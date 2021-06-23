Григорий Парсентьев избран главой рязанского отделения «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

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«Делегаты конференции путем тайного голосования поддержали кандидатуру Григория Парсентьева, ранее рекомендованную к избранию президиумом центрального совета партии», – сказано в пресс-релизе «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ».

Отметим, Председатель Совета регионального отделения избирается сроком на два года. По уставу «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» Председатель курирует деятельность партии в регионе и утверждает все основные решения.

«Благодарю коллег за оказанное доверие. Впереди много работы. Мы и далее будем отстаивать идеи нашей партии, – заявил Григорий Парсентьев. – Сейчас приоритетной задачей является введение справедливого базового дохода. Граждане России вправе ежемесячно получать от государства по 10 тысяч рублей вне зависимости от уровня заработка. Соответствующий законопроект уже разрабатывается».

НАША СПРАВКА

Григорий Парсентьев родился 8 октября 1975 года в городе Луганске. С 1994 по 1996 годы служил в армии. В 2001 году окончил Рязанскую государственную радиотехническую академию по специальности «Управление и информатика в технических системах». В юношестве политик был радиомонтажником, а также рабочим в лесопарковом хозяйстве. В 2002 году Григорий Парсентьев стал техническим директором компании «Связьстройкомплект». С 2015 по 2020 годы был генеральным директором «СпецСтройКомплекта» – организации, которая специализируется на электромонтаже, строительстве, лизинге и торговле. Сейчас он является учредителем этой компании.

В настоящее время Григорий Парсентьев занимает должность Заместителя председателя Комитета Рязанской областной Думы по имущественным и земельным отношениям. Он прошел в Рязанскую областную Думу по списку политической партии «ЗА ПРАВДУ» в сентябре 2020 года.