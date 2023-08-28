Ново-Рязанская ТЭЦ подарила городу панорамные качели

Торжественное перерезание красной ленточки.

В минувший уик-энд по случаю Дня города Рязань встречала тысячи гостей, проводила яркие массовые мероприятия и принимала подарки. Один из подарков преподнесла горожанам Ново-Рязанская ТЭЦ. В субботу, 26 августа, в самом центре, в сквере на площади Ленина, состоялось открытие современных объектов благоустройства – двух панорамных качелей.

При вручении городу аттракционов символично перерезали красную ленточку исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артёмов и директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаил Иванчиков.

Глава Рязани Виталий Артёмов и директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаил Иванчиков и на открытии качелей.

Сквер у Городских рядов стал примером взаимодействия власти и бизнеса по созданию комфортной городской среды для рязанцев в рамках проектов по обустройству исторического центра Рязани.

- Выражаю большую благодарность Ново-Рязанской ТЭЦ за реализацию данной концепции. Это первый пример в Рязани взаимодействия администрации города, правительства региона и бизнеса в вопросах благоустройства территорий, – отметил Виталий Артёмов.

- Для нас участие в подобных проектах очень ценно – мы любим Рязань, и предпринимаем все для того, чтобы город развивался в области социальной инфраструктуры. Эта наша малая толика в общем деле по приданию Рязани туристической привлекательности и созданию комфортной жизни для отдыха горожан, - отметил Михаил Иванчиков.

Несмотря на дождливый день, при взгляде на эти яркие огромные качели лица детей и взрослых светились от улыбок. Хорошего настроения горожанам прибавил вокальный номер «Крылатые качели» в исполнении детского коллектива «Созвездие добра». Как только церемония открытия завершилась, рязанцы разных возрастов поспешили к новым качелям.

"Созвездие добра" исполнили песню "Крылатые качели".

- Мы очень рады появлению таких современных качелей в центре города. Четырехлетней дочке не терпится прокатиться на них. Думаю, что это новое место для отдыха оценит и молодежь, и взрослые, - поделилась пришедшая на праздник рязанка Ольга.

Панорамные качели стали завершающим объектом первого этапа по благоустройству исторического центра Рязани в сквере у Городских рядов по улице Краснорядской. Теплоэлектроцентраль принимала непосредственное участие в разработке концепции благоустройства сквера Городских рядов и пешеходной зоны по улице Краснорядской. В частности, заместитель генерального директора ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Елизавета Шестакова курировала благоустройство сквера и решала многие организационные вопросы.

Современный лаконичный дизайн новой концепции удалось гармонично сочетать с историческим зданием Городских рядов. При поддержке Ново-Рязанской ТЭЦ над концепцией работали как местные, так и столичные архитекторы, в том числе известный в Рязани Илья Стюхин и его московский коллега Дмитрий Кучер. В сквере появилась сцена и зрительские места, расположенные амфитеатром, а также создана детская площадка, установлены современные шезлонги, фотозона с деревянной декоративной рамкой для фотосессий. В дальнейшем планируется привести в порядок фонтан.

– Концепция благоустройства сквера у Городских рядов была принята два года назад, постепенно развивалась и в конечном итоге зона отдыха приобрела тот вид, который мы все теперь наблюдаем. Надеюсь, что новые аттракционы будут приносить положительные эмоции рязанцам и гостям города, - подчеркнул Михаил Иванчиков.

Дети оценили новые аттракционы.

КСТАТИ

Ново-Рязанская ТЭЦ поддерживает социально значимые городские проекты. Станция выделяла средства на проведение городских культурных мероприятий, в 2023 году выступила генеральным спонсором праздничного общегородского салюта ко Дню Победы. Кроме того, ТЭЦ в рамках благотворительной помощи городу профинансировала разработку проектной документации по возрождению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Хвощинских» ХIХ века, расположенного по ул. Семинарской.