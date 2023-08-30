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Происшествия30 августа 2023 17:59

Взрывы, вспышки и работа ПВО. Что известно о сбитых беспилотниках в небе над Рязанью 30 августа

Появилась последняя информация о сбитых над Рязанью беспилотниках
Источник:kp.ru
Удар беспилотников по Рязанской области: взрывы в Семчино, Дягилево...

Удар беспилотников по Рязанской области: взрывы в Семчино, Дягилево...

В ночь на среду, 30 августа, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать Рязанскую область. Как сообщило Министерство обороны России, дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Рязанской области. Один боевой дрон взорвали в небе над Рязанью в 02:30, другой – около 04:00.

Смотреть видео взрыва в Семчино

Взрывы беспилотников попали на несколько камер видеонаблюдения. В частности, взрыв зафиксировали в микрорайоне Семчино на улице Княжье Поле, а также, предположительно, в районе Дягилева. Но мощные хлопки слышали ночью жители Приокского и поселка Южный.

Смотреть видео взрыва в Дягилево

Утром 30 августа областные власти заявили, что в результате ночной атаки беспилотников в Рязанской области никто из людей не пострадал, нет и разрушений.

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Никто из официальных лиц данный случай не комментировал (подробнее).

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