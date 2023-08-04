Отличившимся бойцам СВО в Рязанской области хотят выдавать землю. Многодетным предлагают стоять в двух очередях

В Рязанской области планируют бесплатно предоставлять землю отличившимся участникам СВО. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рязанской области могут начать выдавать бесплатно земли участникам специальной военной операции (СВО). Соответствующий проект закона предложил губернатор Павел Малков. Речь идет не обо всех участниках СВО, а только о наиболее отличившихся:

- имеющие удостоенные звания Героя Российской Федерации;

- награжденные орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО.

В случае их гибели и увечий земельные участки получат близкие родственники воинов с заслугами.

Как указано в документе, минимальный размер земельного участка для участников СВО - 0,06 га, максимальный - 0,10 га. Будут ли эти земли обеспечены коммуникациями в обязательном порядке, в проекте закона ничего не сказано.

В начале февраля 2023 года губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал об альтернативной выплате многодетным семьям. Многодетные не получают землю, потому что там нет никакой инфраструктуры – ни электричества, ни газа, ни водоснабжения, ни дорог. Поэтому чиновники ввели возможность получения выплаты в размере 200 тысяч рублей взамен земельного участка. Эта мера поддержки для тех многодетных семей, которые уже приобрели или построили жилье на кредитные деньги. Кроме того, выплатами можно погасить ипотеку.

Но, как вскоре оказалось, и с выплатами возникли проблемы, так как деньги попросту закончились. Об этом 2 августа сообщило министерство труда и социальной защиты Рязанской области отвечая на гневные комментарии рязанцев на странице губернатора:

«У некоторых ипотеку осталось выплатить примерно 200 тысяч рублей как раз, а им деньги с весны до сих пор не начислили! Пока назначат финансирование, люди и без вас выплатят ипотеку, жаль только, что сгорит сертификат. У знакомой так и получилось, у нее всего 150 тысяч рублей осталось выплатить, уже и того меньше, а обратно все вернуть нельзя, как ей сказали. Теперь ни 200 тысяч, ни участка семье не видать!» - написала Ульяна Шкинева.

Чиновники минсоцзащиты извинились и признали, что денег пока нет, но их обязательно предусмотрят в следующем году:

«К сожалению, денежные средства по этой выплате предусмотрят в бюджете только в 2024 году. Как только эти деньги выделят, мы вас проинформируем. Просим вас отнестись к этой ситуации с пониманием. Более подробной информацией о сроках появления бюджетных средств мы не располагаем. Также многодетные семьи могут параллельно стоять в двух очередях: на получение выплаты и земельного участка. Приносим вам свои извинения и надеемся на понимание».