Николай Бурляев: «Я привез книгу Андрею Тарковскому. Сегодня его душа живет на Рязанской земле»

8 июля народный артист РФ Николай Бурляев презентовал в Рязани свою книгу.

Сегодня, 8 июля, известный кинорежиссер, народный артист РФ Николай Петрович Бурляев презентовал в Рязани свою книгу «Тарковский: «Боже! Чувствую руку Твою на затылке моем».

К слову, Николай Петрович сам играл у великого киномастера. Он исполнил роль Бориски Моторина в фильме «Андрей Рублёв». А вообще Николаю Бурляеву довелось сыграть и Иисуса Христа, и Михаила Лермонтова, и Николая Второго.

Выбор Рязани в качестве площадки для презентации книги не случаен. Андрей Тарковский проводил много времени на Рязанской земле. В посёлке Мясное Путятинского района режиссер приобрел дом, в котором часто бывал.

- Сегодня я здесь, на Рязанской земле, потому что именно эта земля больше всех других полюбилась Андрею Тарковскому. Я был в Мясном, видел эту красоту, и я уверен, что душа мастера ныне живет здесь. Впервые я увидел Тарковского на «Мосфильме» в 1961 году и понял, что передо мной необычный человек. Я принял его в своё сердце. Мы никогда не разговаривали с ним о вере, но я уверен, что он чувствовал Господа. В подтверждение этого, одна из фраз мастера выбрана мною для заголовка книги.

После фильма «Андрей Рублёв» мы провели с ним вместе, общаясь, 16 часов подряд. И он мне сказал: «Коля, ты мой самый близкий в жизни человек»... И потом повторил. И теперь он всюду и всегда рядом со мной, - рассказал Николай Бурляев.

Книгу Николая Бурляева можно приобрести в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина. Там же можно ознакомиться с ней по абонементу или в читальном зале.