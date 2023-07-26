Более 80 законов приняла Рязанская областная Дума в ходе весенней сессии

Весенняя сессия Рязанской областной Думы завершилась, но депутаты продолжат контролировать в своих округах ход работ по благоустройству территорий, ремонту дорог, строительству социальных и иных объектов.

19 июля состоялось заключительное заседание весенней сессии Рязанской областной Думы. Председатель регионального парламента Аркадий Фомин кратко подвел ее итоги.

В ходе весенней сессии депутаты приняли более 80 законов и более 300 постановлений.

Аркадий Васильевич подчеркнул, что прежде всего законодательная деятельность была направлена на поддержку жителей Рязанской области и развитие региона.

В помощь мамам

- В своем послании Федеральному Собранию наш президент сделал акцент на поддержке материнства и детства, улучшении демографической ситуации в стране. Мы с вами не только реализуем в Рязанской области федеральные меры поддержки, но и вводим дополнительные, региональные, - отметил председатель парламента.

В качестве примера Аркадий Фомин привел закон о единовременной выплате при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей и в размере 50 тысяч рублей при рождении первенца для молодых мам в возрасте до 25 лет. Пособие, утвержденное областной Думой по инициативе губернатора Павла Малкова, выплачивается независимо от уровня дохода семей.

- Это своевременная мера поддержки. На сегодняшний день более 1400 женщин получили пособия по 20 тысяч рублей и 286 молодых мам - по 50 тысяч рублей. Общая сумма поддержки составила более 43 миллионов рублей из областного бюджета, - поделился актуальной информацией спикер.

Пристальное внимание уделяется вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям. Принят закон о денежных компенсациях до 200 тысяч рублей взамен земельного участка. Средства можно направить на погашение ипотеки и целевого жилищного займа. Уже 203 многодетные семьи получили выплаты на общую сумму почти 40 миллионов рублей.

Также Аркадий Фомин упомянул о принятии закона, призванного обеспечить постоянным уходом пожилых рязанцев, которые в нем нуждаются.

- Мы приняли закон, который позволяет родственникам таких людей пройти обучение и официально трудоустроиться в качестве помощника по уходу. С 1 января этот закон вступил в силу, и уже почти 800 рязанцев ухаживают за своими близкими и получают за это, по сути, заработную плату, - рассказал Аркадий Фомин.

Итоги работы Рязанской областной Думы в ходе весенней сессии подвел руководитель регионального парламента Аркадий Фомин.

Своевременная поддержка участников СВО

В ходе весенней сессии расширена программа социальной газификации. Теперь субсидию в размере 100 тыс. рублей можно использовать не только для проведения работ по подключению газового оборудования, но и на его приобретение. Дополнен перечень льготных категорий граждан, имеющих право участвовать в программе.

Идет процесс преобразования муниципальных образований в муниципальные округа. Создана и продолжает совершенствоваться законодательная база. Председатель Рязанской областной Думы пояснил, что это позволит повысить эффективность управления территориями и равномерно распределять бюджетные средства.

Одним из главных вопросов законодательной повестки председатель регионального парламента назвал оказание помощи участникам СВО и членам их семей. Парламент принял ряд законов, распространив региональные меры поддержки не только на мобилизованных граждан, но также на военнослужащих по контракту и добровольцев. Это внеочередное и бесплатное предоставление социальных услуг, путевок в детские лагеря, отдых и восстановление в социально-реабилитационном центре «Сосновый бор», бесплатная юридическая помощь.

Кроме того, 19 июля депутаты приняли закон об освобождении от уплаты транспортного налога за 2022 и 2023 годы всех участников СВО. Ранее льгота действовала на налоговый период 2021 года и распространялась на мобилизованных граждан, но не охватывала контрактников, добровольцев, сотрудников ряда силовых органов.

С данной инициативой выступила зампредседателя областного комитета семей воинов Отечества, вдова Героя России Павла Кривова, погибшего в ходе СВО, Анна Иванова. Предложение поддержал губернатор, а областная Дума подготовила соответствующий законопроект.

- Безусловно, эта работа будет продолжена, чтобы помощь нашим бойцам и их семьям была эффективной и, главное, своевременной, - подчеркнул Аркадий Фомин и поблагодарил коллег, которые активно принимают участие в сборе и доставке гуманитарной помощи в зону проведения СВО.

По завершении весенней сессии председатель парламента призвал коллег-депутатов держать на контроле в своих округах ход работ по благоустройству территорий, ремонту дорог, строительству социальных и иных объектов. Также он напомнил, что в рамках осенней сессии парламентариям предстоит большая работа над бюджетом на следующий трехлетний период.

- Уверен, что приоритеты бюджета останутся прежними - развитие региона и повышение качества жизни людей, - подвел итог Аркадий Фомин.

Не должно быть формализма

В ходе заключительного заседания парламента в рамках весенней сессии в Рязанской областной Думе прошел «правительственный час», посвященный патриотическому воспитанию молодых рязанцев.

Руководитель созданного в этом году в структуре регионального правительства комитета по делам молодежи Виталий Косачев привел данные ВЦИОМ: 91% россиян в целом и 77% молодых людей называют себя патриотами. Перед 9 мая в Рязанской области было роздано 99 тысяч георгиевских лент, 71 тысяча молодых людей участвует в различных волонтерских проектах. Оказывается помощь вынужденным переселенцам, 550 тысяч единиц гуманитарной помощи отправлено в зону СВО.

Создаются и развиваются военно-патриотические клубы. Многие региональные инициативы поддерживаются ежегодными грантами губернатора - с начала 2023 года их получили 28 человек.

Первый заместитель регионального министра образования Ольга Васина заметила, что чувство любви к Родине прививается подрастающему поколению с помощью новых форм работы - в том числе краеведения, уроков «Моей семьи война коснулась», патриотического туризма, развития сети школьных музеев, размещения на школах мемориальных досок.

О наработках Рязанского агротехнологического университета рассказал его ректор Александр Шемякин:

это воспитание студентов на примерах из нашей истории, это проведение тематических мероприятий в дни памяти великих полководцев и в дни воинской славы, встречи с героями локальных войн и многое другое.

Руководитель ДОСААФ в Рязанской области Анатолий Бороненков поделился планами по возрождению подготовки специалистов по необходимым Вооруженным силам профессиям (водителей, кинологов, парашютистов), рассказал о движении радиолюбителей, конструкторском бюро по разработке беспилотников, поддержке поискового движения, подготовке будущего музея СВО.

Депутаты поинтересовались, привлекаются ли к работе по патриотическому воспитанию молодежи участники СВО. Председатель комитета по делам молодежи Виталий Косачев рассказал, что жители региона, вернувшиеся из зоны боевых действий, являются постоянными участниками различных семинаров, патриотических акций, тематических встреч.

Подводя итоги «правительственного часа», председатель регионального парламента Аркадий Фомин обратил внимание на то, что подход в вопросах патриотического воспитания не должен быть формальным:

- Я уверен, что мы сможем придать этой работе в регионе особое значение. Наши действия направлены прежде всего на воспитание гражданина нашей страны.