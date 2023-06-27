Капремонт теплосетей на Первомайском проспекте проходит в плановом режиме

За первые две недели ремонта уже заменили часть труб, провели утепление, гидроизоляцию, а также местами восстановили асфальт

Пожалуй, самым масштабным ремонтным проектом этого лета стало обновление магистральных тепловых сетей МУП «РМПТС» на Первомайском проспекте в Рязани. С 9 июня здесь приступили к первому этапу работ и временно внесли изменения в схему движения в центре города. Капремонт проходит в плановом режиме. К настоящему моменту проведены земляные работы на всей протяженности участка, рабочие приступили к демонтажу старых труб и укладке новых.

Два этапа работ

Необходимость капитального ремонта теплосетей в центре города назрела давно, и откладывать работы на более поздние сроки было чревато авариями на тепломагистрали. Нормативный срок эксплуатации магистрального трубопровода составляет 25 лет, а на этом участке капитальный ремонт не проводился уже более тридцати.

Изношенные коммуникации создают повышенный риск срыва отопительного сезона в домах центральной части города. После завершения ремонта жители многоквартирных домов и административных зданий в районе Первомайского проспекта, улиц Вокзальной и Чкалова, площади Димитрова могут быть уверены, что зимой в квартирах и помещениях будет тепло. К слову, потенциальные аварии на коммуникациях могли бы сказаться и на качестве теплоснабжения всего центра Рязани.

Капремонт проходит в плановом режиме.

Первый этап замены теплотрассы продлится по 12 июля включительно на участке от дома №27 до дома №35 и от дома №47 до дома №53 по Первомайскому проспекту. Работа кипит круглосуточно и без выходных. О проделанных этапах каждый день сотрудники МУП «РМПТС» подробно отчитываются фотографиями в интернете.

Основной объем земляных работ был выполнен уже спустя неделю после старта проекта. Асфальт на дороге вскрыли и к месту ремонта начали доставлять новые трубы. Для безопасности водителей и пешеходов котлованы огородили, выставили предупреждающие и запрещающие дорожные знаки, проложили переходы через траншеи - настилы с перилами.

19 июня рабочие приступили к монтажу новой теплотрассы. Так, заменены 50 метров трубопровода в районе дома №5 на проезде Завражнова. Окончен монтаж новой теплотрассы в районе дома №57 по Первомайскому проспекту. Полностью завершен монтаж трубопровода на проезжей части в районе памятника Надежде Чумаковой. Здесь участок уже засыпан, началась укладка нового асфальта. Кроме того, на прошедшей неделе начался монтаж новой трубы около Вечного огня на площади Победы и напротив дома №56 на Первомайском проспекте.

Участок в районе площади Победы.

Одновременно с проведением ремонтных работ коммунальщики стараются быстро восстанавливать городское пространство - вывозят технический мусор, старые трубы. По возможности сразу же приступают к благоустройству - засыпают грунтом разрытые участки, укладывают асфальт, тротуарную плитку. Так, из района площади Победы вывезены старые трубы, около Вечного огня засыпаны траншеи, у дома №59 по Первомайскому проспекту заново уложена тротуарная плитка.

До окончания первого этапа работ остается еще около двух недель, и за это время сотрудники РМПТС намерены завершить намеченное. Второй этап запланирован с 17 июля по 16 августа - работы будут проводить на участке от дома №21 до дома №25 по Первомайскому проспекту.

Новые коммуникации обезопасят от аварий во время отопительного сезона.

Приоритет общественному транспорту

Летнее время для проведения капремонта выбрано неслучайно. В сезон отпусков и детских каникул дорожный трафик заметно снижается, а значит, ограничения движения транспорта принесут наименьшие неудобства горожанам. К составлению временной схемы движения в месте проведения работ отнеслись со всей ответственностью. Чтобы разработать оптимальную транспортную модель, привлекли специалистов - рязанскую специализированную организацию ООО «ФИКС-ТРАФИК». Специалисты по транспортному планированию и моделированию провели исследование интенсивности транспортных потоков в ключевых узлах и сделали вывод, что приоритет следует отдать общественному транспорту.

На участке Первомайского проспекта от перекрестка с Вокзальной улицей до перекрестка с улицей Типанова запретили проезд частным автомашинам. Здесь разрешено движение только пассажирских автобусов, троллейбусов, маршруток и спецтранспорта. Автомобилистам предложили пути объезда. Так, при движении от площади Ленина в сторону Московского шоссе и обратно кратчайший путь проходит через улицу Вокзальную.

Для обозначения выделенной под общественный транспорт полосы на асфальт нанесли дорожную разметку в виде буквы «А», прочертили сплошную линию и повесили дорожные знаки «Полоса для маршрутных транспортных средств». Общественный транспорт беспрепятственно преодолевает путь через центр города, включая ремонтируемый участок. Пассажиры отмечают, что время в дороге заметно сократилось. Некоторые автомобилисты приняли решение на время отказаться от поездок на личном авто и пересесть в общественный транспорт. Выделенную полосу для общественного транспорта на Первомайском проспекте оставят и после завершения ремонта, чтобы изучить, действительно ли это нововведение благоприятно для города.

КОНКРЕТНО

За ходом проведения капитального ремонта теплосетей на Первомайском проспекте рязанцы могут наблюдать в режиме реального времени. На сайте МУП «РМПТС» работает онлайн-трансляция www.rmpts.ru/press-tsentr/obyavleniya Ежедневные отчеты публикуются в социальной сети «ВКонтакте» в группе «МУП «РМПТС»