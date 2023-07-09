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Общество9 июля 2023 10:41

Фото свадеб в День семьи, любви и верности показал ЗАГС Рязанской области

Немало пар выбрали для регистрации брака именно 8 июля
Источник:kp.ru
Счастливые молодожены из города Сасово.

Счастливые молодожены из города Сасово.

8 июля, в День семьи, любви и верности, в разных районах Рязанской области частью праздничных программ стала торжественная регистрация браков. Региональное ГУ ЗАГС поделилось фотографиями молодоженов.

В официальном сообществе органа власти появились снимки счастливых пар из Рязани, Александро-Невского, Касимовского, Клепиковского, Михайловского Пителинского, Сапожковского, Сасовского, Шиловского районов.

Кстати, согласно недавно опубликованной статистике, в 2022 году июль стал для жителей Рязанской области любимым «свадебным» месяцем. Тогда в День семьи, любви и верности в брак вступили десятки пар (смотреть фото).

Еще две сасовские пары, сыгравшие свадьбу 8 июля.

Еще две сасовские пары, сыгравшие свадьбу 8 июля.

Касимовский район. Регистрация браков стала частью праздничных мероприятий.

Касимовский район. Регистрация браков стала частью праздничных мероприятий.

Еще две пары из Касимовского района.

Еще две пары из Касимовского района.

Новоиспеченные супруги из Михайловского района.

Новоиспеченные супруги из Михайловского района.

В Шиловском районе тоже образовалось сразу несколько новых семей.

В Шиловском районе тоже образовалось сразу несколько новых семей.

Молодожены в Рязани (слева) и Клепиковском районе.

Молодожены в Рязани (слева) и Клепиковском районе.

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