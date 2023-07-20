«Контрасты города и деревни». Студенты РХУ изобразили на пленэре-конкурсе современную Рязань

Студенты-первокурсники РХУ изобразили на пленэре-конкурсе современную Рязань

Если каждый из нас видит мир по-своему, то особенно интересно взглянуть на окружающую реальность глазами художника. «Комсомольская правда» совместно с «Северной компанией» организовали пленэр-конкурс для начинающих живописцев Рязанского художественного училища (РХУ). Вместе со студентами мы провели два неповторимых выезда в разные точки города, чтобы запечатлеть на бумаге и холсте виды современной Рязани.

Природные мотивы в индустриальном пейзаже

Первая локация пленэра располагалась у северных ворот Рязани - при въезде в город со стороны Солотчи. Иногда, особенно по вечерам, при виде областного центра с этого ракурса воображение рисует нам очертания какого-то известного современного мегаполиса - Нью-Йорка, возможно, Чикаго. Оригинальный вид этой панораме придают высотные новостройки, которые в последние годы появились на самой северной кромке города.

11 первокурсников отделения «Живопись» РХУ, вооружившись этюдниками и холстами, оглядывали территорию у жилкомплекса «Паруса». Преподаватель Юлия Бокова напомнила о правилах работы с перспективой в изображении многоэтажных домов, помогла ребятам присмотреться и найти что-то свое. Студенты рассредоточились по всей окрестности и приступили к работе. Казалось, ни прохладный ветер, ни летнее солнце не отвлекают художников от работы.

- В первой половине пленэра студенты работали мягким материалом (соус, пастель, сангина, сепия, уголь) на тонированной бумаге. Это позволило объединить работу, сделать лист цельным. В то же время тон бумаги задавал настроение. Во второй половине дня мы работали в технике «холст, масло». Так как тема нашего пленэра была «Контрасты города и деревни», мы выбрали деревенский мотив и изображали торговую палатку с овощами около «Парусов». Это позволило вдохнуть живую природу, натуральные мотивы в индустриальный пейзаж, - поделилась преподаватель РХУ Юлия Бокова.

Современная архитектура заинтересовала юных художников.

- Интересно побродить, поискать какие-то мотивы с различными лестницами, стеклянными стенами. Закомпоновать в формате листа высокое здание - для художника всегда непростая задача. Интересно поэкспериментировать с материалами. Техника мягких материалов и тонированной бумаги - это и быстро, и эффектно. Для изображения современной архитектуры подходит что-то яркое, - признались начинающие художники.

По мнению преподавателя, студенты успешно справились и показали очень интересные работы.

На второй пленэр мы отправились на другой конец города - к реке Павловке в Мервино. Здесь находится жилкомплекс «Метропарк». Художники буквально ахнули от видов. С одной стороны - река, пляж, природа, с другой - буквально в шаговой доступности современный многоэтажный дом. Несмотря на начинающийся дождь, студенты упорно старались довести работы до конца.

- Пленэр - большое испытание для художника. Обычно мешает ветер, иногда погода подводит. Но без пленэра художник не может состояться. Это работа на открытом воздухе, с большим количеством света, рефлексов, с изменчивыми погодными условиями. Это важный навык: основанный на знаниях, он увеличивает успехи художника в разы, - призналась Юлия Бокова.

Четверка лучших

По итогам двух пленэров студенты подготовили серии работ, которые мы предложили оценить жюри, чтобы выбрать четырех лучших авторов. В состав оценочной комиссии вошли директор РХУ Василий Колдин, преподаватель РХУ Юлия Бокова, архитектор из Милана Маттео Фугацца, фотограф Олег Буцкий и представитель «Северной компании» Вера Бубенева.

Мнения экспертов отличались, но в целом четверка лидеров сформировалась почти сразу.

- Благодарю за честь принять участие в этом прекрасном конкурсе! Все работы очень красивые, и мне было непросто сделать выбор лучших. Я попытался оценить разные аспекты - цвета, эмоциональный эффект, глубину, фон и другие факторы, - поделился мнением итальянский архитектор Маттео Фугацца.

- В пленэре приняли участие студенты первого курса, но качество исполнения работ мне показалось интересным. Работы разного уровня, и среди них есть очень неплохие. Для начинающего художника пленэр - неотъемлемая часть обучения, поэтому подобные выезды крайне важны, - отметил Василий Колдин.

Итак, мы объявляем имена четырех авторов, чьи работы признаны лучшими: Арина Потанина, Виктория Бондарева, Алина Нагаева, Мария Мурзич. Победители получили сертификаты по пять тысяч рублей на покупки в художественном магазине. Поздравляем студенток и желаем вдохновения, творческих побед в будущем!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Преподаватель РХУ Юлия Бокова:

- Обычно взгляд художника притягивают старинные дома, резные окна, деревенские пейзажи. Но время идет, и от индустриализации никуда не деться, поэтому нам было интересно поработать с современной архитектурой. Мы использовали современные техники, материалы, структуру работы над композицией. Для вдохновения опирались на работы современных художников и старались применять не только реалистичную манеру изображения.

Студентка 1 курса отделения «Живопись» РХУ Арина Потанина:

- Сначала немного растерялась на пленэре, потому что не могла выбрать, что лучше изобразить. Но когда включилась в работу, все пошло как по маслу. Мне очень понравился этот опыт! Редко на пленэре дают такие интересные темы.

Виктория Бондарева

Виктория Бондарева

Арина Потанина

Мария Мурзич

Мария Мурзич

Алина Нагаева

Юлия Бурцева

Бочарова Дарья

Антонина Воробьева

Елизавета Копылова

Виктория Никандрова

Денис Санакоев