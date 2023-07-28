Известный и уважаемый врач-гинеколог Юрий Гусак бесследно пропал и двое суток не выходил на связь.

Утром 28 июля 2023 года появились новости, что известный рязанский врач-гинеколог Юрий Гусак нашелся. Его активно искали волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» и полицейские регионального УМВД. Что известно об исчезновении Юрия Гусака, и каковы причины.

Поиски Гусака завершились

Кандидат медицинских наук Юрий Кириллович Гусак перестал выходить на связь с 26 июля, о его местонахождении ничего не было известно. Ориентировку активисты-поисковики отряда «Мещера» опубликовали в полдень 27 июля, но уже утром следующего дня объявили, что Юрия Гусака нашли живым. Активисты свернули поисковые мероприятия.

Стал жертвой мошенников

Спустя несколько часов племянница известного доктора поблагодарила в социальных сетях всех, кто участвовал в поисках ее дяди.

«Спасибо всем, кто отозвался. Дядю нашли. Он стал жертвой мошенников, отдал им все сбережения для спасения близких. Чудом остался жив. Предупредите родителей, родственников, там действительно работают профессионалы, даже адекватные люди попадают под их влияние», - предупредила племянница доктора.

Судьба свела с Юрием Гусаком

Юрий Кириллович Гусак родился 18 июля 1948 года. Окончил в 1972 году РязГМУ им. И.П. Павлова. Является кандидатом медицинских наук, стаж – более 50 лет.

В интернете множество отзывов о работе Юрия Гусака, по большей части положительные. Приведем только один:

«После двух выкидышей на ранних сроках я забеременела в третий раз, и снова с угрозой выкидыша. Если бы судьба в этот раз не свела меня с Юрием Кирилловичем, не было бы у меня доченьки», - написала в 2016 году одна из счастливых мам.