Перенос гнезд ласточек с фасада гостиницы под Рязанью обернулся убийством птенцов

Неравнодушным людям удалось спасти девять птенцов.

Каждый год из дальних краев в Рязанскую область прилетают птицы, в том числе ласточки - красивые и грациозные. В наших краях они задерживаются всего на полгода до следующего перелета. Недолго, правда? Как правило, люди приветствуют их соседство и считают полезными, поскольку ласточки избавляют воздушную среду от гнуса. Однако порой приходится испытывать дискомфорт от такого сожительства, поскольку для своего проживания ласточки часто выбирают карнизы на фасадах зданий со всеми последствиями.

Недавно в загородном курортном комплексе «Окская Жемчужина» попытались избавиться от соседства с ласточками, но сделали это совершенно неразумным способом, из-за чего пострадали птенцы.

Гнезда с птенцами выбросили в мусор

Вопиющим случаем поделилась с нашей редакцией волонтер Ирина Трофимова. По ее словам, сотрудники «Окской жемчужины», желая избавить один из корпусов от пернатых квартирантов, просто посбивали с фасада здания гнезда с птенцами ласточек. Несколько гнезд побросали у стены, откуда неравнодушные люди забрали трех живых птенцов и позвонили волонтеру.

Затем в мусорных мешках нашлись и остальные сбитые гнезда. Покопавшись в мусоре, из него достали еще нескольких птенцов, среди которых шестеро были живы. Сейчас на руках у Ирины Трофимовой находится 9 юных ласточек, которым нужна еда и забота.

- Я и раньше бывала в этом парке отдыха и видела следы сбитых гнезд, но даже не подразумевала, что убирали гнезда таким варварским методом, - вспоминает волонтер.

В беседе с корреспондентом КП-Рязань орнитолог, кандидат биологических наук Антон Барановский пояснил, что сбитые человеком птичьи гнезда, к сожалению, типичная ситуация для многих населенных пунктов Рязанской области.

- По правилам, во всех нормальных странах, если сбивают гнезда с птицами, то несут за это административную ответственность, - отметил ученый. - Сотрудникам курорта надо было раньше беспокоиться о ласточках и аккуратно убрать гнезда до кладки яиц, а еще лучше на этапе постройки птицами жилья. В любом случае, ласточек это не отвадит. Они будут гнездиться там, где хотят и где им больше понравится.

Как нам пояснили в юридической фирме, за разорение птичьих гнезд в нашей стране действительно предусмотрено наказание по ст. 8.29 КоАП РФ, которое представляет собой предупреждение или наложение административного штрафа.

Птенцов погубила служебная халатность

Возникает резонный вопрос: «Кому и чем помешали ласточки?» За ответом на него мы обратились напрямую к администрации загородного курорта.

- Из-за недостатка информации у людей, к сожалению, сложилось ошибочное восприятие ситуации вокруг снятия гнезд ласточек с фасада здания нашей гостиницы, - прокомментировал генеральный директор «Окской жемчужины» Иван Веретенников. - К нам поступали многочисленные жалобы от гостей на шум птиц и антисанитарное состояние окон. Было принято решение: снять гнезда с птенцами, упаковать в коробку и перевезти в реабилитационный центр - питомник.

Согласно предписанному регламенту, гнезда с птенцами сняли с фасада гостиницы. Но потом что-то пошло не так. Ответственный сотрудник, сложив гнезда на земле, отлучился, оставив птенцов без присмотра. В это время неизвестное лицо, производившее уборку территории, без разрешения администрации сгребло снятые гнезда с птенцами в мусорные мешки и вывезло их за территорию загородного курорта. Уже там, в помойке, птенцов нашли неравнодушные люди и передали Ирине Трофимовой. В своих комментариях в соцсетях очевидцы так описали увиденное: «Птенцы ласточек находились в черных мусорных мешках вместе с разбитыми на куски гнездами. Птенцы располагались вперемешку с ними и с кухонными пищевые отходами. Некоторые птенцы не смогли пережить такого отношения к себе и погибли».

Для ласточек построят отдельное общежитие?

В свою очередь команда загородного курорта «Окская жемчужина», осознавая ответственность за случившееся, рассматривает возможность строительства поблизости специального сооружения для гнездования ласточек и готово рассмотреть предложения орнитологов и волонтеров по визуализации этого объекта.

Как нам пояснил ученый Антон Барановский, специальных сооружений для гнездования ласточек, кроме как на обычных зданиях, пока не придумали.

- Если не хочется видеть у себя на здании гнезда, то существует вариант постройки имитации здания, то есть кирпичной стены с фальшокнами и нависающей крышей, которое должно быть выше соседних построек, чтобы ласточки не продолжали гнездиться на прошлых местах. Тогда велик шанс, что на следующий год они сменят локацию и заселятся под имитированными подоконниками и крышей, - предложил вариант Антон Валерьевич.

Волонтер Ирина Трофимова озвучила свое видение, как могла бы выглядеть конструкция для гнезлования ласточек:

- В других странах идет снижение популяции ласточек, для их деревенской разновидности строят сооружения в виде небольшого и невысокого ангара без стен. Ангары идут друг за другом цепочкой. Визуально это балки, на которых расположена крыша. В нашем случае тоже подойдет это сооружение, только нужно сделать его выше, потому что у нас городские ласточки, которые строят гнезда высоко. Если две-три пары ласточек совьют там гнезда, то будут и другие прилетать, так как они селятся колониями. Это сооружение сможет отвлечь птиц от фасадов зданий.

Своим вариантом поделился также орнитолог Виталий Тягунин:

- Есть простой вариант решения проблемы. Как правило, ласточки выбирают место в углу, то есть между двух стен. Под их гнездом нужно прикрепить фанеру и все что выпадает из гнезда, впредь не будет вредить людям и фасадам домов. В данном случае надо просто придумать для фанерных «улавливателей» в местах гнездования красивое обрамление. Ласточки - это друзья людей, а не враги.

Вместо послесловия

В настоящий момент администрация загородного курорта «Окская жемчужина» находится в постоянном контакте с волонтером Ириной Трофимовой, чтобы сов-местными усилиями вернуть ласточек в естественную среду обитания.

Об их выпуске, а также о строительстве нового птичьего общежития или усовершенствования старых мест гнездовий мы обязательно напишем.

Главное, чтобы впредь предприниматели были солидарны с экологами и не допускали столь бездумной утилизации гнезд.