Молочная азбука «АМКИ»: от Н до О

За почти полвека молочного производства предприятие было удостоено солидного перечня наград за производимую продукцию.

Образовательный проект «Молочная азбука», который «Комсомольская правда» готовит совместно с агромолкомбинатом «Рязанский», продолжается. В наших публикациях мы доступно рассказываем о терминах из молочной отрасли, которые встречаются на упаковках, либо часто вызывают вопросы у потребителей.

С нашей «Азбукой» покупателям станет легче ориентироваться в вопросах здорового питания и проще делать верный выбор натуральных качественных продуктов на полках магазинов. В пятой части нашего проекта мы познакомим читателей с терминами из молочной промышленности, которые начинаются на буквы «Н» и «О».

Накопитель - емкостное оборудование, используемое на молочном производстве. В промышленном обиходе часто такую емкость называют «танк». Этот огромный резервуар на тысячи литров предназначен для приемки сырья, предварительного охлаждения молока, а также используется для производства молочных продуктов.

После того как молоко при приемке на производство прошло все лабораторные пробы, оно перекачивается в танки-накопители, где исключается взаимодействие с воздухом и светом, поддерживается оптимальный температурный режим. В таких емкостях молоко гораздо дольше сохраняет свежесть и полезные свойства.

На агромолкомбинате «Рязанский» в производстве используют современные накопители, чтобы продукция отвечала всем стандартам качества.

Награды агромолкомбината «Рязанский». За почти полвека молочного производства предприятие было удостоено солидного перечня наград за производимую продукцию. В числе недавних достижений, полученных за последние 5-7 лет, - многочисленные сертификаты, медали, грамоты как регионального, так и федерального значения. Так, высокое качество продукции регулярно подтверждается на российской специализированной агропромышленной выставке-конкурсе «Золотая осень».

Продукция молкомбината также неоднократно была отмечена на конкурсе «100 лучших товаров России», удостоена первого места на конкурсе «Рязанское качество», завоевала диплом конкурса «Доверие потребителей». Кроме того, продукция агромолкомбината была отмечена «Знаком качества» российской общественной организации Роскачество. Многочисленные награды - не просто престиж и репутация, но истинное подтверждение высоких стандартов качества выпускаемой продукции.

Надой - это количество молока, получаемое на ферме за одно доение. Успешность этого показателя зависит от множества факторов - качества сырья, процесса дойки, состояния вымени животных, их самочувствия и многого другого. Надой является важным показателем молочной продуктивности. Чтобы коровы давали больше молока, условия их содержания должны быть оптимальными.

На фермах агромолкомбината «Рязанский» применяют инновационный подход к содержанию животных. Например, после рождения каждого теленка содержат в отдельном домике, при дойке коров включают классическую музыку, и конечно, ни в чем не ограничивают животных - ни в питании, ни в движении. Признанные эксперты по кормам и консультанты по животноводству следят за состоянием и самочувствием коров, ведь только здоровые буренки дают полезное молоко. Понаблюдать за тем, как живется коровам на фермах комбината, можно онлайн, перейдя по ссылке amka-milk.ru/farms/online.

Нормализация молока - технологический процесс на каждом молочном производстве, в результате которого получают продукт с нужным содержанием жира. При этом в молоке устанавливается такое соотношение компонентов, которое позволяет поддерживать высокое качество готового продукта во время его хранения. С помощью сепаратора сырье делят на обезжиренную часть и сливки, которые затем смешивают с цельным молоком до получения нужного на производстве процента жирности.

Выиграть одну из трех корзин молочных продуктов «»Амка.

Для уменьшения массовой доли жира в цельном молоке его смешивают с обезжиренным молоком, а для увеличения - со сливками. Например, если жирность исходного сырья необходимо уменьшить с 3,6% до 2,5% (ГОСТ для питьевого молока), его смешивают с обратом. А если жирность необходимо увеличить, то его смешивают со сливками.

Процесс нормализации молока - полностью натуральный и нужен для блага потребителей. На производстве агромолкомбината «Рязанский» используется только нормализованное молоко, а значит, полезные свойства продукции сохраняются дольше.

Обезжиренное молоко или обрат - это вторичный продукт, который образуется в процессе изготовления сметаны или сливок. По мнению диетологов, этот продукт очень ценен и полезен для организма. Минимальное содержание жира делает его незаменимым для диетического питания и при похудении. Он хорошо усваивается и богат микро- и макроэлементами. Благодаря низкому содержанию жира (0,05 г) он имеет калорийность всего в 31 Ккал на 100 г продукта.

Этот напиток почти полностью состоит из воды, но при этом в его состав входят множество минералов, аминокислот, липидов и витаминов (витамин А, Е, В12, каротин, фолиевая кислота, тиамин, фолаты, холин, бетаин, ретинол, пантотеновая и никотиновая кислоты, рибофлавин и другие).

Список аминокислот еще более внушителен. Ученые обнаружили в нем около 20 известных соединений. Это аспарагиновая кислота, аргинин, аланин, валин, гистидин, глицин, глутаминовая кислота, изолейцин, лейцин, лизин, триптофан, треонин, серин, пролин, тирозин.

В обрате также много минералов. Это кальций, магний, фосфор, калий, железо, натрий, медь, фтор, селен и цинк. Несложно догадаться, какое благотворное влияние оказывает обезжиренное молоко на организм.

На молочном производстве «Амка» обрат используется для изготовления йогуртов, кефира, ацидофилина и других кисломолочных продуктов. Такие продукты незаменимы для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой.

Откорм - это обильное кормление крупного рогатого скота для того, чтобы быстро повысить его живую массу и упитанность.

По мере откорма в теле животных происходят изменения, которые видно даже невооруженным глазом. В первую очередь, животное становится более упитанным, в его структуре происходят метаморфозы. Так, снижается количество воды в туше и повышается количество жира, который откладывается в подкожной клетчатке, на внутренних органах, в мускульной ткани. Конечно, при откорме повышается убойный вес туши.

Откорм используют на фермах для мясной породы бычков.