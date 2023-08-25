Что не запрещено - разрешено: слова президента не помешали закупке иномарок бизнес-класса рязанскими чиновниками

За последние месяцы рязанский кабмин провел две закупки представительских автомобилей - на 19,2 и 45,5 млн рублей. Фото: КП-Рзяань и производителей (www.volkswagen-vans.co.uk и www.toyota.ru)

В начале августа состоялась уже вторая в 2023 году закупка представительских автомобилей для Правительства Рязанской области. 45,5 млн рублей из бюджета за девять машин - сумма немалая, поэтому новость стала резонансной.

Неоднозначный контекст

С новой силой общественная дискуссия вспыхнула через два дня поле размещения тендера, когда на тему дорогих иномарок высказался Владимир Путин.

- Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на, по сути, автомобили иностранного производства. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях, - эти слова главы государства широко разошлись по СМИ и соцсетям

От оценки высказывания в своей статье мы воздержимся, так как ни официальных поручений (разве что негласных), ни нормативных документов, ни еще каких-либо конкретных шагов пока не последовало. Однако контекст, в который неожиданно попал рязанский «серый дом», как минимум неоднозначный.

Только бизнес-класс

Единственным участником электронного аукциона в итоге стало ООО «Кармен». Фирма входит в группу компаний «Автоимпорт» и является официальным дилером марки Lada в Рязани. Однако на проезд Яблочкова, дом 11, где базируется правительственный автопарк, поставщик должен пригнать отнюдь не «Лады».

Согласно проекту контракта, сделка заключена на один Volkswagen Multivan за 11,1 млн рублей и восемь Toyota Camry за 4,3 млн рублей каждая. У минивэна страной производства указана Германия, а у седанов - Китай. Анализ предложений на рынке показывает, что в обоих случаях комплектация выбрана далеко не базовая.

Volkswagen Multivan - это универсальный семиместный автомобиль бизнес-класса с просторным трансформируемым салоном. Хотя большинство версий выпускается с 17-дюймовыми колесными дисками, заказчик предпочел именно 18-дюймовые. Полноприводный минивэн с дизельным двигателем мощностью 150 л.с. оснащен трехзонным климат-контролем, пакетом сопряжения с телефоном, включающим беспроводную зарядку, многофункциональным столиком на отдельных шинах, светодиодной подсветкой салона, раскладываемой в спальное место трехместной скамьей и прочими «приятными мелочами» для высокопоставленного пассажира.

Модель Camry производитель позиционирует как «эталон комфорта, безопасности и надежности седанов бизнес-класса». Надо отметить, что у российских органов власти она весьма популярна. Вот и в Рязани госслужащие решили не отставать.

«В соответствии с требованиями законодательства»

Кстати, спецификацию управление делами кабмина составило настолько подробно, что в нацеленности заказчика на вполне конкретные модели сомнений остается мало. Например, можно ли объяснить реальными особенностями эксплуатации одновременно требование о максимальной массе мультивэна (не менее 3080 кг), о рабочем объеме его двигателя (не менее 1968 «кубов») и о количестве точек крепления для багажника на крыше? Не говоря уже о списке желаемых опций, который получился очень длинным - можете увидеть его по ссылке.

То же самое было весной, во время закупки правительством четырех автомобилей за 19,2 млн рублей. Правда, тогда в описании оговаривались даже минимальные длина, ширина и высота. Параметры однозначно указывали на автомобили Hyundai Palisade, Hyundai Sonata и Kia K5. И приобрели в итоге именно их, хотя чиновники уверяли - мол, есть сразу несколько альтернатив.

Договор был заключен с ООО “М-центр Рязань” на поставку:

- Hyundai Palisade, 6 690 000 руб.;

- Hyundai Sonata, 3 900 000 руб.;

- Kia K5 - 18 дюймов, 4 350 000 руб.;

- Kia K5 - 17 дюймов, 4 275 000 руб.

В предыдущей закупке самым дорогим автомобилем стал Hyundai Palisade за 6,7 млн руб.

В ответе на запрос КП-Рязань отмечалось, что та закупка проводилась, в том числе, с целью обновления автопарка - взамен выработавших ресурс автомобилей старше 15 лет. Теперь редакция вновь обратилась с запросом, но на этот раз объяснить дорогие покупки общественности Правительство Рязанской области фактически отказалось.

Какова была причина закупки? Для каких целей будут использоваться новые авто? Как поступят с теми машинами, которые планируется заменить, и что это за машины? Все эти вопросы остались без ответа.

Редакция также просила пояснить, чем обоснованы требования, касающиеся особенностей отделки салонов автомобилей, их аудиосистемы, конкретной схемы раскладывания сидений, беспроводной зарядки телефона и различных средств повышения комфорта.

- Информация по приобретаемым автомобилям указана в описании объекта закупки. Электронный аукцион на поставку легковых автомобилей размещен в соответствии с действующими требованиями законодательства, - это всё, что посчитал нужным сказать и.о. начальника Управления делами Правительства Рязанской области Максим Туркин.

На вопрос о том, поддержат ли они призыв президента пересаживаться на машины российского производства, рязанские чиновники ответили очень уклончиво:

- На балансе учреждения находятся отечественные автомобили и автомобили иностранных марок. Увеличение доли отечественных автомобилей планируется, - сказано в письме.

Планы - планами, а за разрешением закупить автомобили иностранного производства рязанский кабмин специально обращался в Минпромторг. Такое разрешение выдается, если у требующихся товаров нет аналогов ни в России, ни в других странах Евразийского экономического союза. Поиск аналогов ведется по заявленным характеристикам, которые должны существенным образом влиять на функциональное назначение. В итоге у Минпромторга претензий к запросам региональных коллег не возникло, а отечественный автопром удовлетворить их, конечно, оказался не в состоянии.

В ТЕМУ

После закупки автомобилей Управление делами Правительства Рязанской области начало набор водителей на зарплату от 30 до 40 тыс. рублей в месяц с ежеквартальными премиями. Объявление размещено на сайте «Работа России» 17 августа, и на тот момент открыто было семь вакансий.

От соискателей требуется наличие среднего образования, водительского удостоверения категории B и стажа в должности водителя автомобиля не менее 1 года. Работодатель желает видеть такие качества как ответственность, пунктуальность, вежливость и аккуратность.