Молочная азбука «АМКИ»

Шествая часть Молочной азбуки «АМКИ» рссказывает о терминах из молочной отрасли, которые начинаются на буквы П и Р

Предлагаем читателям шестую часть образовательного проекта «Молочная азбука», который «Комсомольская правда» готовит совместно с агромолкомбинатом «Рязанский». Мы продолжаем знакомить потребителей с терминами из молочной отрасли, которые встречаются на упаковках и, порой, вызывают вопросы.

С нашей «Азбукой» покупателям станет легче ориентироваться в вопросах здорового питания и проще делать верный выбор натуральных качественных продуктов на полках магазинов. Сегодня познакомим читателей с терминами из молочной промышленности, которые начинаются на буквы «П» и «Р».

П

Пастеризация – необходимая при молочном производстве тепловая обработка сырья при температуре от +63 до +100 °C. Метод уничтожения микроорганизмов в жидкости назван в честь его создателя - французского ученого Луи Пастера. Не стоит путать эту процедуру с кипячением. С помощью однократного нагревания полезные свойства молока сохраняются, а патогенные бактерии погибают. Важно соблюдать определенный температурный режим и продолжительность выдержки. Пастеризованное молоко гораздо дольше сохраняет полезные свойства и остается безопасным при хранении в холодильнике. Вся линейка продукции «Амка» проходит пастеризацию, а значит, ее покупатели могут быть уверены в пользе и качестве.

Пищевая ценность – характеристика продукта, включающая его полезные свойства и степень обеспечения физиологических потребностей человека в основных пищевых веществах и энергии. Пищевая ценность молока включает молочный жир, белки, молочный сахар и другие вещества. При этом жир в молоке усваивается на 96% и находится в такой форме, которая позволяет готовить из него сливки, мороженое и сухое молоко. Самая ценная часть молока – белки, ведь они содержат все незаменимые аминокислоты и усваиваются на 98%. Сладковатый вкус молоку придает молочный сахар – лактоза, который усваивается на 98%, и нужен для нормальной работы печени, почек и сердца. Молко богато минеральными веществами: солями кальция, фосфора, калия и магния. В молоке содержатся жирорастворимые витамины A, D, Е и водорастворимые - С, В1, В2, В6, В12, РР и другие. Энергетическая ценность 100 г молока составляет всего 58 ккал. Молоко – один из важнейших продуктов питания, содержащий все необходимые для организма питательные вещества в легкоусвояемой форме, и продукция «Амки» - еще одно тому подтверждение.

Породы коров – в зависимости от задач животноводства выращивают молочные или мясные породы животных. Молочных пород достаточно много, и у каждой из них есть свои особенности. Расскажем о наиболее популярных молочных породах. Голландские коровы долгие годы сохраняют высокие продуктивные качества в молочной направленности, но требовательны к условиям содержания и питанию. Коровы будут давать большое количество молока только при соблюдении всех рекомендаций относительно питания. Англерская порода приносит до 12 тысяч литров жирного молока в года и считается одной из лучших среди молочных. Эта порода выдерживают жару, морозы и влажность, спокойно адаптируются в любых климатических условиях. Черно-пестрая порода ценится за жирное молоко в большом количестве и возможность получения вкусного мяса. Голштинская порода выведена в результате длительной селекционной работы. Она славится не только большими удоями, но и массивными тушками бычков и буренок. Эта порода чувствительна к условиям содержания и нуждается в просторном, чистом, сухом и теплом коровнике. Ярославская порода коров популярна среди фермеров, поскольку приносит большие объемы мяса и молочной продукции. Йоркширская порода отличается высокими показателями молочной продуктивности и вкусным молоком. Айрширская порода – одна из лидирующих видов в молочном животноводстве. Фермеры любят ее за неприхотливость в содержании. Джерсейская порода - одна из старейших молочных пород и имеет много преимуществ. Это и высокая жирность, и уровень белка, и хорошую акклиматизация животных.

Продукт здорового питания – это максимально сбалансированный рацион, который обеспечивает организм всеми необходимыми нутриентами и энергией в оптимальном количестве. Так, основу любого рациона составляют белки. Молочные продукты богаты белком, поэтому желательны для ежедневного меню. Молоко, кефир, йогурт, творог и другие молочные продукты «Амки» отвечают всем критериям здорового питания и подходят для детей и взрослых.

Пробиотики - продукты, в которых содержится полезная для кишечника микрофлора. Такие продукты помогают повысить иммунитет, улучшить работу нервной системы. Пробиотики заселяют просвет кишечника полезными микроорганизмами, борются с патогенной микрофлорой. Диетологи считают лучшей для поддержания здоровой микрофлоры кишечника кисломолочную продукцию. Например, стакан кефира или йогурта в день помогут наладить многие процессы пищеварения. Кисломолочные пробиотики содержат высокую дозировку живых микроорганизмов и натуральны. «Амка» производит йогурт, кефир, ряженку, сметану и другую полезную продукцию с использованием полезных бифидо- и лактобактерий, ацидофильной и Болгарской палочек, кефирных грибков. Эти невидимые стражи встают на защиту организма от негативных факторов.

Р

Ряженка – традиционный русский кисломолочный продукт, который делают из топленого молока и закваски. Напиток обладает множеством полезных свойств, содержит ряд витаминов и нутриентов (витамины А, С, Е, Д; витамины группы В; фосфор; железо; кальций; магний; органические кислоты; аминокислоты). Также в ряженке содержатся пробиотики, поэтому этот продукт полезен для людей с проблемами ЖКТ. АМК «Рязанский» производит ряженку уже несколько десятков лет, и рязанцы высоко ценят качество и вкус этого продукта.

Резервуарный способ производства – метод в молочном производстве, при котором внесение закваски в молоко, процесс сквашивания, созревание и охлаждение продукта осуществляется в одних и тех же больших емкостях. При резервуарном способе изготовления кисломолочных продуктов происходит наименьшее загрязнение их посторонней микрофлорой. Только готовый, охлажденный продукт разливают в бутылки, пакеты и прочую тару. На АМК «Рязанский» резервуарным способом готовят ацидофилин, кефир, ряженку, йогурт, сметану.

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