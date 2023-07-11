Инопланетяне - это мы в будущем?

Георгий Шерозия.

Личность рязанского предпринимателя Георгия Шерозии сложна и многогранна. Многие знают его как успешного бизнесмена, но мало кто в курсе его научной деятельности. Вместе с тем многолетние изыскания ученого проливают свет на самые таинственные стороны мироздания. И в этот раз мы встретились с Георгием Шерозией не как с директором ООО «НИТИ», а как с доктором физико-математических наук и специалистом в исключительно разнообразных областях научного знания.

Истина - это не мнение большинства

- Георгий, перед человечеством уже многие годы стоит неразрешимый вопрос: одни ли мы во Вселенной? Ждать нам зеленых человечков из космоса или они никогда не прилетят?

- Да, в последнее время появилось много фильмов на эту тему. Причем в основном это ужастики про «чужих» или охотников на людей. Редко бывает что-то умное, чаще просто страшилки. Но я хочу рассказать вам историю о том, как несколько очень умных ученых пришли к выводу, что в нашей галактике кроме нас, разумных существ нет вообще.

- Но большинство людей верит в то, что пришельцы есть!

- В науке истину голосованием большинства не устанавливают. Боль-шинство думало, что Солнце вертится вокруг Земли, а Галилей узнал, что все наоборот. Его чуть не сожгли на кос-тре, но прав был именно Галилей.

- Хорошо. Вас мы пока сжигать не будем! Рассказывайте!

- Спасибо. Начну с начала прошлого века. Усилиями ряда выдающихся физиков (Эйнштейн, Кюри, Бор, Фер-ми, Паули, Шредингер, Гайзенберг, Дирак и т. д.) была создана новая наука - квантовая механика. Эта наука позволила понять, как устроен атом, позволила разработать лазеры, создать микроэлектронику - телефоны, телевизоры, компьютеры и т. д. и позволила создать ядер-ную и термоядерную бомбы.

Американцы перед войной вывезли из Европы большую часть этих физиков, и именно они создали для США ядерную бомбу, которую те сбросили на Японию в 1945 году. Гитлер тоже хотел создать эту бомбу, но ученые от него разбежались, и он, к счастью, бомбу не получил.

В СССР такие работы тоже велись. Ими руководил Курчатов (Флеров, Ландау, Леонтович, Арцимович, Сахаров и др.). Ядерную бомбу мы сделали чуть позже американцев, а термоядерную даже быстрее. Могу похвастаться, что в моем архиве хранится отзыв Флерова на мою кандидатскую диссертацию.

Кстати, одно из моих детских воспоминаний связано с испытанием нашей термоядерной бомбы в 1961 году на Новой Земле. Мы тогда жили в Воркуте, и однажды по городу было сделано штормовое предупреждение - всем родителям было предписано забрать детей из школы. Я учился в первом классе, отец меня забрал, и мы пошли домой. Ожидалось, что ударная волна от этой мегабомбы ударит по Воркуте, но тогда нам повезло, и Воркута уцелела. Такое вот детское воспоминание.

Через тысячу лет мы будем управлять климатом

- Вернемся к зеленым человечкам…

- Вы удивитесь, но начало моего рассказа ведет именно к теме зеленых человечков. Дело в том, что когда засекреченные физики по обе стороны океана дали своим правительствам чудо-оружие, они стали всеобщими героями.

И правительства, и простой народ поверили в силу науки.

Для ученых было открыто неограниченное финансирование. Делайте, что хотите - за все заплатим. Ученые честно заработали право заниматься тем, чем им действительно хотелось бы. В США группа ученых, в которую входил Энрико Ферми, занялась поиском внеземных цивилизаций. А у нас ряд ученых, включая Сахарова, Арцимовича, Леонтовича, занялись созданием установки для реализации управляемого термо-ядерного синтеза.

- Управляемый термоядерный синтез, насколько известно, пока не реализован, а как обстоит дело с поиском внеземных цивилизаций?

- А тоже ничего не нашли. Группа ученых, которые занялись этой темой, состояла из экспериментаторов и теоретиков. Экспериментаторы делали гигантские радиотелескопы, которые изучали космос, а теоретики пытались осмыслить саму проблему возможности возникновения разума во Вселенной.

Наука начинается с определений и классификаций. Поэтому эти ребята сначала попытались определить, а что, собственно, надо искать и что можно ожидать. Дело в том, что наша галактика по имени Млечный путь - это огромный сгусток звезд числом около десяти в 12-й степени и размером около ста тысяч световых лет. А у многих звезд, как теперь известно, есть планеты.

Так вот, эти исследователи решили дать классификацию цивилизациям по достигнутой ими энергетической мощности. Низший уровень - это энергетика планеты, т. е. масштаб солнечной энергии, падающей на планету. Средний уровень - это цивилизация, обладающая мощностью своей звезды. И высший уровень это цивилизация, обладающая мощностью своей галактики.

- Оригинально. И где здесь наше место?

- Наше место в самом начале пути по лестнице цивилизации. Мы еще и одного процента не достигли от низшего уровня. Кстати, достижение низшего уровня будет означать, что человечество сможет легко управлять климатом на планете. Весь вопрос в энергии, которая будет в нашем распоряжении.

- И как вы думаете, сколько нам потребуется времени, чтобы добраться до этого низшего уровня?

- Могу предположить, что тысячи лет для этого хватит. И не думайте, что это долго. Нашей технологической цивилизации всего около тысячи лет.

До этого фактически был период дикости. То есть мы только-только стали людьми. Появились математика, физика, биология, генетика. Мы только несколько сотен лет стали понимать, как примерно устроена Вселенная и как устроены мы сами, а как устроен наш мозг, - все еще не понимаем. Мы еле-еле вылезаем из детства. Если сравнить нас с ребенком, то наш уровень развития - это малыш трех-четырех лет: ходить умеет, а говорит еще плохо.

Более развитая цивилизация давно засветилась бы в космосе

- Так стоит ли искать в космосе собратьев по разуму?

- Исходя из этих представлений об этапах развития разума во вселенной стало ясно, что можно искать цивилизации двух первых уровней развития.

- А высший уровень почему не поискать?

- Видите ли, сразу ясно, что если бы в нашей галактике была бы цивилизация высшего уровня, то нас скорее всего бы не было.

- Это почему?

- Живая природа так устроена, что все достается тому, кто пришел первым. Вы, видимо, знаете, что почти одновременно с нами (Homo sapiens - человек разумный) на Земле появились еще несколько разумных существ - неандертальцы и им подобные. Но остались только мы - кого-то ассимилировали, кого-то истребили. Скорее всего, то же самое произошло бы, если вся галактика уже была заселена высшими разумными существами. Цивилизация верхнего уровня просто заселила бы все планеты галактики и дальше развивалась бы сама.

- Предположим вы правы, а что с двумя начальными уровнями?

- С ними тоже все интересно. Ученые из упомянутой группы исследователей предполагали, что если какая-то цивилизация доберется до первого или второго уровня потребления и производства энергии, то она будет светить на небе, как яркий костер. И ее обязательно должно быть видно!

- Почему?

- Приведу пример. Чуть больше ста лет назад было изобретено радио, затем телевидение, сотовая связь. В результате электромагнитное излучение от Зем-ли в этих диапазонах длин волн выросло в миллионы раз. Если в пределах ста световых лет от нас есть цивилизация хотя бы нашего уровня, то она уже поняла, что мы уже что-то из себя представляем. Короче говоря, такой уровень развития скрыть невозможно, его сразу будет видно. Однако ученые так и не обнаружили ничего соответствующего даже уровню Земли и тем более первому или второму уровню. В итоге, исследователи предположили, что пока в галактике мы одни такие умные. Больше нет никого.

Оптимизм Георгия Шерозия связан с перспективами освоения космоса.

Весь Млечный Путь можно заселить за 10 миллионов лет

- Но ведь вы сами говорили, что уже обнаружено много планет, на которых могла бы развиться жизнь.

- Ну, во-первых, кто-то же должен быть первым? Почему не мы? А кроме того, посмотрите на следующую арифметику. Нашей галактике около 14 миллиардов лет, нашей Земле - 4,5 миллиарда лет, а жизнь на Земле возникла примерно 4 миллиарда лет назад, мы появились примерно сто тысяч лет назад, а умными стали всего тысячу лет назад. А что будет дальше? Опять та же команда исследователей рассчитала, что у людей уйдет приблизительно две тысячи лет, чтобы обжить все уголки нашей Солнечной системы.

Этот процесс уже начинается у нас на глазах. Прорабатываются проекты создания колоний на Луне и на Марсе. Для того чтобы перелеты стали более быстрыми, уже разрабатываются ионные ракетные двигатели. То есть процесс, как говорят, пошел. Он еще более ускорится по мере роста населения на Земле. Сейчас на Земле около восьми миллиардов человек, а когда станет 30 миллиардов, то желающих куда-нибудь улететь станет очень много.

- И все-таки я не поняла, почему, кроме нас, в галактике никого нет…

- Ну, смотрите. Среднее расстояние между звездами в галактике примерно три световых года, то есть свет от звезды до звезды идет три года. Для сравнения - свет от Земли до Луны идет примерно секунду, а до Солнца восемь минут. Скорость света огромна, и достигнуть ее просто невозможно. На уровне сегодняшних технологий видно, что в принципе скорости в 1% от скорости света достичь можно. Получается, что полет до ближайшей звезды может занять около 300 лет, а обживание ее планетной системы займет примерно две-три тысячи лет. То есть скорость распространения разумной жизни по галактике будет лимитироваться не скоростью перемещения, а скоростью обживания новых территорий.

- А зачем нам вообще колонизировать другие планеты?

- Во-первых, расселение важно с точки зрения сохранения нашего вида при возможных катастрофах. Помните гибель динозавров? Согласно последним данным, 60 миллионов лет назад в Землю врезался астероид размером около десяти километров. Это вызвало глобальную катастрофу, и динозавры погибли, а наши предки-млекопитающие, жившие под землей и похожие на крыс, выжили. Если бы не та катастрофа, то сейчас на Земле жили бы разумные ящеры. Некоторые из них, кстати, уже перед катастрофой имели довольно развитый мозг.

В общем, чем мы шире успеем расселиться, тем больше шансов на выживание. Во-вторых, как когда-то сказал Аристотель, что природа не терпит пустоты. В отношении живых объектов это означает, что жизнь занимает любое свободное и пригодное для своего обитания пространство. Причем жизнь захватывает любое пространство очень быстро, фактически этот процесс очень напоминает взрыв. Поэтому, во-вторых, можно сказать, что люди, начав процесс освоения космоса, не остановятся, пока не заселят всю галактику.

Легко прикинуть скорость заселения исходя из того, что она лимитируется темпами освоения каждой планетной сис-темы. Если считать, что пригодны для жизни хотя бы 10% звездных систем, то получится, что мы заселим всю галактику - Млечный Путь - приблизительно за десять миллионов лет.

- Это громадный срок!

- С точки зрения одного человека - да, это долго. Но по временным масштабам космоса это и будет взрывное заселение галактики. Напомню, что возраст галактики - 14 миллиардов лет, а Земле - 4,5 миллиарда, а жизнь на Земле существует уже четыре миллиарда лет! То есть по сравнению с этими сроками десять миллионов лет - это просто мгновение!

«Мы здесь первые и галактика будет наша»

- Так все-таки могут ли существовать внеземные цивилизации?

- Вы еще не поняли идею ученых, которые не нашли зеленых человечков? Когда они вычислили, за какое время люди заселят галактику, стало понятно, что мы здесь первые и галактика будет наша. Просто, если бы кто-то умный появился раньше нас, то он бы мгновенно все занял, не оставив нам шанса. Десять миллионов лет по масштабам космоса - это мгновенно!

- То есть зеленые человечки - это мы с вами в будущем?

- Да! Это мы! И человечество в этом смысле ждет, конечно, не простое, но очень интересное будущее.

Посмотрите хотя бы последние сто лет. Мы проделали путь от паровоза до ракеты, от телеграфа до сотового телефона, от счет на костяшках до компьютера и интернета. Темпы развития просто фантастические.

- Вы с оптимизмом смотрите в будущее человечества?

- Конечно, да. Помните Пушкина: «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух...». Так что мы только в самом начале пути. Самое интересное еще впереди!