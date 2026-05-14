Общество14 мая 2026 10:06

14 лет поисков не дали результата: суд признал мать с сыном умершими

Житель Рязанской области сможет вступить в наследство
Источник:kp.ru
Житель Клепиковского района дождался справедливости: суд признал родных умершими.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд признал умершими мать и брата жителя Клепиковского округа, пропавших без вести 14 лет назад, сообщает Клепиковский районный суд.

Как установил суд, в конце 2012 года родные уехали в Москву с места своей постоянной регистрации. С тех пор о их местонахождении ничего не известно.

Заявитель пытался разыскать мать и брата самостоятельно, но поиски не принесли результата.

Признать мать и брата умершими потребовалось для оформления наследственных прав.

Суд полностью удовлетворил требования заявителя.