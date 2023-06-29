Ребенок болен, денег нет… Живет с одним сожителем, но ждет другого. История многодетной матери, у которой забрали четверых детей

Надежда уверенно заявляет, что не принимает никаких запрещенных веществ, а детей хочет вернуть. Правда, ничего для этого не делает. Фото: Первый канал.

29 июня вышла в эфир программа «Мужское и женское» на «Первом канале» о матери пятерых детей из города Кораблино Рязанской области. Женщину, якобы страдающую наркоманией [сама она это категорически отрицает] лишили родительских прав. Из пяти детей от разных мужчин, с ней живет только один.

- У меня пятеро детей. Четверо находятся в патронажной семье. Меня лишили родительских прав на первом же суде. В квартире, где мы проживали было совершенно тяжкое преступление – непредумышленное убийство. Они [сожитель и приятель] подрались и все… Когда я проснулась по будильнику, он уже лежал на кухне мертвый. А дети со мной были в комнате. Сожитель примерно год посидел в тюрьме, а потом уехал в зону СВО. Через полмесяца он вернулся домой, но уже… не целый. Сейчас он снова там.

По словам Надежды, так зовут женщину, она – хорошая мама, пусть и не идеальная, и она очень хочет вернуть детей.

Правда, как выяснилось в программе, она не знает, где находятся все ее дети, в патронажной семье – только трое, еще один ребенок – в другой семье. За год, по словам «патронажной мамы», та ни разу не приехала к детям в Рязань, ни разу не позвонила, хотя все контакты были.

Когда Надежда с единственным, проживающим с ней ребенком, попала в больницу, врачи сразу увидели, что ребенок неухоженный, воспалительные заболевания суставов – это может быть из-за сифилиса и травмы… Первая степень анемии и другие заболевания.

Выяснилось, что живет Надежда вместе с «биологическим отцом» [так он сам представился на программе] кого-то из детей, но ждет возвращения из зоны СВО сожителя, надеется на его деньги на «первое время». При этом сейчас жить по факту им не на что: сама она не работает, а «биологический отец» в месяц зарабатывает примерно 7 тысяч рублей, если есть подработка, но это не мешает ему выпивать с детства. Пара призналась, что помогает им его мама.

Биологический отец кого-то из детей Надежды, хочет записать их на себя. Но при этом пьет с детства и зарабатывает в месяц 7 тысяч рублей. Фото: Первый канал.

Надежда могла бы получать какие-либо пособия, материнский капитал, но у нее нет документов. Чтобы получить паспорт, нужно, по ее словам, 2,5 тысячи рублей.

- Лучше я эти деньги потрачу на памперсы, - сказала женщина.

Нет паспорта и у «биологического отца».

По словам одного из юристов, в истории этой семьи «целый букет составов преступлений». Мол, прокуратуре и следственному комитету необходимо проверить не только «эту парочку», но и органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних Кораблинского района. Те, в свою очередь, взяли семью под контроль, но поставить на учет «по той или иной причине» у них оснований нет.

В конце передачи руководитель одного из реабилитационных центров Рязанской области пригласил Надежду пройти у них курс реабилитации, бесплатно. Надежда повозмущалась, а потом сняла микрофон и покинула программу.