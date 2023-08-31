Руководитель ООО «Вакинское Агро» Николай Пласкунов: Шалости отдыхающих в полях с огнем приводят сельхозпредприятия к миллионным убыткам

В Рыбновском районе сгорели тонны сена и сенажа, заготовленные на корма животным

Проезжая мимо золотых полей пшеницы, живописно сложенных стогов сена, мы восхищаемся красотой русской природы, и многим хочется запечатлеть себя в этих колоритных пейзажах. Соцсети заполнены фотографиями позирующих на фоне стогов, среди колосьев, в бескрайних лугах и полях… Но единицы задумываются, что обратная сторона этой красоты - чудовищный ущерб, который терпят аграрии из-за безответственных ценителей прекрасного.

Один сенажный бурт обеспечивает стадо кормом на два месяца.

20 млн рублей ущерба

27 июля у села Пальные в Рыбновском районе на одном из таких живописных полей произошел пожар. Вечером загорелся огромный сенажный бурт длиной около 40 метров. Глазами обывателя эта гора соломы - всего лишь красивая картинка, но для агрария - это запасы корма для скота на несколько недель или даже месяцев. Бурт полыхал три часа! Когда очевидцы увидели столб дыма и открытое пламя, сообщили пожарным. На место прибыли огнеборцы, в помощь специалистам подоспела техника потерпевшего собственника, и возгорание потушили. Бурт получил значительные повреждения, хотя первоначально катастрофический масштаб ущерба оценить было сложно.

Беда случилась на поле, принадлежащем ООО «Вакинское Агро». Это крупнейший в районе агрокомплекс полного цикла. Он производит молочную продукцию под брендом «ЭкоВакино» из натурального молока собственных коров.

Корма для буренок фермерское хозяйство тоже выращивает своими силами. У него около 17 тысяч гектаров земель, расположенных по всей территории района. В селе Пальные у предприятия находится 4700 гектаров пашни. На плодородных землях выращивают горох, пшеницу, кукурузу, многолетние травы. В этом году вакинские аграрии уже собрали часть урожая на корма и заготовили 10 сенажных буртов, но из-за небрежного обращения с огнем неизвестных один из них потеряли.

- Один бурт вмещает две тысячи тонн сенажа. Учитывая потребности нашего скота в 40 тоннах корма в день, один бурт обеспечивает стадо питанием на 50 дней, - пояснили животноводы пострадавшего предприятия.

Бурт хоть и не выгорел дотла, но пришел в полную негодность. Как показали результаты анализов, сенаж после возгорания стал непригоден для кормления скота.

- После пожара качество кормов снизилось ниже допустимого уровня. Сверху бурт был накрыт пленкой и слоем соломы. Когда началось горение, нарушилась целостность бурта. Внутрь конструкции попал воздух, зола. А если в бурт попадает кислород, то бактерии начинают работать неправильно и корма приходят в негодность, - отмечает главный агроном ООО «Вакинское Агро» Антон Кузнецов.

Для изготовления сенажного бурта применяется сложная технология и требуется особое мастерство. Собранное сено укладывают определенным образом, пластами, заливая между ними специальный биоактивный состав, который закупают в Европе по высокой цене. Бактерии запускают химическую реакцию, которая позволяет «законсервировать» сено, сохранить его полезные свойства и избежать процесса гниения. Учитывая стоимость специального состава и сельскохозяйственных работ, цена одного бурта составляет порядка… 20 млн рублей!

«Мы не можем спускать с рук поджоги на полях»

Ущерб столь огромного масштаба, как этим летом, предприятию нанесли впервые. В прошлом году на полях хозяйства тоже случались поджоги - горели скирды соломы у сел Большое Жоково и Борисовское. Власти Рыбновского района отмечают, что поджоги в полях происходят ежегодно, и правоохранительные органы пытаются вычислить нарушителей и привлечь к ответственности.

- Каждый летний сезон на полях горит сено и солома, но сенаж - крайне редко. Запасы расположены на частной территории, поэтому за безопасность земель отвечает собственник. Управление сельского хозяйства регулярно в целях соблюдения пожарной безопасности направляет письма с рекомендациями по опашке сельхоззаготовок на полях. Полиция должна помогать в поисках нарушителей. Обычно сено складывают на окраине деревни, рядом с дорогой - в доступности. Из-за банального баловства происходят пожары, - отмечает начальник Управления сельского хозяйства Рыбновского района Аида Иванисова.

Действительно, чтобы сельхозтехника могла подъехать за кормом в любое время года и в любое распутье, тюки с сеном размещают недалеко от асфальтированных дорог. Такая доступность грозит опасностью вандализма, но иного пути у аграриев нет.

- Поджигатели наносят нам ущерб каждый год, в последние три года - особенно сильный. По всему району у нас хранятся на полях сотни скирдов, и уследить за каждым - практически невозможно. Мы сторожим площадки, технику, но охранять все стога соломы и сенажа на площади 17 тысяч гектаров невозможно физически. Надеемся на сознательность людей. Мы ведь кормим рязанцев, растим пшеницу на хлеб, выращиваем корма для коров, которые дают рязанцам натуральный полезный продукт.

К настоящему моменту найти вандалов не удалось. Пострадавшие выдвигают разные предположения - от горе-фотографов, грибников и дачников до диверсантов. Однако руководители предприятия утверждают, что с коллегами в районе складываются дружественные отношения, поэтому отвергают конкуренцию как причину.

- Обращаюсь ко всем жителям и гостям Рыбновского района! Наше терпение иссякло, мы больше не можем спускать с рук поджоги на сельхозугодьях. Предприятие терпит колоссальные убытки из-за чьей-то бездумной шалости. Просим вам проявлять сознательность и ответственность, понимать, что любой стог сена - это корма для скота, это залог нашей с вами продовольственной безопасности, - отмечает исполнительный директор ООО «Вакинское Агро» Николай Пласкунов. - Мы верим, что нарушители будут найдены и наказаны по закону.

В настоящее время предприятие готовит заявление в полицию о привлечении виновных за нанесенный многомиллионный ущерб к ответственности.

Исполнительный директор ООО «Вакинское Агро» Николай Пласкунов.

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Посещение обрабатываемых полей запрещено законом. Во-первых, действует ограничение о запрете на посещение частной территории. Поле, разумеется, не огорожено забором, но если земля возделана, то каждому ясно, что у места есть хозяин. На поле также запрещено заходить и в целях санитарной безопасности.

А КАК У НИХ

В мае 2022 года в Воронеже за поджог пяти тюков сена местного жителя осудили на 18 месяцев лишения свободы. Ему вынесли приговор по части 2 статьи 167 УК РФ. Нарушитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег тюки лугового сена, принадлежащие потерпевшему, с которым у него были напряженные отношения. Нанесенный ущерб составил 19 тысяч рублей.