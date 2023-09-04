Инвестиции в будущее

Здание Мосоловской школы капитально отремонтировали в 2017 году.

Слово «инвестиции» у многих ассоциируется с вложением денег в акции или строительство новых предприятий. Но у этого термина может быть и другой смысл – не все капиталовложения осуществляются только ради экономической выгоды. Инвестиции бывают и социальными, то есть направленными на важные для общества проекты и инициативы. Нефтепроводная компания «Транснефть-Верхняя Волга» один из лидеров в этой сфере.

Представители предприятия и председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин посетили село Мосолово, где нефтепроводчики в рамках корпоративной благотворительной программы реализовали ряд социально значимых проектов, чтобы обсудить итоги работы и планы на будущее. В центре внимания - Мосоловская средняя общеобразовательная школа имени В.М. Фомина, которая может по праву гордиться известными выпускниками, а теперь еще и полностью обновленными учебными классами. «Транснефть-Верхняя Волга» этим летом профинансировала замену кровли, а в 2017 году провела масштабную реконструкцию стен, полов, окон и прилегающей территории. Готовность школы к новому учебному году пришли оценить и родители мосоловских учеников.

Вместе с делегацией на экскурсию по объектам отправился и наш корреспондент.

К учебе готовы!

Село Мосолово Шиловского района Рязанской области известно далеко за пределами региона, ведь по преданию, в этих краях родился богатырь Евпатий Коловрат. Здесь также гордятся многими известными земляками, например, советским академиком Федором Кротковым.

Мосоловская социальная инфраструктура – школа и детский сад – создавалась в советские годы. К началу 21 века, несмотря на периодические ремонты, здания морально устарели и нуждались в серьезном обновлении. Проблему помогли решить нефтепроводчики.

В 2016 году «Транснефть – Верхняя Волга» начала строительство в Шиловском районе головной перекачивающей станции «Шилово-3». Одновременно предприятие задумалось о развитии социальной инфраструктуры в селах, где будут жить работники компании, в том числе и Мосолове. Первым объектом социальных инвестиций стала Мосоловская средняя школа. В 2017 году в рамках корпоративной благотворительной программы нефтепроводная компания помогла провести масштабную реконструкцию Мосоловской школы. На эти цели было выделено 130 млн рублей.

В школе были полностью заменены пол, рамы окон, оштукатурены стены снаружи и внутри здания, облагорожена пришкольная территория – даже цветы и кустарники подобрали так, чтобы цветением растений можно было любоваться как можно дольше. В рамках проекта построены новая котельная, гараж, очистные сооружения. В классы закупили современную мебель, 27 компьютеров, 45 ноутбуков для учеников и 10 интерактивных досок.

Этим летом нефтепроводчики помогли с текущим ремонтом кровли, оказав финансовую помощь на замену почти 2400 кв. м. покрытия. За тем, как продвигаются работы, следили не только педагоги, но и родители 145 мосоловских школьников.

- Каждую семью волнует, в каких условиях учится их ребенок. Мы знаем, что в нашей школе работают высококвалифицированные педагоги, которые умеют заинтересовать детей, привить им любовь к знаниям. Однако, чтобы в школе стало по-настоящему уютно и комфортно, нужны также современное оборудование, теплые кабинеты, красивый ремонт. Мы очень рады, что школа преобразилась! Сейчас она даст фору самым современным городским учреждениям! – поделилась мама одной из учениц.

Для представителей АО Транснефть - Верхняя Волга провели экскурсию по школе.

В преддверии 1 сентября представители «Транснефть-Верхняя Волга» вместе с родителями школьников оценили готовность к новому учебному году кабинетов, актового зала, столовой и библиотеки. Накануне торжественной линейки педагоги успели организовать праздничное оформление классов. По словам учителей, многие старшеклассники заинтересовались востребованными в нефтепроводной отрасли профессиями, поэтому библиотечный фонд планируют пополнить тематическими книгами и журналами.

- Без помощи компании «Транснефть-Верхняя Волга» этой школы не было бы. Она находилась в аварийном состоянии. Ее буквально разобрали до остова и заново отстроили. В 2017 году здание капитально отремонтировали, и теперь дети с радостью приходят сюда учиться. Мы очень благодарны компании за социальное партнерство и эффективное взаимодействие. Благодаря ремонту школы и другим поддержанным предприятием социальным проектам село развивается, - отметил Аркадий Фомин.

В Мосоловской школе уютно и чисто.

Детский сад

Очередной пункт экскурсии – Мосоловский детский сад. Здесь делегацию тоже встретили с распростертыми объятиями.

В Мосоловеживет две тысячи человек, а единственный детский сад сейчас расположен в тесном здании 1905 года постройки. Заведующая детским садом Галина Артюхова рассказала, что учреждение рассчитано на 65 детей. При этом в Мосолово живут 127 малышей до семи лет.

- Помещений в здании детсада не хватает. Две группы совмещены, и в них ходят дети разных возрастов. Ребята спят, едят и играют в одной комнате. Нам недостает отдельных спален, просторных игровых помещений, физкультурного зала, методического кабинета, - говорит Галина Артюхова.

Строительство нового детского сада на 100 мест началось в августе. Этот проект также реализуется при поддержке «Транснефть-Верхняя Волга» на условиях софинансирования с областным бюджетом. Здание современного детского сада строится рядом с многоэтажками, где живет большинство молодых семей. А значит, далеко идти не придется, чтобы отвести ребенка в сад.

На участке Мосоловского детского сада.

- Мы с нетерпением ждем переезда в новое здание, где будет уютно и удобно и детям, и воспитателям, - поделилась заведующая.

Сейчас подрядная организация уже приступила к строительно-монтажным работам на площадке и выполняет укладку фундамента. Согласно проекту, в трехэтажном здании площадью свыше 1000 кв. м. будут отдельные музыкальный и физкультурный залы, просторные групповые помещения, спальни, отдельные участки для прогулок на улице для каждой группы.

Строительство планируют завершить в следующем году. В течение нескольких месяцев будет возведено здание, запущено отопление, начнется отделка внутренних помещений. На начало весны намечены фасадные работы и благоустройство.

Не только трубы

Как отмечают в «Транснефть-Верхняя Волга», помощь учреждениям образования – один из приоритетов благотворительной политики компании и системы «Транснефть» в целом, которая в 2023 году отмечает 30-летие.Всего за последние 10 лет в рамках корпоративной благотворительной программы нефтепроводная компания оказала поддержку 42 школам и пяти детским садам в населенных пунктах, где расположены объекты предприятия.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Начальник Рязанского районного нефтепроводного управления Андрей Кулишин:

- Поддержка социальных проектов важна, потому что при размещении новых объектов в регионах компания не всегда может рассчитывать на готовую инфраструктуру. Расположение станций и трубопроводов определяется производственной целесообразностью. В Мосолове воспитанники школы и детсада посещают занятия с удовольствием, а молодежь готова работать в родном регионе. Это ключ к развитию сельского поселения. Школа и детский сад помогут вырастить и подготовить много хороших специалистов, и для нашей компании - это инвестиции в будущее развитие производства.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Жительница села Мосолово, мама двоих детей Ольга Сафронова:

- Мы с сыном Андрюшей очень ждем, когда откроется новый современный детский сад. А моей дочке-пятикласснице Анастасии очень нравится учиться в Мосоловской школе. Зданию требовался капитальный ремонт, после которого кабинеты стали теплее и светлее. Дети перестали мерзнуть и теперь ходят с коротким рукавом всю зиму. Школа изменилась даже внешне – раньше была серая коробка, а сейчас у нее красочный фасад.