День города в Рязани-2023: фестиваль уличных музыкантов, гастрономический праздник и концерт «Арии»

С 25 по 27 августа в Рязани пройдет масштабное празднование Дня города. В эти дни горожан и гостей города ждут музыкальные фестивали, спортивные мероприятия и другие развлекательные программы, которые запланированы во всех районах Рязани. В этом году древний город отмечает 928-ю годовщину со дня основания, и хотя дата не круглая, городские власти подготовили рязанцам массу разноплановых мероприятий для всей семьи. Горадминистрация опубликовала программу празднования Дня города Рязани-2023:

Пятница, 25 августа

Лыбедский бульвар, 12.00 - 23.00: Гастрономический фестиваль «Рязанское гостеприимство».

Ул. Почтовая, 17.00 – 22.00: фестиваль уличных музыкантов «Подбелка».

ЦПКиО, 19.00 – 21.00: музыкальный фестиваль КВН «Поющий Косопуз» (специальный гость – чемпион высшей лиги КВН 2022 года команда «Доктор Хаус»).

Суббота, 26 августа

Лыбедский бульвар, 12.00 - 23.00: Гастрономический фестиваль «Рязанское гостеприимство».

Лыбедский бульвар, 12.00 - 15.00: Детский день города «Азбука Рязани».

Ул. Почтовая: интерактивная выставка о Рязани.

Лесопарк, 09.27 - 21.28: Спортивный марафон в Лесопарке.

Лесопарк, 14.00 - 22.00: Ночная лига 3x3.

ЦПКиО, 11.00 - 15.00: фестиваль детства «Во!Семья!».

ЦПКиО, 20.00 - 23.00: Музыкальный фестиваль «Движение» (концерт группы «Ария», вход свободный).

Сквер имени Александрова, 14.00 - 16.00: праздничная программа «Любимый сердцем город мой».

Площадь перед ДК «Приокский», 17.00 - 20.00: праздничная программа «Живем. Творим. Радуем».

Сквер у дворца молодежи, 14.00 - 17.00: концертно-развлекательная программа «Город глазами молодых».

Торговые ряды на улице Краснорядской, 16.30 - 21.00: образовательно-развлекательное мероприятие «Мода в городе».

Воскресенье, 27 августа:

Площадь Победы, 12.00-22.00: фестиваль креативных индустрий, гастрономический фестиваль «Рязанское гостеприимство».

Ул. Почтовая: интерактивная выставка о Рязани.

На все мероприятия вход свободный. Возрастное ограничение 0+.