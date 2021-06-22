Кого рязанцы хотят видеть главой города

Всего в виртуальном избирательном бюллетене оказалось десять персон.

В последнее время на администрацию Рязани обрушился шквал критики. Горожан не устраивает отвратительное состояние дорог в областном центре, грязные улицы, неухоженные парки, анархия с парковками, уличное освещение, ужасный общественный транспорт, прозванный в народе «скотовозками», да и много что еще. Чиновников же рангом повыше смущает вопрос эффективности расходования бюджетных средств и особенно тех, что выделяются в рамках «Национальных проектов». Проблем в городе накопилось настолько много, что для их решения потребуется, как минимум, десятилетие, а может, и не одно. Но глядя на то, как они решаются действующей муниципальной властью, складывается впечатление, что городские чиновники с задачей явно не справляются (если перед ними она, конечно, стоит).

ПРОБЛЕМА В МОТИВАЦИИ?

Многие полагают, что проблема кроется в мотивации чиновников, больше нацеленных на выполнение поручений вышестоящего начальства, а не радеющих за проблемы людей. Как одну из главных причин такого положения дел рязанцы называют отмену в 2004 году прямых выборов главы городской администрации. Напомним, сейчас на эту должность попадают люди, выбранные депутатами городского парламента и состоящего всего из 40 человек.

Вот если бы главу города выбирал народ, тогда бы и отношение было бы совсем другое, - как правило, говорят люди, хоть немного прослеживающие причинно-следственную связь. Но как мы с вами понимаем, возвращать прямые выборы главы Рязани власти пока не собираются, поэтому все изменения в этом вопросе могут быть инициированы только сверху.

ВСЕ КАК У «ВЗРОСЛЫХ»

В связи с этим редакция «КП-Рязань» совместно с группой «Новости Рязани «ВКонтакте» решили провести эксперимент, в рамках которого мы предложили читателям поучаствовать в виртуальных выборах нового главы администрации Рязани. К вопросу мы подошли основательно, выступив в роли своеобразного избиркома, и также позаботились о том, чтобы в виртуальный избирательный бюллетень попали исключительно достойные кандидаты. Для этого мы поразили в пассивном избирательном праве ряд кандидатов, не допустив их до выборов из-за возникшего, по нашему мнению, конфликта интересов.

Само же голосование мы провели в два тура. Во время первого - читателям предлагалось назвать абсолютно любую кандидатуру, достойную занять кресло мэра. На втором этапе избиратели выбирали уже из сформированного списка кандидатур, получивших наибольшую поддержку на начальном этапе отбора. В итоге до бюллетеней добрались десять кандидатов: Елена Сорокина, Евгений Рыбаков, Михаил Шестаков, Виктор Шляхин, Георгий Парублев, Наталья Гришина, Андрей Глазунов, Александр Инюточкин, Федор Провоторов и Алексей Захаров.

Само же электронное голосование проводилось не жалкие три дня, как в последнее время нам предлагает ЦИК, а целых восемь - с 7 по 15 июня. Поэтому разговоры о том, что кто-то там не успел отдать свои голос, пускай и по очень уважительной причине, не принимаются.

ОТ АУТСАЙДЕРОВ К ЛИДЕРАМ

Подводя же итоги голосования, хотим начать с аутсайдеров наших виртуальных выборов и назвать кандидатов, набравших наименьший процент голосов. Среди них активист Виктор Шляхин (1,21%), действующая глава администрации Елена Сорокина (3,74%) и руководитель Экологического рязанского альянса Евгении Рыбаков (3,78%).

Тройка лидеров виртуальной избирательной гонки: Андрей Глазунов, Алексей Захаров и Георгий Парублев.

Тройка же лидеров виртуальной гонки за кресло главы администрации Рязани выглядит так: депутат Облдумы Андрей Глазунов (15,93%), депутат городской Думы Алексей Захаров (20,9%), а победителем стал создатель автомобильной группы «ВКонтакте» ПУВР Георгий Парублев (22,93%).

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ

Мы позвонили каждому из тройки лидеров с просьбой прокомментировать свои результат.

Андрей Глазунов (3-е место):

- Это почетное третье место пускай будет. Я не знаю людей , занявших второе и первое места, насколько они уважаемые, но, наверное, они достойнее, чем я. В принципе людям, конечно же, надо давать возможность хотя бы на кого-то смотреть, на известных политиков, активистов, чиновников и общественников, оценивать их работу и, конечно, же выдвигать в структуры государственной власти. Такое рейтинговое голосование показывает мнение людей, на которое мы все должны равняться.

Алексей Захаров (2-е место):

- В первую очередь я хотел бы поблагодарить рязанцев, поддержавших меня. Эта поддержка дает силы работать дальше и показывает, что движение идет в правильном направлении! Этот опрос однозначно говорит только об одном - Рязани нужны прямые выборы мэра города! В чем прелесть виртуального опроса - он показывает настроение жителей. Люди устали от нынешнего руководства администрации, и в итоге ее глава получает в опросе 3,5% голосов. Ко мне постоянно обращаются рязанцы со своими проблемами, и я вижу, что большинство из них не решить при нынешнем руководстве города. А то, что удается решить, требует таких усилии , что иногда проще опустить руки. Ситуация с ЖКХ и экологией , транспортом и дорогами, предприятиями и школами постоянно ухудшается. Сегодня мы столкнулись с такими проблемами, о которых пять лет назад нельзя было и подумать. Именно поэтому в ходе отчета Сорокиной я буду голосовать и выступать против принятия такой работы!

Георгий Парублев (1-е место):

- Мне однозначно приятны поддержка и доверие, которые мне оказали проголосовавшие люди. Для себя я этот результат определяю как оценку нашей общественной деятельности. Но связи с этим нужно не забывать, что я являюсь руководителем самого большого из региональных автомобильных сообществ на территории всей страны. Поэтому у меня очень большая аудитория, и результат такого голосования был предсказуем. Для себя я пользу в этом голосовании, конечно же, тоже нашел. Оно дало мне возможность узнать мнение людей и прочитать их комментарии. Хотя в текущий момент я не имею никаких политических амбиции , все равно мне это было полезно. Это поможет мне усовершенствовать мою общественную деятельность, и как следствие, развиться именно в этом направлении.