и горожан. Заявляя об открытости, а на деле пряча ключевые кадровые решения в подполье, администрация Рязани даже в преддверии выборов не стесняется подрывать доверие к власти. В угоду чему? Корыстным интересам всесильных кланов?

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