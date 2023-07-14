«Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборах в Рязанскую городскую Думу

Состоялась 38-я конференция Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия». Фото: ryazan.er.ru

14 июля в Рязани состоялась 38-я конференция Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия». В ее работе приняли участие 94 делегата, представители Избирательной комиссии Рязанской области, Минюста России по Рязанской области, региональных органов власти и муниципалитетов.

Председателем конференции избран секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Рязанской области Павел Малков. В президиум также вошли первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и заместитель руководителя межрегионального координационного совета «Единой России» ЦФО Сергей Чижов.

В ходе конференции делегаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся предстоящих выборов в Рязанскую городскую Думу и дополнительных выборов депутата Рязанской областной Думы по одномандатному избирательному округу №10. Ключевые пункты повестки дня — о выдвижении кандидатов от партии.

Ранее по результатам предварительного голосования «Единой России» были сформированы списки кандидатов в Рязанскую городскую Думу по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам. Как отметил Павел Малков, на выборы идут представители множества разных сфер деятельности — как опытные политики, так и те, кто выдвигается впервые. Он назвал предстоящую кампанию одной из самых значимых.

«Можно сказать, что сейчас мы взялись за системное исправление ситуации по каждому направлению развития города. Нужно понимать, что это начало пути, который будет длинным и непростым. У руля должны стоять крепкие профессионалы, эксперты в своих сферах. Нужны люди, которые по-настоящему работают на благо Рязани. Рязанцам нужен комфортный, чистый, удобный для жизни город. Регион, в свою очередь обязательно будет помогать областному центру», - обратился к собравшимся лидер рязанских единороссов.

В результате партийцы путем тайного голосования утвердили кандидатов как по единому избирательному округу (полный список), так и по одномандатным избирательным округам (список по ссылке). В общемуниципальную тройку по единому избирательному округу вошли ректор Рязанского медицинского государственного университета имени И.П. Павлова, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Роман Калинин, заместитель председателя Комитета семей воинов Отечества, вдова Героя России Павла Кривова, погибшего в ходе СВО Анна Иванова, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Юлия Феоктистова.

«Итоги конференции подтверждают, что в рамках праймериз наши сторонники выбрали самых достойных кандидатов. Нам нужно интенсивно работать, чтобы провести предвыборную кампанию максимально активно и как можно больше взаимодействовать с людьми. Наша задача - определить наиболее насущные вопросы, собрать наказы избирателей, мнения и идеи людей для программы партии», - прокомментировал в беседе с журналистами Роман Калинин.

Результаты работы с избирателями, которую проведут депутаты в ближайший месяц, наряду с основными пунктами Народной программы «Единой России» лягут в основу предвыборной программы, которую планируется утвердить во второй половине августа.

Также тайным голосованием делегаты определили, что на дополнительные выборы в Рязанскую областную Думу региональное отделение «Единой России» выдвинет Вячеслава Морозова, руководителя УФНС по Рязанской области.