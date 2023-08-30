Удар беспилотников по Рязанской области: взрывы в Семчино, Дягилево...

В ночь на среду, 30 августа, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать Рязанскую область. Как сообщило Министерство обороны России, дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Рязанской области. Один боевой дрон взорвали в небе над Рязанью в 02:30, другой – около 04:00.

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Взрывы беспилотников попали на несколько камер видеонаблюдения. В частности, взрыв зафиксировали в микрорайоне Семчино на улице Княжье Поле, а также, предположительно, в районе Дягилева. Но мощные хлопки слышали ночью жители Приокского и поселка Южный.

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Утром 30 августа областные власти заявили, что в результате ночной атаки беспилотников в Рязанской области никто из людей не пострадал, нет и разрушений.

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Никто из официальных лиц данный случай не комментировал (подробнее).