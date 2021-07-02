Кто выиграет от введения обязательной маркировки молочки: оператор, производитель или покупатель?

Многие из производителей молочки уверены, что введение маркировки, увеличит стоимость конечного продукта для покупателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На минувшей неделе в «КП-Рязань» вышел материал «Фальсификат не исчезнет, а литр подорожает: чем обернется обязательная маркировка молочной продукции». В нем мы рассказали об обязательном внедрении маркировки «Честный знак» и о том, с какими сложностями столкнулись средние и небольшие производители молока в этой связи. Руководители сразу нескольких сельхозпредприятий, а также эксперты усомнились в необходимости нововведений и заявили, что грядущее нововведение очень сильно по ним ударит финансово. Как следствие, по их мнению, все это отразится на потребителе, который в итоге получит тот же самый продукт, но уже по более высокой цене.

Однако сразу после публикации материала с нами связались представители Центра развития перспективных технологий, являющегося оператором маркировки, и выразили свое несогласие с озвученными в нашем материале мнениями.

У производителей было достаточно времени

В ЦРПТ убеждены, что маркировка пойдет отрасли на пользу, защитит потребителя от некачественной, а порой и опасной продукции, но, главное, поможет производителям молочной продукции найти новые ниши на рынке, которые неизбежно освободятся после ухода с него «серой» продукции.

- Система маркировки в связке с ФГИС Меркурий, которая контролирует молочное сырье, позволит производителям проследить качество молочной продукции от его производства до продажи. Таким образом будет идти борьба с нелегальным рынком в данной отрасли. Государство с помощью системы маркировки сможет увидеть реальную статистику производства и потребления продукции, - рассказали нам в представительстве ЦРПТ.

Там также пояснили: для того чтобы получать коды маркировки для нанесения на каждую единицу продукции, каждый производитель должен в обязательном порядке зарегистрироваться в системе:

- Уникальный код наносится на каждую единицу товара и является своего рода цифровым паспортом для продукта. При маркировке товаров производители заносят в систему максимально подробную информацию о продукции. Это и состав, и срок годности, и описание, и данные производителя, и разного рода сертификаты, в том числе подтверждающие качество сырья.

Что же касается недовольства предпринимателей и предприятий, занятых в молочной отрасли в Центре развития перспективных технологий считают, что у производителей было достаточно времени, чтобы ко всему подготовиться:

- Предприятиям было дано время на подготовку и выбор наиболее оптимальных технических решений. Эксперимент по маркировке молочки проходил более двух лет, обязательная

маркировка, но на добровольной основе, началась в январе этого года. ЦРПТ предусмотрел для производителей молочной продукции гибкие технические решения и разработал специальный калькулятор. Он позволяет определить перечень необходимого оборудования и программного обеспечения в зависимости от размера предприятия, желаемого способа нанесения кодов и типа агрегации. Также с помощью сервиса компании могут ознакомиться с предложениями интеграторов и типографий и выбрать из них наименее затратные с точки зрения инвестиций.

Увеличение затрат, как следствие гарантированное подорожание

Совсем другой позиции придерживаются производители молочной продукции. И не только мелкие и средние, но и крупные предприятия, уже закупившие оборудование для маркировки и даже внедрившие ее на отдельные виды продукции.

Так, главный специалист по производственно-технологическому процессу агромолкомбината «Рязанский» Ольга Переверзева рассказала, что предприятие начало готовиться к обязательному старту маркировки еще летом 2020 года. Однако, даже несмотря на все это, энтузиазма ЦРПТ по поводу нововведений в «Амке» не разделяют и прямо говорят об увеличении себестоимости готовой продукции.

- Для внедрения маркировки потребовалось закупить совершенно новое оборудование. Это принтеры-аппликаторы для наклеи ки этикеток с кодом Data Matrix на каждую единицу продукции в автоматическом режиме, принтеры для печати этикеток и наклеивания их вручную, камеры технического зрения для считывания кодов для отчета о нанесении и проверки их корректности, отбраковки единичнои продукции в случае несчитывания кода или его отсутствия на упаковке с продуктом, ручные сканеры, весы с программным обеспечением, лабораторныи верификатор кодов для проверки класса их нанесения. На все это мы потратим около 60 миллионов рублеи (только оборудование и программное обеспечение), - рассказала Ольга Юрьевна.

Также, по ее мнению, к дополнительным затратам можно отнести закупку расходных материалов: этикеток, риббонов (красящеи ленты) для возможности термотрансфернои печати.

- А самое главное, необходимость расширения штата персонала для дополнительного сканирования и ручнои наклеи ки этикетки на каждую потребительскую упаковку в случае ручнои укладки продукции. Увеличение затрат приводит к повышению стоимости готовои продукции. Кроме того, чтобы обеспечить требования сетеи и выделить более удобное место для сканирования, приходиться менять дизаи ны упаковок: освобождать белое поле для нанесения кода, разводить его с уже существующим линеи ным штрих-кодом для исключения ошибок при сканировании на кассе, - поделилась Ольга Переверзева.

Кроме того, для работы в личном кабинете «Честныи знак» на предприятии было создано дополнительное рабочее место. Специальный отрудник заказывает коды на каждую номенклатурную позицию, отслеживает остатки денежных средств на электронном счете, контролирует ввод продукции в оборот перед реализациеи и т.д.

Во время подготовки этого и предыдущего материала, корреспондент «КП»-Рязань» поговорил с множеством представителей молочной отрасли и не нашел в Рязанской области ни одного производителя который бы одобрительно отнесся к идее с маркировкой. За ее введение выступают исключительно транснациональные корпорации, занимающие значительную часть молочного рынка. Для них закупка дорогостоящего оборудования, а также расширение штата, не являются настолько критичным, как для совсем небольших предприятий. И именно поэтому введение обязательной маркировки для них скорее плюс, чем минус, ведь благодаря уходу не выдержавших давление небольших предприятий, для них освобождаются свободные ниши.

СКАЗАНО

Общественник из Красноярска Игорь Болбат, представляющий Объединение потребителей России, убежден, что помимо финансовых затрат фермеры еще и потеряют много времени на наклейку стикеров с маркировкой:

- Берем фермера, у которого есть сто хороших дойных коров, дающих по 20 литров молока ежедневно. Причем это не личное подсобное хозяйство, в котором от силы пять коров, а самое настоящее фермерское хозяйство. Таким образом, в сутки на таком предприятии получают две тысячи литров молока, пусть даже просто пастеризуя и фасуя в самую доступную упаковку «Полипак». Это значит, что ему надо на две тысячи пакетов с молоком ежедневно наклеить столько же стикеров «Честный знак». Сколько же на это потребуется времени? Даже если наш фермер очень проворный и на одну упаковку у него уходит пять секунд. Но если все наклейки прикрепить на две тысячи пакетов, то на маркировку уже уйдет 2,7 часа. Таким образом, помимо финансовых затрат (на программиста, софт и закупку самих кодов) наш фермер будет спать почти на три часа меньше. Но нам вредным покупателям интереснее всего узнать: насколько дороже станет молоко после введения такой маркировки?

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным исследования НИФИ Минфина России, доля нелегального сливочного масла и спредов на российском рынке составляет более 44%, сыра, сырных продуктов и творога – 19%, мороженого – 21,5%. Россельхознадзор оценивает долю фальсификата в молочной отрасли в 17%. По оценкам Высшей школы экономики, в 2018 году разница между видимым потреблением и фактическими продажами питьевого молока составила 18%, сыра – 15%, масла – 28%.

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