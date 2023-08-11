Сбившего пенсионерку самокатчика ищет вся Рязань. Этим ДТП заинтересовался Бастрыкин

Наезд произошел на Первомайском проспекте в Рязани 5 августа около 14 часов.

Продолжаются поиски молодого человека, сбившего 68-летнюю рязанку на Первомайском проспекте. По информации подписчика RZN LIFE, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый, когда на нее совершил наезд неизвестный на электросамокате. При этом он ехал по встречной полосе.

С места ДТП самокатчик скрылся. Проверку проводит, в том числе, СК России, и ее ход поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Председателю СК России Александру Бастрыкину его региональные коллеги должны будут доложить о результатах.

После наезда самокатчик двинулся в сторону площади Ленина. Ехал, в том числе, по встречке.

Пострадавшая женщина, напомним, госпитализирована с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым перелом плеча. Опознать самокатчика пытаются по записям с камерам видеонаблюдения. Опубликованы скриншоты тех фрагментов, на которые попал предполагаемый виновник ДТП. На некоторых снимках видно, что парень действительно движется то по встречке, то посреди проезжей части.

Автор публикации уточняет, что наезд произошел 5 августа около 14 часов. Сам момент ДТП камера на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского не запечатлела. Однако известно, что дальше самокатчик поехал в сторону площади Ленина.

«Работают ГИБДД и полиция, травмы серьезные. Осложняется что самокат своеобразный, не прокатный, трекинг не отследить. Может кто видел или узнает?» - обратился автор к подписчикам.