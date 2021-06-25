Николай Любимов: Мы сделали все, и даже больше. Наши ожидания от бизнес-миссии в Казахстан полностью себя оправдали

Фото: Правительство Рязанской области.

С деловыми кругами, предпринимателями, официальными лицами государства, отвечающими за сотрудничество и расширение сфер внешнеэкономического и культурного взаимодействия с российскими партнерами встречались руководители 13 региональных предприятий, представляющих строительную отрасль, сферу IT и производства товаров народного потребления. Бизнес-миссия организована в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Рязанским центром экспорта АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций».

Губернатор области Николай Любимов провёл деловые встречи с Генеральным Консулом РФ в Алматы Евгением Бобровым и Торговым представителем РФ в Республике Казахстан Андреем Бабко, поддержавшими рязанские инициативы в части расширения форматов сотрудничества и присутствия продукции рязанского региона на казахстанском рынке. «В первую очередь - это рязанские компании, производящие строительные материалы, - уточнил глава региона Николай Любимов, подводя итоги работы миссии. - И генеральный консул, а также торгпред подтвердили, что сейчас это самое востребованное направление для сотрудничества и то, что рязанские компании экспортируют свои товары, в том числе и в Европу, помогает им подтвердить качество своей продукции». В ходе встреч была достигнута предварительная договоренность о посещении предпринимателями-членами Атамекена (Национальной палаты предпринимателей РК) форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области».

Фото: Правительство Рязанской области.

Развивая тему своего выступления на пленарном совещании VII Алматинского бизнес-форума «Взаимная торговля в рамках Евразийского экономического союза» на последующих переговорах с Председателем координационного совета «Евразийского Делового Совета» Олегом Сосковцом, глава региона Николай Любимов заручился поддержкой последнего в поиске надежных партнеров в Казахстане для рязанской стороны с целью дальнейшего увеличения экспортных объемов и выручки.

Фото: Правительство Рязанской области.

Генеральный директор «Корпорации развития Рязанской области» Артем Никитин в рамках «круглого стола» с представителями деловых кругов Казахстана (Атамекена) презентовал экономический потенциал региона, представив, в том числе, ключевые инвестиционные площадки и возможности локализации на них казахстанского бизнеса. Предложения вызвали определенную заинтересованность принимающей стороны: варианты сотрудничества будут обсуждаться на дальнейших переговорах.

Фото: Правительство Рязанской области.

В состав бизнес-миссии вошли предприятия, которые подготовили конкретные предложения для казахстанских коллег, что, по мнению Николая Любимова, привело к успеху в переговорном процессе. В течение трехдневной работы биржи контактов в целом состоялось более 100 встреч рязанских предпринимателей с алматинскими партнерами, целых ряд из которых завершились обсуждением возможных параметров будущих сделок. Наибольшую заинтересованность казахстанские компании проявили к производителям строительных материалов, системам водоотведения и вентиляции, стекла для строительства теплиц рязанского производства. Заслуженное внимание казахстанской стороны было к химической продукции (бытовая химия и влажные салфетки), а также радиоэлектронным товарам с системой удаленного управления, сигнализации с использованием мобильной связи. По результатам переговоров одним из участников делегации намечено создание совместного предприятия с казахстанскими партнерами. Другая рязанская компания продвинулась в переговорном процессе о приобретении в Алматы торговой компании для развития на территории Казахстана собственной дистрибьютерской сети. Еще один успех – достижение договоренности о поставках систем кровельных водоотводов для возведения элитных жилых комплексов в Медеуском районе Алматы. Переговоры участников бизнес-миссии с председателем Российско-Казахстанского Делового совета Михаилом Смирновым завершились договоренностью о создании совместного проекта в области энергетики.

Фото: Правительство Рязанской области.

В рамках программы визита Губернатор представил на открывшейся в Алматы IX Международной промышленной выставке EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021 коллективный стенд области, на котором свою продукцию презентовали компании «Вестар», «Эра», НПО «Ризур» и «Бервел». Экспозиция получила самые высокие оценки участников и посетителей выставки, а продукция рязанских предприятий вызвала большой интерес у казахстанских партнеров.

Фото: Правительство Рязанской области.

Фото: Правительство Рязанской области.

Посещение и знакомство членов бизнес-миссии с работой Свободной экономической зоны — технопарком «Alatau IT» и его резидентов обнаружило несколько перспективных направлений для развития сотрудничества в сфере производства высокотехнологичной радиоэлектронной аппаратуры, беспилотных аппаратов и систем «Умный дом». Компании-производители строительных материалов побывали на нескольких предприятиях Индустриальной зоны Алматы на одном из которых была достигнута договоренность о продолжении переговоров о поставке комплектующих для производства строительной продукции.

По словам Николая Любимова, все ожидания и планы бизнес-миссии полностью оправдались. «Мы выполнили ту программу, на которую рассчитывали, даже перевыполнили, заняли свою серьезную нишу на что, собственно говоря, мы и рассчитывали», - заявил он. В ходе визита и по его результатам глава региона поручил не сбавлять темпов в организации бизнес-миссий в зарубежные страны, шире использовать этот формат отработки сотрудничества для более эффективного продвижения на зарубежные рынки рязанских товаропроизводителей и их продукции.