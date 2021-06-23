Сделайте акцент на своем комфорте!

Сделать дом выразительным и ярким позволит комбинированная отделка фасада.

Вы помните то внутреннее волнение, которое испытали, когда впервые всерьез задумались о покупке собственного жилья? К нему были примешаны и трепет, и восторг, и предвкушение чуда. Для большинства людей домашний очаг ассоциируется с надежностью, теплом и уютом, это то место, куда стремишься и вкладываешь все силы. И поэтому к процессу выбора квартиры мы подходим с особой тщательностью, учитывая все - от локации дома до количества розеток в кухне. Ведь для будущего комфорта семьи каждая мелочь имеет значение. И если ваша мечта об улучшении качества жизни еще не исполнилась, мы приглашаем вас на виртуальную экскурсию по уникальному жилому комплексу, который в скором времени станет точкой притяжения Московского района Рязани.

НОВАЯ ВИДОВАЯ ТОЧКА ДЛЯ ГОРОДА

Последние пятнадцать-двадцать лет лицо нашего города непрерывно обновляется - растут новые жилые кварталы, расширяется социальная и развлекательная инфраструктура, яркий дизайн домов привлекает к себе взгляды жителей и гостей. Основной вклад в архитектурное развитие Рязани вносят несколько крупных девелоперов, среди которых Группа компаний «ЕДИНСТВО». За 15 лет работы ею построено и сдано в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья. И каждый дом - это отдельная концепция и эксклюзивная история. Уже началось строительство и продажи в жилом комплексе с ярким амбициозным именем «Акцент» на Московском шоссе.

- Название «Акцент» выбрано неслучайно, - рассказал нам генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев. - Это будет видовая точка для города: и с точки зрения панорамных видов из окон квартир верхних этажей, и с точки зрения места положения самого жилого комплекса. ЖК «Акцент» - во многом инновационный проект, как в своих архитектурных изысках, так и в применяемых при строительстве технологиях и обеспечении комфорта проживания. Я надеюсь, что он станет украшением района и въездной группы для Рязани вместе с Дворцом бракосочетания. Продажи квартир стартовали 26 мая, так что приглашаем всех в офис продаж ГК «ЕДИНСТВО», где можно познакомиться с планировочными решениями и получить персональные условия по цене на квартиру.

Жилой комплекс «Акцент» - дом, мимо которого трудно пройти, не обернувшись. Согласно проекту, это будет одна очередь строительства с тремя секциями переменной этажности высотой 17, 24 и 25 этажей на 376 квартир. Чтобы рассказать рязанцам о новой видовой точке города, мы расставили акценты на основных преимуществах, которые получат покупатели квартир.

АКЦЕНТ НА ИННОВАЦИЯХ И СТИЛЕ

Сделать дом выразительным и ярким позволит комбинированная отделка фасада. Для этих целей строители будут использовать клинкерную плитку, композитные панели и мокрый фасад.

- Мы сделали акценты на современной авторской архитектуре, которая включает в себя многофункциональный двор, дизайнерские подъезды с удобным входом на уровне земли, предусмотрели предчистовую отделку квартир, что придает особую изюминку жилому комплексу, - говорят специалисты ГК «ЕДИНСТВО».

А применяемые инновационные технологии строительства обеспечат будущим жителям максимальный комфорт, в котором каждая семья сумеет создать свое уютное пространство.

АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТИ

Приоритет, который ставит во главу угла девелопер, - безопасность. Именно поэтому и на территории жилого комплекса, и в общественных зонах, и в самих квартирах будут созданы условия, позволяющие людям чувствовать спокойствие и психологический комфорт.

В ЖК «Акцент» планируется закрытая территория с современным дизайном по концепции «двор без машин».

АКЦЕНТ НА УЮТЕ И КОМФОРТЕ

Дом предназначен для комфортного проживания, и его основная философия заключается в том, что цена соответствует качеству.

- На смену железным и пластиковым детским конструкциям приходят комплексы по типу playgrounds из натуральных материалов, - рассказывает Антон Сергеевич. - Они привлекательно выглядят, экологично и практично. На сегодняшний момент это является одним из основных мировых трендов. Думаю, использование такого варианта для оборудования дворовой территории и создания общественного пространства будет наиболее правильным.

Что важно, не забыли строители и о комфорте для людей с ограниченными возможностями, а также для мам с колясками. На всей территории входные группы в домах будут на уровне земли - безбарьерный доступ любым категориям граждан в подъезды.

Выбирая квартиру в жилом комплексе «Акцент», покупатели могут выбрать подходящую именно им планировку - функциональный смарт или классику, выполненную по всем стандартам эргономики жилья. И это в рамках одного жилого комплекса. Суть смарт-жилья в том, что вся площадь использована таким образом, чтобы не загромождать свободное пространство, но вместить все удобства. В нем нет мертвых зон, длинных неудобных коридоров - в расчет идет каждый квадратный метр. В смарт-вариантах предусматривается кухня-гостиная, которая может использоваться в различных функциональностях: здесь можно готовить пищу, принимать гостей, собирать всю семью.

Многообразие планировок позволят своим владельцам ощутить максимальный комфорт и почувствовать на себе все преимущества самостоятельного планирования пространства. Разнообразие и эффективное использование площади - залог того, что можно подобрать квартиру, отвечающую именно необходимым потребностям.

АКЦЕНТ НА ВИДАХ ИЗ ОКНА

При проектировании этого дома строителям была поставлена задача, чтобы из каждой квартиры открывался достойный вид на город и в разное время суток было достаточно естественного света. Панорамные окна в видовых квартирах на верхних этажах - прекрасная составляющая для комфортной жизни.

Позаботились строители и о комфорте в каждой отдельной квартире. Обеспечивается он за счет установки автономного отопления и горячего водоснабжения, а также панельных радиаторов с возможностью терморегуляции. Независимо от площади, вида из окна и цены все квартиры строятся в строгом соответствии с нормами противопожарной безопасности. А поскольку в домах автономное отопление, то особое внимание уделено системе вентиляции. Использование качественных стеклопакетов позволят минимизировать теплопотери от окон. Немалую роль в этом играет также использование металлических входных дверей с уплотнителем и степенями защиты, которые не позволяют теплу выходить в коридор.

Квартиры сдаются с предчистовой отделкой. Это промежуточный этап между черновой и полной отделкой. В квартире уже не голые стены, но ремонт еще не доделан. Выполнена значительная часть дополнительных работ. Если у вас нет желания или недостаточно средств, чтобы ремонтировать квартиру с нуля, это самый подходящий вариант.

Можно сказать, что ГК «ЕДИНСТВО» удалось найти золотую середину между красотой и полезностью. Кстати, еще одно очень ценное преимущество, которое предлагается будущим жильцам, - колясочные в подъезде и кладовые помещения в паркинге. Это доступный, экономичный и удобный способ хранения сезонных и крупногабаритных вещей.

АКЦЕНТ НА ИНФРАСТРУКТУРЕ

Удачное с точки зрения видовых характеристик и выгодное в плане транспортной доступности расположение жилого комплекса специалисты ГК «ЕДИНСТВО» считают своей гордостью. В непосредственной близости от дома находится бульвар Победы, Приокский парк, где можно с удовольствием прогуляться, провести время с близкими или выйти на пробежку. Рядом остановки общественного транспорта, где проходит большое количество маршрутов. Московский район, в центре которого находится «Акцент», - один из самых богатых по социальной и развлекательной инфраструктуре. Буквально в шаговой доступности торговые центры, различные магазины, кинотеатры, рестораны, фитнес-центры - для шопинга и отдыха не нужно никуда выезжать. Еще более важно, что у жителей нового дома не возникнет проблем с образовательными учреждениями. На выбор родителей детские сады №103, 108, 115, 110, 128, школы - №47, 53. Неподалеку также такие важные социальные объекты, как детская школа искусств №4 и агротехнологический университет, городская больница №10 и Дворец торжеств.

Планировка однокомнатной квартиры.

Планировка двухкомнатной квартиры.

Планировка трехкомнатной квартиры.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Выбирая квартиру, каждый из нас руководствуется своими потребностями. Одним важно подчеркнуть свой социальный статус, другим - улучшить качество жизни, третьим - переехать в район с развитой инфраструктурой. ЖК «Акцент» удовлетворяет сразу всем высоким запросам покупателей. Это современный жилой комплекс, построенный по принципам энергоэффективности в самом крупном и развитом районе Рязани, с закрытой благоустроенной территорией, большим выбором многофункциональных планировок и великолепными видами на город. Жилой комплекс «Акцент» - для тех, кто умеет правильно расставлять акценты в своей жизни.

Дополнительный офис продаж на Московском шоссе, д. 49 к. 1

ВАЖНО!

Группа компаний «ЕДИНСТВО» работает с 2006 года и входит в пул крупнейших застройщиков Рязани и ТОП-50 девелоперов страны. За эти годы было сдано в эксплуатацию более 1 млн кв. м и свыше 10 000 семей стали счастливыми обладателями квартир в наших жилых комплексах.

НА ЗАМЕТКУ

На какие преимущества может рассчитывать покупатель квартиры в ЖК «Акцент»

- расположение в центре Московского района;

- закрытый двор без машин с детской площадкой,

- подземный паркинг;

- кладовки в подземном паркинге;

- авторская архитектура;

- безбарьерный доступ жителей в ЖК;

- дизайнерская отделка подъездов;

- удобные смарт-планировки;

- предчистовая отделка;

- панорамное остекление;

- видовые квартиры;

- развитая инфраструктура района.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Подробную информацию обо всех объектах ГК «ЕДИНСТВО» можно получить в центральном офисе по адресу: ул. Вокзальная, 41, (пом. Н5) и по телефону: (4912) 90-07-00. Сайт edinstvo62.ru

Расставим все акценты!

ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед покупкой тщательно продумайте, что вы ожидаете от данного объекта недвижимости. Это поможет вам быстрее определиться и найти оптимальный вариант покупки. Самый простой и удобный способ получения жилья в собственность - покупка за наличные.

Ипотека - подходящий вариант, если у вас имеется стабильный доход, но полной суммы наличными нет. А вот рассрочка - вариант для тех, кто не имеет на руках большой суммы денег для приобретения жилья, но рассчитывает вскоре ее получить. Вы вносите первоначальную сумму и выплачиваете остаток согласно заранее составленному графику. Группа компаний «ЕДИНСТВО» предлагает своим клиентам множество вариантов покупки оплаты: ипотека, стопроцентная оплата, беспроцентная рассрочка. Благодаря развитой программе лояльности практически по каждому объекту в обоих жилых кварталах действует система акций и скидок. А с помощью системы «одного окна» сделка не потребует дополнительных затрат - ни финансовых, ни временных.

Также на все жилые комплексы распространяется программа «Трейд-зачет: старое на новое». Суть программы заключается в том, что клиент выбирает квартиру, бронирует ее на срок до трех месяцев (при этом для него фиксируется цена), затем с помощью партнеров программы агентств недвижимости реализует свою квартиру. Главные достоинства приобретения приглянувшегося жилья по такой схеме - оперативность сделки, отсутствие рисков и дополнительных расходов. Ведь в этом случае все заботы и хлопоты, связанные с оформлением документов и юридическим сопровождением обмена жилой площади, берут на себя специалисты. Продавцу квартиры не придется тратиться на рекламу, публикацию объявлений, заниматься сбором документов, расходовать средства на проведение экспертной оценки и так далее.

В «ГК «ЕДИНСТВО» всегда рады своим клиентам и находят возможность создать для них комфортные условия.

Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Бульвар». Подрядчик ООО «Прага-М». Разрешение на строительство № 62-2-1-2-010801-2021 от 11.03.2021. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, улица Московское шоссе, дом 49, корпус 1.

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