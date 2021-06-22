Ветеран РКБ «Глобус» Лидия Карпова: Я потеряла отца-фронтовика еще до рождения и всю жизнь искала его

Лидия Карпова ведет активный образ жизни на пенсии: выращивает урожай на даче, собирает грибы и много читает классической литературы.

Суровые испытания, выпавшие на долю «детей войны», закалили их и приучили никогда не сдаваться. Нынешнее, изнеженное благами цивилизации поколение, порой, удивляется бойкому характеру, силе духа, крепкому здоровью своих дедов. Ветеран Рязанского конструкторского бюро «Глобус» Лидия Карпова пережила ребенком Великую Отечественную войну, она – свидетель той героической эпохи. На пороге 80-летия Лидия Петровна занимается любимым огородом и с оптимизмом смотрит вперед, с радостью наблюдая, как внуки и правнуки продолжают дело ее отца.

«Четыре месяца не дожил до моего рождения»

Непростая судьба Лидии Карповой, кажется, была предначертана датой рождения – 25 июня 1942 года. Фашистские захватчики год как вторглись на территорию нашей Родины, войска рейха нависали над страной как грозовая туча, а в семье Тютюнцевых ожидалось прибавление. Мать растила первую дочь, готовилась к появлению второго ребенка и без устали работала, а глава семейства защищал страну. До войны он работал сельским милиционером, в ноябре 1941 года ушел на фронт, а вскоре перестал выходить на связь. «Пропал без вести» - пришла телеграмма весной, но получившая ее теща заботливо скрыла от глаз беременной дочери это печальное известие. Июньским днем в селе Новая Слобода Старожиловского района на свет появилась Лида. Долгожданную дочь отец так и не увидел - его мечты оборвала немецкая пуля.

В коллективе "Глобуса" Лидия Карпова дружно проработала 46 лет.

- Я потеряла отца еще до рождения и всю жизнь мечтала найти его. Как мы узнали позже, папу убили в марте, под Новгородом - всего четыре месяца он не дожил до моего рождения, - вспоминает Лидия Петровна.

С божьей помощью семья без кормильца пережила голодные военные годы. Обрывки детских воспоминаний о тех временах очень скудные. Все, что осталось в памяти у Лидии Петровны, – яркий образ нянчившей ее бабушки, потому что мама работала не покладая рук: она была страховым агентом в деревне, собирала налоги:

- Мы с сестрой росли в маленьком деревенском доме, с детства были приучены к труду и стремились к знаниям. После войны мы все переехали на станцию Старожилово, где я продолжила учебу в 4 классе.

46 лет на «Глобусе»

В 16 лет наша героиня уже окончила 10 классов школы и поехала поступать в строительное училище. Буквально за пару лет она получила востребованную в то время профессию маляра и с 1960 года начала трудиться на рязанских предприятиях. Вскоре вышла замуж и по совету супруга- начальника цеха перешла в РКБ «Глобус», где 46 лет проработала монтажницей аппаратуры.

Лидия Карпова искала сведения о погибшем муже вместе с его родной сестрой.

- Я пришла на «Глобус» уже с 5 разрядом, а самый высокий – 6-й, и вскоре я его получила. В итоге за свою трудовую деятельность проработала 56 лет монтажницей радиоаппаратуры и 2 года -маляром. На «Глобусе» мне объявляли благодарности, награждали медалью. Коллектив там был до того хороший, что ни разу за время моей работы мы не конфликтовали. Я была материально ответственной, делала отчеты, часто приходилось вести дела с начальством, и со всеми руководителями у меня были хорошие отношения, понимание, - вспоминает она.

В подтверждении своих слов она показывает трудовую книжку, где последняя запись уходит далеко за пенсионный возраст. До 76 лет она продолжала трудиться, и коллеги не хотели отпускать такого ценного и преданного сотрудника.

От классики до картошки

Активная трудовая деятельность не помешала Лидия Петровне стать многодетной матерью. Она вырастила троих сыновей, и младших ей пришлось поднимать на ноги уже одной. Супруг рано ушел из жизни – в 45 лет. Благо к тому моменту они успели рассчитаться за кооперативную квартиру и получить еще одну - от предприятия.

- Старший сын окончил РГУ и сейчас преподает в Станкостроительном колледже юридические науки. Средний - учился в Калининграде и сейчас работает в академии. Младший сын окончил железнодорожный институт и многие годы работал машинистом. А внуки и правнуки пошли по стопам прадеда. Один закончил академию права, работал в Оренбурге и в 35 уже вышел на пенсию. У него двое детей - это мои правнуки. Один работает в Советском РОВД, уже в звании майора, другой – в МЧС, в Калининграде, - рассказывает Лидия Петровна.

Сыновья продолжают помогать матери - вместе возделывают огород, выезжают на лесные прогулки, собирают грибы.

- Один сын купил дом с участком в Шиловском районе, и мы часто туда ездим. К тому же у меня есть дача в Ситниках, где я выращиваю помидоры, перец, огурцы, даже немного картошки. Сыновья помогают, землю пашут. А старший еще любит выращивать ягоды, - рассказывает она.

Родители Лидии Карповой познакомились на вокзале в Ряжске.

Еще до замужества Лидия Петровна увлекалась настольным теннисом, ей нравилось играть в 100-клеточные шашки, и она даже участвовала в областных соревнованиях. Но после создания семьи, рождения детей времени на спорт почти не оставалось, а вот книги она всегда находила возможность почитать. Это хобби она сохранила до сих пор.

- Книги я всегда с удовольствием читала. Очень люблю перечитывать Пушкина, хоть уже и наизусть знаю многие его произведения. Нравится поэзия Лермонтова, Чехова тоже с удовольствием читаю, Достоевского перечитываю. Словом, мне нравится классика, - признается она.

«Теперь мы можем ездить к нему на кладбище»

С раннего детства и до преклонного возраста Лидия Петровна надеялась отыскать хоть какие-то данные о пропавшем без вести на фронте отце. В поисках ей помогала сестра отца из Подмосковья. Им удалось довольно быстро обнаружить информацию даже о погибшем в 1944-м в Литве дяде – брате отца. Но о Петре Тютюнцеве – ничего. Куда они только ни обращались, но везде получали один ответ: «Пропал без вести».

- Моя тетя умерла, но так и не нашла данные о моем отце. Совершенно случайно несколько лет назад я нашла отца. Купила одну из рязанских газет, и на глаза попалась статья об обнаруженном поисковиками захоронении. В списке погибших увидела родную фамилию и не поверила своим глазам. Оказалось, они нашли моего отца Тютюнцева Петра Семеновича! – рассказывает она. - Под Новгородом строили дорогу, и захоронение случайно обнаружили поисковики. Местность там болотистая, поэтому останки фронтовиков хорошо сохранились, даже личные вещи солдат остались целы. Мой отец был в валенках, а в них ложка лежала, и на нем каска была пробита с двух сторон. А главное - у моего отца остался цел армейский кулон. Только вот там был написан его старый адрес в Ряжске, поэтому, когда его нашли, нашей семье не сообщили – не знали, что у него есть дети из Старожилова, - пояснила Лидия Петровна.

В 2015 году с сыновьями и внуками они посетили знаковое для своей семьи событие – чествование павших воинов ВОВ в Ряжске. И теперь каждый год они стараются на памятные даты навещать могилу фронтовика.

- Я родилась без отца и очень обрадовалась, что нашла хотя бы его могилу. Теперь мы можем ездить к нему на кладбище. На 9 мая, на Пасху, на его День рождения в мае стараемся посещать, - делится радостью наша героиня.

Не зря долгие годы Лилия Карпова шла к своей цели, и на закате лет судьба преподнесла ей подарок, увековечив память об отце.