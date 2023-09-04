Хуже, чем у соседей… Рязанская область заняла 72 место в России по доле расходов жителей на ЖКУ

Рязанская область заняла 72 место в РФ по доле расходов жителей на ЖКУ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рязанская область заняла 72 место из 85 возможных по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. По результатам исследования РИА Новости, доля потребительских расходов среднестатистической семьи в Рязанской области, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2022 году составила 11,5%. Расходы среднестатистической рязанской семьи на ЖКУ и топливо – 3978 рублей в месяц. За год показатель снизился на 0,5 процентных пункта.

Оценивая ситуацию, эксперты рассчитали долю расходов российских семей на ЖКХ в совокупных потребительских расходах в регионах РФ. Расходы на ЖКХ включают:

- расходы на жилищно-коммунальные услуги;

- топливо для освещения и отопления жилья.

На основании этих данных и составлен рейтинг субъектов РФ по доле расходов населения на ЖКХ.

Регионы, граничащие с Рязанской областью, не считая Москвы и Московской области, заняли следующие места:

- Липецкая область – 16 место;

- Республика Мордовия – 31 место;

- Пензенская область – 40 место;

- Владимирская область – 52 место;

- Нижегородская область – 55 место;

- Тамбовская область – 58 место;

- Тульская область – 59 место.

Самую высокую долю затрат на ЖКХ в потребительских расходах в 2022 году эксперты зафиксировали в Магаданской области (85 место), на Камчатке (84 место) и Чукотке (83 место), самую низкую – в Дагестане (1 место), Курской области (2 место) и Севастополе (3 место).

В конце августа 2023 года стало известно, что Рязанская область заняла 26 место в рейтинге регионов России по рынку труда (читать подробнее).