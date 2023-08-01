Уплывает дом, уплывает дорога… В Сапожке ливнями смывает дорогу за 11,3 млн рублей

Размывает многострадальную дорогу на улице Рязанской в Сапожке. Фото Алексея Пенькова.

В поселке Сапожок Рязанской области мощными ливнями размыло дорогу. Речь идет об улице Рязанской.

«Большое спасибо дорожникам, которые проложили асфальт на улице Рязанской. Кроме проклятий в ваш адрес у меня нет других слов. Полюбуйтесь на результаты своей работы. Вся вода с Рязанской течет мне под дом, а я живу на улице Фрунзе. Всё, дом мой уплывает», - сообщила местная жительница Надежда Решетина и прикрепила ряд видео в группе «Сапожок».

Районные власти отреагировали, извинились и пообещали прислать специалистов:

«Мы понимаем вашу обеспокоенность создавшимся положением. Для выяснения причин появления воды, вытекающей из-под дворовых построек – сегодня или завтра отправим специалистов для осмотра на месте. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

Сообщение от женщины появилось 29 июля, но на протяжении всего июля местные жители активно писали в социальных сетях, что с ремонтом улицы Рязанской происходит что-то не так.

5 июля — «Только положили асфальт по улице Рязанской, как на перекрестке с улицей Стаханова начали ездить лесовозы от пилорамы». Прикреплены фото, где части асфальта уже нет.

Только-только положили асфальт... для проезда лесовозов. Фото Елены Орловой.

Ответ чиновников Сапожковского района: Ремонт улицы Рязанской проводит ООО «Шиловское ХДПМУ». Улица Рязанская является дорогой общего пользования и запрета для проезда грузового транспорта нет. Указанный недостаток устранили.

7 июля — «Кто понимает, разъясните! По улице Рязанской положили асфальт, и дорога стала такая "широкая" что я сегодня со встречной машиной разъезжался по обочине!?»

Ответа от властей не последовало.

9 июля — «Ливневыми водами размыло основание дороги (уже 50х100 см под асфальт) под вновь положенным асфальтовым полотном на перекрестке улиц Рязанская и Пролетарская. Край асфальта висит в воздухе».

Власти понимают обеспокоенность местных жителей. Фото Алексея Пенькова.

Ответ чиновников: Информацию передали подрядчику, работы еще не завершены, срок окончания работ середина августа.

Ну а потом появились эпичные видео с «уплывающим домом» на улице Фрунзе и сообщение от местного жителя Алексея Пенькова, обращающего внимание районной администрации на «уплывающую дорогу»:

«Администрация Сапожковского района, ваш ремонт дороги по улице Рязанской опять уплывает в реку».

Чиновники в очередной раз сухо напомнили, что дорога находится на гарантии, подрядчика уже известили, а недостатки устранят на следующей неделе.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - отреагировав администрация.

Согласно аукционной документации, ремонт дороги по улице Рязанской в Сапожке выполняется с 15 мая. Срок окончания – 15 августа 2023 года.

Основание под дорогой размыто. Фото Екатерины Люлюшиной-Шуркиной.

В проектной документации указано, что подрядчик должен будет заменить бортовой камень (при необходимости), восстановить примыкания и съезды (при необходимости), обеспечить доступность для маломобильных групп населения, обеспечить водоотвод с проектируемого участка автодороги и прилегающей территории (при необходимости предусмотреть предварительные проектные решения по устройству новых и/или ремонту существующих водопропускных инженерных сооружений).

Стоимость всех работ составляет чуть более 11 млн 389 тысяч рублей.

«Ремонт автомобильной дороги, протяженностью 1416 метров, удовлетворяет требованиям экологической безопасности и не вызовет значительных или опасных изменений в существующем экологическом состоянии района. А после проведения ремонта даже несколько улучшится, так как сократится количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в связи с ликвидацией дефектов на покрытии автомобильной дороги», - говорится в документах.