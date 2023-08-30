Инвестициям – расти, туризму – развиваться, цифровизация неизбежна

На площадке «Точка кипения» на улице Каширина в Рязани 30 августа состоялась очередная встреча в рамках «Диалога с правительством» – общественность пообщалась с зампредом правительства Рязанской области Артемом Никитиным и несколькими главами региональных ведомств: Дмитрием Нефедовым, Андреем Ульяновым, Владиславом Фроловым, Еленой Сорокиной.

Речь шла об инвестициях, цифровизации экономики, развитии туризма, спорта и работе органов ЗАГС.

Артем Никитин рассказал про динамику инвестиций в основной капитал на территории Рязанской области. В 2022 году они выросли на 5,9%, хотя в целом по России рост составил всего 4,6%, а по ЦФО наблюдалось даже падение.

Очередная встреча в рамках «Диалога с правительством».

Во многом рост инвестиций в регионе связан с сопровождением инвестицонных процессов и развитием инфраструктуры, которыми занимается «Корпорация развития Рязанской области». Помогло и внедрение инвестиционного стандарта – срок реализации проектов сократился на порядка 30%. Основную часть успеха обеспечил проект индустриального парка «Рязанский», который расположился на выезде из Рязани в сторону Москвы, где строятся или уже работают 16 предприятий. В совокупности их персонал составит 11 тысяч сотрудников.

Вскоре возможности площади ИПП «Рязанский» будут исчерпаны – 80% территории уже заняты резидентами, и под Рязанью откроется вторая аналогичная площадка, которая обеспечит еще 5-6 тысяч рабочих мест.

Ряд идей разрабатывают иностранные инвесторы: 4 проекта, по которым идут переговоры с Индией, могут принести 10 млрд рублей, еще один проект, компании из Китайской народной республики, – до 7 млрд рублей.

В регионе развивается цифровизация: уже 85% домохозяйств имеют доступ к широкополосному интернету. До 2025 года сеть должна стать доступной во всех деревнях и селах с населением от 100 до 500 человек. Трудно переоценить роль связи при борьбе с лесными пожарами (охват вышек связи вырос до 40 км), внедрение информационной системы минздрава, появление на улицах и в парках Рязани 117 «умных видеокамер» (с помощью которых на 8% за год сократилось количество правонарушений). Нельзя не отметить заработавшую «Единую цифровую карту жителя Рязанской области».

Что касается туризма, за год произошел прирост потока на 10%. Но доходы от приезжих гостей пока непростительно малы. Требуется развивать систему праздников и фестивалей, реконструировать интересные места и достопримечательности – настоящие и потенциальные турмагниты. В Рязани планируется завершить преображение Торгового городка и приступить к работе над молодежным креативным кварталом – бывшим хлебозаводом №1. Эти площадки, как и Лесопарк, набережная рек Трубеж и Ока, Рязанский кремль, Лыбедский бульвар, Нижний городской парк и Центральный парк культуры и отдыха, войдут в локации «Пешеходного маршрута» в Рязани.

Речь шла об инвестициях, цифровизации экономики, развитии туризма, спорта и работе органов ЗАГС.

Везде в туристических местах и парках должен быть, по словам Никитина, доступен хороший интернет.