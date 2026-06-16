«Ушла в монастырь, прошу не искать…» В Рязани с 2018 года разыскивают Светлану Овдиенко. Что случилось

Светлану Овдиенко не могут найти почти восемь лет.

В Рязани разыскивают 56-летнюю Светлану Овдиенко. Ориентировка на пропавшую женщину появилась на стенде у отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани.

По данным полиции, о местонахождении жительницы Рязани неизвестно с 6 октября 2018 года.

В 2021 году на сайте программы «Жди меня» появилась заявка на поиск от одного из родственников женщины. Предполагаемая география поиска кроме Рязани: Владимирская, Ивановская, Московская, Нижегородская области.

«Это моя сестра… В начале октября 2018 года она ночью ушла из дома, оставив сына и пожилую больную маму. Сын обратился в полицию через четыре дня. Объявили в розыск, а через месяц передали [материалы] в следственный комитет. Через неделю пришло письмо с просьбой не искать, что ушла в монастырь», - писал брат пропавшей женщины.

По его словам, до этого было несколько случаев, когда сестра на несколько дней отправлялась в туристические поездки по церквям и монастырям.

«В последнее время стала регулярно соблюдать посты, встречаться с религиозными подругами и штудировать Евангелие как перед экзаменом», - указано в заявке на поиск.

Приметы Светланы Овдиенко: славянская внешность, на вид 50 лет, рост 165-170 см, плотное телосложение, темно-русые волосы до поясницы с проседью, лицо овальное, брови дугообразные глаза серо-зеленые, нос прямой, губы тонкие.

Особые приметы: крупная родинка на ступне правой ноги.

Была одета на момент исчезновения: серая куртка, серая юбка и черные сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Андрея Голубого, просят сообщить в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции по телефону (4912) 29-94-18 или в угрозыск по 29-90-60.