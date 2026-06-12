Когда спадет жара в Рязани — прогноз до конца июня 2026. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда спадет жара в Рязани и начнется прохлада. Жаркая погода в Рязани держится до 14 июня. Пик зноя пришелся на 11 июня, но уже с 14 июня дневная жара снизится до +23 градусов. А к 16-17 июня в регионе похолодает до +15 днем и +12 ночью. Такой прогноз дает НИЛ геохимии ландшафтов РГУ.

Когда похолодает в Рязани после жары

Первое заметное похолодание в Рязани начнется с 14 июня. Жаркая погода в Рязани сменится более комфортной температурой до +23. А с 15 июня характер погоды окончательно перейдет на циклонический. Это значит, что зной отступит, а на смену ему придут дожди и настоящая прохлада.

Сколько продлится прохлада и когда ждать дождей

Самыми холодными и дождливыми днями станут 16 и 17 июня. За сутки может выпасть до 45 мм осадков - это 70% месячной нормы. Прохлада продержится до 18 июня включительно. Температура днем не поднимется выше +15, ночью опустится до +12.

Когда жара вернется в Рязань

С 18 июня начнется постепенное потепление. Сначала воздух прогреется до +20, а к 21 июня - до +26. Некоторое время жаркая погода в Рязани будет определяться южно-европейским антициклоном. Облачность рассеется, зной вернется. Однако с 22 июня синоптики прогнозируют новое циклоническое похолодание с дождями.

Резюме

Жаркая погода в Рязани сохранится до 14 июня. Пик зноя - 11 июня. Когда похолодает в Рязани? Первое снижение температуры ожидается 14 июня (+23), затем резкое похолодание до +15 днем наступит 16-17 июня. Прохлада с дождями продлится до 18 июня. После этого начнется потепление до +26 к 21 июня, но к 22 июня возможна новая волна похолодания.