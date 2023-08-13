«Такой день в их жизни, а лица… Не хватает ни радости, ни улыбок». ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов с 1 по 12 августа 2023 года.

Главное управление ЗАГС Рязанской области поделилось фотографиями молодоженов, сыгравших свадьбы с 1 по 12 августа 2023 года. На снимках счастливые, нарядные женихи и невесты, и каждая пара по-своему красива и необычна. Как заметили подписчики, не фотографиях молодоженов не хватает радости и улыбок:

«Вроде такой день в их жизни, а лица… Не хватает ни радости, ни улыбок…»

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

3 августа в территориальном отделе ЗАГС по Пронскому району зарегистрировали брак Владимир и Наталья. Вместе они уже семь лет. Познакомились по-соседски: молодой человек очень любил слушать громкую музыку... А сейчас Владимир проходит службу по контракту в зоне СВО.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

В Захаровском ЗАГС. Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

Денис и Юлия в Сараевском ЗАГС.

Алексей и Аурика... Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

Алина и Павел - 100-я пара молодоженов в ЗАГС по городу Сасово.

Свадьбы в Ряжске. Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

Молодожены в Кораблинском ЗАГС.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

В Клепиковском ЗАГСе. Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

Свадьбы в Сасово. Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов августа 2023 года.