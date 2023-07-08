Материнский капитал в 2023 году: куда рязанцам можно потратить, какая сумма

Рязанцам объяснили, как можно использовать маткапитал.

В Рязанской области Центр управления регионом провел эфир по вопросам, связанным с использованием маткапитала. Гостем эфира стала заместитель управляющего регионального отделения Соцфонда Ирина Шитова, ответившая на волнующие жителей Рязани вопросы.

Новые лояльные условия

По данным Социального фонда, в этом году сертификаты получили более 1,6 рязанских семей. Сегодня право на материнский капитал имеют женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 года.

Размер маткапитала проиндексировали с 1 февраля 2023 года. На первенца выплата теперь составляет 586 тысяч 946 рублей, а на второго ребенка – 775 тысяч 628 рублей. Если семья получила маткапитал на первого ребенка, то размер доплаты на второго составит 188 тысяч 681 рублей.

По словам заместителя управляющего Соцфонда, на сегодняшний день сертификаты приходят в личный кабинет женщины на Госуслугах сразу после рождения малыша. Получить сертификат может и отец, если он – единственный усыновитель, а также при гибели матери или лишения матери родительских прав.

На что можно потратить маткапитал?

Материнский капитал можно потратить на оплату образовательных услуг (детсад, школа или вуз). При этом ребенок должен достигнуть трехлетнего возраста, исключением является оплата детсада. Ирина Шитова пояснила, что оплатить учебу можно любому ребенку из семьи от трех до 25 лет. Кроме того, можно оплатить общежитие или нанять на эти деньги няню ребенку.

Средства можно использовать и на улучшение жилищных условий. При покупке жилья необходимо, чтобы ребенку исполнилось три года. Размер маткапитала можно использовать на первоначальный взнос, а на оставшуюся сумму оформить с учетом ипотеки.

Отмечается, что на ремонт жилья уже нельзя потратить деньги, лишь на его реконструкцию/увеличение жилплощади.

Материнский капитал возможно полностью, либо же частично включить в состав пенсионных накоплений. Средства можно отозвать и использовать на другие цели.

Средства можно направить и на затраты для социальной адаптации детей-инвалидов.

Маткапитал теперь можно использовать в качестве ежемесячной выплаты для семей с низким доходом (ребенку должно быть от трех лет). При этом доход на одного члена семьи у такой семьи должен быть менее 25 тысяч 588 рублей в месяц. Выплата составит 13 тысяч 155 рублей.

Шитова также отметила, что распорядиться средствами материнского капитала рязанцы могут сразу по нескольким направлениям в рамках суммы, которая указана в сертификате. После принятого решения, на что пойдет маткапитал, нужно обратиться с заявлением в рязанский Соцфонд. Это можно сделать через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу Соцфонда.

Для получения подробной консультации рязанцы могут обратиться в контакт-центр ОСФР по Рязанской области по номеру 8 (800) 200-03-01.