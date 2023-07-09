Фото свадеб в День семьи, любви и верности показал ЗАГС Рязанской области

Счастливые молодожены из города Сасово.

8 июля, в День семьи, любви и верности, в разных районах Рязанской области частью праздничных программ стала торжественная регистрация браков. Региональное ГУ ЗАГС поделилось фотографиями молодоженов.

В официальном сообществе органа власти появились снимки счастливых пар из Рязани, Александро-Невского, Касимовского, Клепиковского, Михайловского Пителинского, Сапожковского, Сасовского, Шиловского районов.

Кстати, согласно недавно опубликованной статистике, в 2022 году июль стал для жителей Рязанской области любимым «свадебным» месяцем. Тогда в День семьи, любви и верности в брак вступили десятки пар (смотреть фото).

Еще две сасовские пары, сыгравшие свадьбу 8 июля.

Касимовский район. Регистрация браков стала частью праздничных мероприятий.

Еще две пары из Касимовского района.

Новоиспеченные супруги из Михайловского района.

В Шиловском районе тоже образовалось сразу несколько новых семей.