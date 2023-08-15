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Происшествия15 августа 2023 10:34

«Платили им даже бабушки и цыгане-наркоторговцы». На федеральном канале рассказали историю о рязанской «слоновской» ОПГ

Фильм о рязанском бандите по прозвищу «Слон» показали на НТВ
Источник:kp.ru
На НТВ вышел документальный фильм, посвященный лидеру «слоновской» группировки Вячеславу Ермолову.

На НТВ вышел документальный фильм, посвященный лидеру «слоновской» группировки Вячеславу Ермолову.

На НТВ вышел документальный фильм из серии «Авторитеты», посвященный лидеру «слоновской» группировки Вячеславу Ермолову – «Рязанский слон».

В сорокаминутном фильме рассказано об истории возникновения банды, ее противостоянии с конкурентами, многочисленных убийствах и других преступлениях. В частности, поделился воспоминаниями о расстреле в клубе «Сельмаш» музыкант Геннадий Филин, который чудом остался жив в той бойне, а также бывшие следователи Александр Батманов, Дмитрий Плоткин, Марина Вилкова и другие.

«Работали пять автоматчиков. Один на входе застрелил охранника, второй стрелял в фойе, еще трое зашли в зал и там расстреливали. Больше всего пулевых ран было у некоего Эдуарда Иванова - человека случайного, и в связях с бандитами незамеченного. Когда мы взяли его телогрейку, она буквально дымилась», - вспоминал Дмитрий Плоткин.

Создали группировку таксист Вячеслав Ермолов («Слон») и бывший водитель зампрокурора Николай Максимов («Макс»). Платили бандитам практически все коммерсанты, даже бабушки, торговавшие семечками и цыгане, торговавшие наркотиками. В последнем случае пришлось одного из цыган забить топором на глазах его беременной жены.

«Рязанского слона» так и не нашли.

«Рязанского слона» так и не нашли.

«Некоторые потерпевшие приходили в милицию, но защиты не находили. Без протокола им говорили: «Лучше платите, пока мы будем что-то решать...» Потом прекратились и единичные жалобы. С людьми, которые приходили в милицию, жестоко расправлялись», - рассказывал Плоткин.

Участвовали «слоновцы» и в создании финансовой пирамиды – «Приоритетной интернациональной компании» (АОЗТ «ПИКО»). Когда обманутые вкладчики стали требовать вернуть им 17 млрд рублей, бандиты застрелили директора компании Сергея Княжского.

Позже практически всю банду осудили и пересажали, но самого Ермолова по прозвищу «Слон» найти так и не удается.

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