Сначала пик жары, потом спад, дожди, град и грозы... Рязанская погода конца недели

Рязанский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 28-30 июля.

Свой прогноз на конец недели опубликовал Рязанский гидрометцентр. Однообразной погода, исходя из него, точно не будет.

Начнется уикэнд с жары. В ночь на пятницу температура +16...+21. Днем воздух прогреется до +29...+34 градусов.

27 июля ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град. Ветер будет юго-восточным и южным, 5-10 м/с, а при грозе с порывами 12-17 м/с.

В субботу порывы ветра уже могут достигать 15-20 м/с. Жара спадет: +15...+20 ночью и +23...+28 днем. Небо затянет облаками.

Кратковременные дожди, кое-где сильные и с грозой, в субботу пройдут уже повсеместно. И вновь возможен град.

Похожий прогноз по осадкам и на воскресенье, но интенсивнее они должны быть ночью. Грозы то тут, то там никуда не денутся. Температура 30 июля будет в пределах +12…+17 градусов ночью и +19...+24 градусов днем.