Что известно о будущем прокуроре Рязанской области Дмитрии Коданёве

У прокуратуры Рязанской области будет новый руководитель.

4 июля Совет Федерации рассмотрит кандидатуры, представленные президентом Владимиром Путиным для назначения прокурорами шести регионов. Исходя из списка, опубликованного сенатором Андреем Клишасом, Прокуратуру Рязанской области должен возглавить Дмитрий Коданёв.

Дмитрий Коданёв - выходец из Твери.

Дмитрий Коданёв родился в 1972 году в городе Тверь (тогда это был Калинин). Будучи выпускником Тверского государственного университета 1995 года, в органах прокуратуры работает с 1997-го.

На странице с официальной биографией Колданёва перечислены его предыдущие должности:

- следователь прокуратуры города Твери;

- старший следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Тверской области;

- прокурор Старицкого района Тверской оласти;

- прокурор Центрального района города Твери;

- заместитель прокурора Тверской области.

В 2019 году Дмитрий Коданев продолжил карьеру в Смоленской области: 25 апреля назначен заместителем прокурора региона, с 19 ноября - первым заместителем.

С апреля 2019 года прокурором Рязанской области был выходец из Воронежа Иван Панченко. В последние месяцы, с начала 2023 года, исполняющим обязанности является один из его замов, самарец Никита Зубко. В октябре 2022 года в Рязани проводила проверку комиссия Генпрокуратуры РФ, что, возможно, и стало причиной перестановок. Активная ротация руководителей происходит и в районных органах прокуратуры.