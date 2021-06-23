Ирина Котова - человек, который так нужен современной школе

Среди педагогов, попавших на доску почета Рязанской области, есть и педагог-психолог Вослебовской средней образовательной школы Ирина Котова.

Ежегодно к первому мая на Площади Победы обновляется Доска почета Рязанской области. Фотографии прошлогодних лауреатов сменяют изображения людей, удостоившихся чести попасть на доску уже в этом году. По традиции такого знака внимания удостаиваются те, кто за год проявил себя в самых различных сферах, начиная с экономики, культуры и науки и заканчивая защитой прав и свобод человека.

На подготовительном этапе специальная комиссия, в состав которой входят депутаты Рязанской областной Думы и представители общественных организаций, отобрала 84 кандидата, достойных попасть на главную доску почета региона. А уже 27 апреля незадолго до Первомая губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение, утвердившее окончательный список.

Естественно, что, подводя итоги 2020 года, не обошли вниманием и такие социально важные сферы, как здравоохранение и образование. Среди педагогов, попавших на доску почета, есть и педагог-психолог Вослебовской средней образовательной школы Ирина Котова.

В наше непростое время роль школьного психолога выходит на первый план. Сегодня как никогда важно внимательное отношение профессионала к подрастающему поколению. Вовремя увидеть проблему, поговорить с учеником или дать простой человеческий совет - все это превосходно и с душой умеет делать Ирина Котова.

Особый подход к каждому ребенку

- Ирина Николаевна к каждому ребенку может найти индивидуальный подход. Расположить к себе детей и вызвать их доверие. Наш педагог проводит множество различных тренингов, направленных на развитие у детей навыков общения, повышения интереса к образованию и успешности обучения, - поделилась с нами директор школы Тамара Овинникова.

По мнению руководителя учреждения образования, такие специалисты, как Ирина Котова, сегодня очень нужны:

- Она разработала и использует в своей практике различные программы коррекционно-развивающих занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это, например, «Коррекция познавательных процессов» для первоклассников или «Мои профессиональные намерения» для выпускников 9 и 11 классов.

Профессиональное развитие и социальная активность

Педагог-психолог участвует во многих профессиональных конкурсах. Так, в минувшем году Ирина Николаевна стала лауреатом всероссийского конкурса «Zaсобой» в номинации «Уроки профориентации».

В течение многих лет Ирина Котова руководит районным учебно-методическим объединением педагогов-психологов, социальных педагогов и логопедов, является организатором на ЕГЭ и входит в комиссию по целевому обучению Скопинского межмуниципального медицинского центра.

Придет на помощь в трудную минуту

Во время прошлогодних трагических событий, когда на территории воинской части у села Шелемишево начали взрываться боеприпасы, Ирина Котова работала в пункте временного размещения пострадавших, организованном на базе вослебовской школы. В эти непростые для всей области дни она оказывала экстренную помощь эвакуированным людям, некоторые из которых лишились своих домов. Психологическая поддержка, стабилизация эмоционального состояния, организация комфортного пребывания - все это было необходимо людям в первую очередь.

Коллеги Ирины Николаевны считают, что она очень тактичный, выдержанный, доброжелательный, но в то же время требовательный педагог, а дети любят ее за легкость в общении, доброту и готовность выслушать и помочь в любой ситуации.

НАША СПРАВКА

Ирина Котова награждена Почетной грамотой министерства Российской Федерации, памятным знаком губернатора «Благодарность от земли рязанской» и благодарностью регионального министерства образования.