«Платили им даже бабушки и цыгане-наркоторговцы». На федеральном канале рассказали историю о рязанской «слоновской» ОПГ

На НТВ вышел документальный фильм, посвященный лидеру «слоновской» группировки Вячеславу Ермолову.

На НТВ вышел документальный фильм из серии «Авторитеты», посвященный лидеру «слоновской» группировки Вячеславу Ермолову – «Рязанский слон».

В сорокаминутном фильме рассказано об истории возникновения банды, ее противостоянии с конкурентами, многочисленных убийствах и других преступлениях. В частности, поделился воспоминаниями о расстреле в клубе «Сельмаш» музыкант Геннадий Филин, который чудом остался жив в той бойне, а также бывшие следователи Александр Батманов, Дмитрий Плоткин, Марина Вилкова и другие.

«Работали пять автоматчиков. Один на входе застрелил охранника, второй стрелял в фойе, еще трое зашли в зал и там расстреливали. Больше всего пулевых ран было у некоего Эдуарда Иванова - человека случайного, и в связях с бандитами незамеченного. Когда мы взяли его телогрейку, она буквально дымилась», - вспоминал Дмитрий Плоткин.

Создали группировку таксист Вячеслав Ермолов («Слон») и бывший водитель зампрокурора Николай Максимов («Макс»). Платили бандитам практически все коммерсанты, даже бабушки, торговавшие семечками и цыгане, торговавшие наркотиками. В последнем случае пришлось одного из цыган забить топором на глазах его беременной жены.

«Рязанского слона» так и не нашли.

«Некоторые потерпевшие приходили в милицию, но защиты не находили. Без протокола им говорили: «Лучше платите, пока мы будем что-то решать...» Потом прекратились и единичные жалобы. С людьми, которые приходили в милицию, жестоко расправлялись», - рассказывал Плоткин.

Участвовали «слоновцы» и в создании финансовой пирамиды – «Приоритетной интернациональной компании» (АОЗТ «ПИКО»). Когда обманутые вкладчики стали требовать вернуть им 17 млрд рублей, бандиты застрелили директора компании Сергея Княжского.

Позже практически всю банду осудили и пересажали, но самого Ермолова по прозвищу «Слон» найти так и не удается.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Мы играем, и вдруг слышу автоматный треск. Подумал, может, мы плохо играем?» Бандитская разборка в «Сельмаше» глазами известного музыканта

В 2023 году исполняется 30 лет самой кровавой бойне в истории Рязани (подробнее).

Где сейчас знаменитый рязанский криминальный авторитет Слон

Следы главаря кровавой банды 90-х Ермолова по прозвищу Слон замечены в Германии и Чехии (подробнее).

Жив или мертв рязанский криминальный авторитет Виктор Айрапетов: что известно о самом мстительном бандите 90-х

Тело главаря преступной группировки обнаружили в 1995 году, но до сих пор в этом есть сомнения (подробнее).