УК в Рязани после отказа от нее жильцов сняла забор, ситуация дошла до Малкова

«СК-Эксплуатация» демонтировала забор с придомовой территории в ответ на то, что жильцы решили сменить «управляйку».

В рязанском ЖК «Дом на Полетаева» от «Северной компании» (улица Чернышевского, 3) произошла скандальная ситуация. Обслуживающая дома застройщика УК «СК-Эксплуатация» демонтировала забор с придомовой территории в ответ на то, что жильцы решили сменить «управляйку». Новая организация начнет работу с 1 сентября.

По словам жильцов, коммунальщики, увозя с собой забор, заявили, что это их собственность. Действия сотрудников УК попали на видео.

«Обещали также забрать поливалки для газонов и, возможно, сам газон», - говорилось в публикации «Рязинформбюро».

«С пятницы на территории возле дома перестали гореть фонари, перерезают провода , сняли магниты на доводчиках», - говорилось уже в другой записи, опубликованной в группе «Типичная Рязань».

Информация дошла до губернатора Павла Малкова. 22 августа он поднял эту тему на заседании Правительства Рязанской области.

«Мы получили официальное обращение жителей. В пятницу едем на проверку. А вообще ситуация, конечно, неоднозначная. Прямо с ходу сказать не могу. С другой стороны, вопиющая ситуация. Вот прямо вопиющая. То есть уйти и забрать с собой забор... Проверим, сделаем выводы», - прокомментировала начальник Госжилинспекции Рязанской области Татьяна Тарасюк.

Татьяна Тарасюк из ГЖИ считает ситуацию одновременно вопиющей и неоднозначной.

Малков попросил подключиться председателя антикоррупционного комитета Сергея Сорокина и не исключил, что последует обращение к прокурору Рязанской области Дмитрию Коданёву.

«Надо разбираться, потому что пока это взгляд с одной стороны, но пока это выглядит как абсолютно вопиющая ситуация. Давайте внимательно разберемся, посмотрим, что там произошло», - произнес губернатор.