Ценовые рекорды: свекла и морковь по 200 рублей, зато подешевели яйца

На столе и в блюдах всегда хочется видеть только свежие, отборные сезонные продукты, но при этом не переплатить.

С наступлением лета цены на многие виды продуктов начали расти. И сказывается не только сезонный фактор. Обычно цены на местные овощи длительного хранения (картофель, свеклу, морковь, лук и капусту) идут по следующему кругу: сентябрь-октябрь - минимальная цена, потом мелкими шажками поднимается в ноябре-декабре, затем небольшая стабилизация, с марта начинается постепенный рост, и где-то в начале июня цена достигает своего пика, обычно раза в два выше по сравнению с минимумом. Потом на рынке появляются молодые, но изначально дорогие овощи, которые постепенно вытесняют, по мере собственного удешевления, прошлогодние овощи. И к сентябрю цены становятся почти прошлогодними (с поправкой на инфляцию). Что же мы имеем?

Кому свЕжее! Дорогущее!

Чтобы быть объективными, мы решили посмотреть и сравнить цены в различных точках продаж. Для этого выбрали два гипермаркета, два сетевых супермаркета, а также специализированный сельхозрынок («Первомайский») и ярмарку выходного дня. Для обзора взяли вышеупомянутые традиционные овощи, огурцы, помидоры, сезонные ягоды (черешню и клубнику) и продукты из «окрошечного набора» (редис, зелень, яйца, квас).

Что сразу бросилось в глаза,так это тотальное засилье овощей нового урожая в сетевых магазинах, только в «Барсе» имелась альтернатива - морковь была как хорошая прошлогодняя, так и нового урожая, при этом разница в цене была незначительная.

И это, считай, в середине июня! Хотя по общей практике прежних времен прошлогодний картофель был в наличии всегда до начала июля, а морковь и свекла – вплоть до августа.

Морковь и свекла в последнее время, мягко говоря, удивляют ценами.

Интересно, а как дела обстоят на сельскохозяйственных рынках и ярмарках?

Овощи - с 5-й базы, зелень - с огорода

На Первомайском рынке продавцов можно разделить на две категории: профессионалы, каждый день привозящие товар с оптовых точек (обычно в этой роли выступает 5-я база), и любители, продающие продукты со своего огорода. Поэтому цены на картофель и капусту почти не отличаются от магазинных, да и товар такой же - ранние овощи. Но цены на морковь и свеклу побили все рекорды - 200 рублей за килограмм! Зато очень дешевая зелень - пучок лука и укропа обойдется в 15-30 рублей, в зависимости от толщины.

Вообще, если продукция местная, то в сезон на рынках и ярмарках стоит дешевле - та же клубника продается по 200 рублей, что на Первомайке, что на ярмарке.

За рязанской клубникой по 200 рублей на ярмарке выходного дня выстроилась очередь.

Субботняя торговая площадка около Центрального рынка радовала любителей местных продуктов. Отборные молодые огурчики, зелень… За клубникой даже очередь выстроилась - «Газель» от одного из местных производителей устроила демпинг. Были овощи и прошлогоднего урожая. Так, картошку предлагали по…15 рублей. Да таких цен не было уже в январе! Да, картофель не крупный, но не жухлый.

- У нас глубокий погреб! - сообщила продавец.

Но цена на свеклу просто повергла в шок. После последнего взлета цен я уже мысленно распрощался с борщом где-то до августа: когда стоимость овоща в этом блюде превышает цену мяса, делать его как-то все желание отпадает. Но поход на ярмарку перевернул мое решение на 180 градусов. Свеклу там продавали за… 35 рублей! Таких цен я не видел с осени. Продавец откровенно скучал:

- Даже по такой цене не хотят покупать, - жаловался он, - скоро будет новый урожай, а мы еще этот недопродали.

Значит, овощи у крестьян еще есть…

Хорошая новость – цены снижаются

Хоть и есть присказка, что в России цены не раки - задом не ходят, но за время хождения по магазинам и рынкам бросилось в глаза - яйца стали резко дешеветь. Причем более значительно - категории С2. Хотя в начале весны цены на них, как и на курятину, поднялись на 30-40%, а теперь они практически откатились к прежним показателям.

- Поголовье кур, в отличие от скота, у нас растет, - говорит доктор сельскохозяйственных наук Михаил Крючков, - и поэтому роста цен на мясо птицы в ближайшее время ожидать не стоит. Цена даже может немного снизиться. Мелкие яйца несут молодые куры, их сейчас много, значит, произошло обновление поголовья несушек. Но надо учитывать еще и другой факт, цену на основной корм для птицы - зерно. Если не будет сильного роста, то и цены останутся стабильными.

В Ростове телушка не полушка, но и перевоз - не рубль

Понятное дело, что сейчас в Рязанской области собственные молодые овощи будут не раньше, чем через месяц. Поэтому, все, что сейчас продается в супермаркетах, везут к нам с юга страны - из Краснодарского края и Ростовской области. Цены можно узнать на различных интернет-агроплощадках, где производители размещают свои предложения.

Так вот, что нам предлагают ростовчане (цены на урожай 2021 года):

• морковь - 70 рублей;

• свекла - 60 рублей;

• картофель 25 рублей.

Причем объемы отгрузки могут быть любыми - от «Газели» (1,5 тонны), до фуры (20 тонн).

Кто-то скажет, что это все надо привезти, а это расходы, и немаленькие. Да, но смотря сколько везти.

- Сколько стоит нанять машину в Ростов? - поинтересовались мы в транспортной компании.

- 20-тонная фура обойдется около 60 тысяч, «Газель» - около 30 тысяч.

То есть получается, что доставка полутора тонн овощей приведет к удорожанию килограмма на 20 рублей, а 20 тонн - всего на три рубля.

Накрутка в 100% для торговых сетей стала нормой.

Скоро покупать будет не на что?

Рост цен больно ударил по кошельку россиян. Но есть и другая проблема – народ обратился к своим заначкам.

- То, что реальная инфляция не соответствует заявлениям главы Центробанка, - каждый почувствовал на себе, - считает экономист Дмитрий Качановский, - и это не 4%, а все 20. И народ стал расставаться со своими вкладами в банках. Ежедневно, в масштабах страны, с вкладов уходит около 8 миллиардов рублей. Те, кто богаче, покупают недвижимость и автомобили, кто не богатый - тратит на предметы первой необходимости. Но рано или поздно заначки заканчиваются.

Получается, мы проедаем последнее? К чему это может привести, догадаться несложно, просто оглянувшись на историю нашей страны в двадцатом веке…

Сравнительная таблица.

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