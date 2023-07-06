Ветеран РКБ «Глобус» Юрий Звездочкин: Когда говорят об угрозе искусственного интеллекта, мне становится смешно

6 июля Юрию Звездочкину исполнилось 90 лет.

Ожившая фантастика, горные походы, секреты ночевки в тайге… Этими и другими удивительными событиями наполнена жизнь ветерана Рязанского конструкторского бюро «Глобус» Юрия Анатольевича Звездочкина. 6 июля ему исполнилось 90 лет, и к юбилею мы подготовили очерк об этом незаурядном человеке с яркой, как звезда, судьбой.

«Подумать не мог, что доживу до тех дней, когда запустят МКС»

Юрий Звездочкин родился 6 июля 1933 года в Чебоксарах (республика Чувашия). С первых же дней его жизни он оказался в самом центре ярких запоминающихся событий. Мать, Мария Петровна, перевезла ребенка на свою малую родину, в Рязань, потому что отца, в то время руководителя совхоза, арестовали по ложному доносу. К счастью, разобравшись, вскоре освободили и даже вернули ему партийный билет.

Папа Юрия, Анатолий Алексеевич, родился в 1900 году, служил в Красной гвардии, затем - в Красной армии, а в годы Великой Отечественной войны был членом правительства республики Коми. По воспоминаниям сына, Анатолий Алексеевич оказал чрезвычайно важное влияние на становление его личности. Вместе с отцом, страстным охотником и рыболовом, наш герой осваивал уроки выживания в условиях дикой природы. Его детство прошло в Сыктывкаре, и суровая тайга закалила тело и дух на всю жизнь.

- Зимой у нас были морозы под сорок градусов, снегу выпадало выше пояса, мы видели северные сияния и белые ночи. Отец брал с собой в тайгу на охоту, он научил меня с детства бережному обращению с природой, а еще - ночевать в лесу без палатки и спальных мешков, разжигать костер с одной спички в любую погоду, удерживать лодку неподвижно при любом ветре и течении. Эти навыки помогали мне всю жизнь. Переехав в Рязань, я продолжил заниматься охотой и объездил всю область на своем мотоцикле. Водил людей в походы.

Школьные годы Юрия Звездочкина выпали на время Великой Отечественной войны, когда даже детям и подросткам приходилось помогать стране выживать. После уборки урожая школьники собирали на полях колоски ржи и пшеницы, которые остались после жатвы. Зимой ребята заготавливали дрова для отопления школы, собирая бревна по берегам реки Сысолы, оставшиеся после молевого сплава.

- Я с благодарностью вспоминаю своих школьных педагогов. Они учили нас с любовью, как своих детей. Устраивали дополнительные занятия. Во время войны в Сыктывкар приехали переселенцы и беженцы из западных районов страны. Знакомая немка учила меня немецкому языку. На выпускном экзамене по немецкому я отвечал так, что поразил не только учеников, но и самих экзаменаторов. Только во время учебы в МАИ эти знания не пригодились, - воспоминает наш рассказчик.

С детства Юрий посещал читальный зал городской библиотеки и увлекался чтением научной фантастики. Его любимым писателем был Александр Беляев.

- Больше всего я любил повесть «Звезда КЭЦ», названную в честь Константина Эдуардовича Циолковского. Автор опередил свое время и описал будущее - орбитальную космическую станцию. Читая эту книгу в годы войны, я и подумать не мог, что доживу до тех дней, когда Международная космическая станция станет реальностью. Жаль, что назвали станцию «Мир», а не «Звезда КЭЦ», - говорит он.

В свободное от учебы время мальчик посещал радиокружок в местном Дворце пионеров, что повлияло на выбор будущей профессии.

После окончания школы вместе с товарищем он отправился в столицу. Юрий поступил в Московский авиационный институт, а его друг - в МГУ.

Юрий Звездочкин.

«Мы отстояли реку Пру»

Годы учебы в институте прошли по-настоящему ярко и незабываемо. Юрий с интересом постигал науки, всесторонне развивался в студенческом клубе «Хочу все знать», находил время на свои увлечения. Юноша занимался альпинизмом, любил в горные походы. Еще одним хобби, которое он пронес через всю жизнь, стала гитара. Даже теперь, в преддверии 90-летия, Юрий Анатольевич берет в руки свою родную семиструнную и исполняет «Перекаты», как и 70 лет назад. Кстати, во время учебы в МАИ октет с его участием занял первое место на Московском студенческом фестивале.

Юрий Анатольевич берет в руки свою родную семиструнную и исполняет «Перекаты», как и 70 лет назад.

Активную позицию и твердые принципы Юрий Звездочкин пронес через всю жизнь.

- Я всегда придерживался принципов, заложенных родителями. Никогда не поступал против совести, не шел по головам. Моим нравственным воспитанием занималась мать. Она четко объяснила мне еще в раннем детстве, что жаловаться не нужно, а трудности решать надо самому. Отец привил любовь к природе.

До сих пор Юрий Анатольевич проводит лето в деревне Владычино, что недалеко от реки Пры. Когда-то он всерьез боролся за экологическую чистоту в этих краях.

- В 1988 году на берегу Пры хотели построить свиноводческое хозяйство, использовать химические удобрения, сливая стоки в реку. Если бы они осуществили свою идею, от Пры бы ничего не осталось. Нам пришлось побороться, и мы победили. Я обошел все инстанции, вплоть до председателя Совета министров и ЦК. Мне помог писатель Борис Мажаев. С его помощью в двух номерах газеты «Правда» была опубликована статья «Битва за Пру». И мы отстояли реку. Я считаю, что это мое самое большое достижение в жизни. Сейчас на Пре национальный парк, а не свинокомплекс.

Личная жизнь забила ключом, когда однажды Юрий Звездочкин встретил свою будущую супругу Авиетту.

- Я не собирался жениться и старался быть вольным человеком - охота, рыбалка. Однажды товарищи познакомили меня с девушкой, которая приехала в Рязань из Томска и жила в общежитии медицинского института.

В то время она защищала диссертацию. А когда мы поженились, она уже стала кандидатом медицинских наук. Всю жизнь супруга занималась офтальмологией, работала в больнице имени Семашко, была уважаемым доктором. 11 лет назад она ушла из жизни...

В семье Звездочкиных родился сын Михаил, который пошел по стопам отца и сейчас работает в космической отрасли, участвует в запусках на космодромах. 11-летний внук также продолжает техническое направление и, пока учится в школе, увлекается программированием. Также дедушка привил ему любовь к гитаре.

Начало карьеры на «Глобусе»

После окончания МАИ в 1957 году Юрия распределили на работу в Рязань в п/я 2265 (ныне АО «РКБ «Глобус»). Молодой специалист начал работу в должности инженера и с первых месяцев проявил себя, справившись с доверенной задачей. Позднее вместе с Г. Д. Васильевым он стал одним из первых ведущих конструкторов предприятия.

Юрий Зевздочкин.

- На заводе мне поручили вести блок, по которому я писал диплом в МАИ. А на заводе блок не шел на холоде, влаге, тряске. При-шлось хорошо потрудиться, что-бы он заработал. Позже я понял, что итог работы КБ - это документация: конструкторская, технологическая, эксплуатационная и ремонтная. Если она отработана на серийном заводе, то изделие будет надежно функционировать, - отмечает он.

На «Глобусе» Юрий Звездочкин занимался авиацией, системами ПВО, крылатыми ракетами для ВМФ.

- Ездил в Николаев на завод, где делают суда. На ракетном эсминце из Николаева мы шли до Севастополя. Была штормовая погода, а к нам по ходу присоединился на маленьком катере адмирал. Мы стали наблюдать, как он будет подниматься на судно по трапу без поручня. Адмирал и его адъютант виртуозно взобрались на корабль, отдавая при этом честь, - вспоминает он.

В РКБ «Глобус» карьера молодого инженера успешно развивалась. Юрий Анатольевич Звездочкин был участником и руководителем первых опытно-конструкторских работ, порученных предприятию. Когда была создана комплексная лаборатория СВЧ-техники, он возглавил ее. Лаборатория создавала СВЧ-устройства для контроля различных систем ПВО страны.

Юрий Анатольевич вспоминает:

- Я знал тогда несущие частоты этих систем, и зарубежные спецслужбы с удовольствием завербовали бы такого знатока. Только, конечно, сделать это они не смогли бы...

В 1979 году Ю. А. Звездочкин был назначен руководителем группы по разработке аппаратуры автоматического контроля ракет комплекса БУК. Работы были успешно завершены, а Юрий Анатольевич был членом комиссии по испытаниям системы БУК на полигоне.

Его коллега Александр Николаевич Ахмоев вспоминает совместные годы работы с теплотой и уважением:

- Глубокие разносторонние знания, полученные им в МАИ, помогали в работе не только ему, но и нам, работающим с ним рядом. Бри-гада под руководством Юрия Анатольевича, решала комплексные задачи, деля их на составные части. Технический уровень разработок в бригаде был высок. Один из сотрудников, Стани-слав Гаврилович Баковецкий, получил в 1966 году авторское свидетельство на изобретение, которое было внедрено в разработках предприятия. А Юрий Анатольевич стал одним из авторов книги «Автоматическая аппаратура контроля радиоэлектронного оборудования. Вопросы проектирования», вышедшей в издательстве «Советское радио» в 1975 году.

В 1979 году Юрий Анатольевич Звездочкин перешел в КБ «Рубин» на должность главного инженера, а затем до пенсии работал начальником отдела в ОКБ «Спектр».

Юрий Анатольевич никогда не терял связи со своими бывшими коллегами по работе в РКБ «Глобус». В 2015-2019 годах в составе рабочей группы он принял самое активное участие в подготовке материалов для двух книг по истории предприятия: «60 лет творчества и созидания» и «Дети войны. Ветераны РКБ «Глобус».

С техникой он до сих пор на ты, а еще продолжает увлекаться научной фантастикой:

- Когда говорят об угрозе искусственного интеллекта, мне становится смешно. Никто вообще не знает, что такое интеллект человека. Пока ученые не разгадали, как он устроен. Искусственный интеллект начался с обычных счетов. Это просто автоматизация процесса. Это имитация человеческого интеллекта. «Я робот» - это фантастика, сказки, что машины будут решать за человека все.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ветеран РКБ «Глобус» Юрий Звездочкин:

- Чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, поменьше времени проводите в интернете, ведь это падение культуры. Читайте книги, побольше общайтесь, любите природу и пойте песни. И тогда все сбудется!