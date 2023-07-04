«Добился денег для здравоохранения, помогает больным детям». В Совете Федерации утвердили Дмитрия Коданёва прокурором Рязанской области

Дмитрий Коданёв особое внимание уделяет тому, чтобы у населения была доступная и своевременная медицинская помощь.

4 июля в Совете Федерации прошло совместное заседание комитетов на котором рассмотрели кандидатуру Дмитрия Коданёва на должность прокурора Рязанской области. Зачитывал характеристику на Коданёва первый заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин.

- [Коданёв] обладает хорошими организаторскими способностями. Правильно организует работу подчиненных, грамотно определяет приоритетные направления, необходимые для решения поставленных задач. Под руководством Коданёва в 2022 году выполнен значительный объем работ по повышению эффективности надзора за исполнением федерального законодательства за соблюдением прав и интересов несовершеннолетних, - зачитал государственный советник юстиции 2 класса.

По его словам, Дмитрий Коданёв особое внимание уделяет тому, чтобы у населения была доступная и своевременная медицинская помощь. Под его руководством удалось добиться увеличения финансирования сферы здравоохранения более чем на 300 млн рублей, а также выделения денег в размере 70 млн рублей на льготное обеспечение 305 детей, страдающих сахарным диабетом первого типа.

Кроме того, принятые меры реагирования позволили устранить многочисленные нарушения прав граждан на безопасное и качественное жилье.

- За примерное исполнение служебных обязанностей Коданёв неоднократно поощрялся, дисциплинарных взысканий не имеет, - закончил Разинкин.

К самому Дмитрию Коданёву, который находился на заседании, у сенаторов вопросов не возникло. Кандидатуру, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным, утвердили единогласно.

Дмитрий Коданёв родился в 1972 году в Твери (тогда это был Калинин). Будучи выпускником Тверского государственного университета 1995 года, в органах прокуратуры работает с 1997 года (подробнее о его биографии).