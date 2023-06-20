Виталий Артемов: Развитие социальной инфраструктуры, создание комфортной городской среды - наши первоочередные задачи
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15 июня исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артемов представил депутатам Рязанской городской Думы итоговый отчет о работе мэрии за 2022 год. В своем выступлении он озвучил основные показатели в социальной и экономической сферах, поделился своим видением улучшения городского хозяйства, перспективами развития города.
Прежде всего Виталий Артемов отчитался об исполнении городского бюджета за 2022 год. Доходы муниципальной казны превысили запланированные на 2,4%, составив 18,5 млрд рублей. Более половины расходов бюджета, а именно 11,8 млрд рублей, были направлены на социальную сферу. На дороги и жилищно-коммунальное хозяйство из бюджета выделили около 4,7 млрд рублей.
За минувший год в Рязани произошло немало позитивных изменений, и многие достижения стали возможны благодаря участию в нацпроектах «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда». На реализацию этих проектов город получил 3,3 млрд рублей.
Благодаря нацпроекту «Образование» в нескольких развивающихся микрорайонах уже появились или скоро откроются новые образовательные учреждения. Так, в Кальном построили школу №76, начали строительство детского сада на 224 места. Еще один детсад построят в этом году в микрорайоне Семчино и до 2024 года здесь же возведут новую школу на 1100 мест. За счет бюджетных кредитов в ближайшей перспективе построят еще одну школу на 1100 мест в микрорайоне «Олимпийский».
Реализация нацпроекта «Культура» позволила развить в городе библиотечную сеть. Так, в прошлом году создали три модельные библиотеки, где провели ремонт и закупили оборудование, обновили книжный фонд. Новая библиотека появилась в военном городке Дягилево. Скоро откроется после реконструкции Детская школа искусств №5 в Приокском. В этом году также планируют приступить к строительству физкультурного комплекса открытого типа в школе №58, а в следующем году - к проектированию детского сада в «Метропарке».
- Развитие социальной инфраструктуры, создание комфортной среды для жителей города - это наши первоочередные задачи, - отметил Виталий Артемов. - Администрация города будет прилагать максимальные усилия, чтобы попасть во все возможные федеральные и региональные программы по строительству учреждений образования. В этом мы имеем максимальную поддержку со стороны губернатора области Павла Малкова. При его содействии город начал тесное сотрудничество с федеральным Фондом развития территорий, который поможет нам, в частности и в реализации проектов комплексной застройки городских территорий.
После итогового отчета депутаты задали Виталию Артемову вопросы, волнующие многих горожан.
В минувшем году городские власти также уделяли пристальное внимание одной из важнейших сфер - жилищно-коммунальному хозяйству. Так, удалось провести при поддержке регионального правительства капремонт восьми участков магистральных теплосетей протяженностью более 5,6 км, и за счет собственной программы РМПТС отремонтировать еще три участка. В этом году планируется реконструкция и капремонт 10 участков магистрали и семи котельных. Масштабные работы уже ведутся на Первомайском проспекте. Новые котельная и теплосети появятся в гарнизоне Дягилево в рамках соглашений с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Также в этом году достроят Западный коллектор.
Чтобы рязанцы пили чистую воду, в прошлом году на Окской очистной водопроводной станции установили систему ультрафиолетового обеззараживания в рамках федерального проекта «Чистая вода».
Касаясь актуальной для Рязани проблемы дорог, Виталий Артемов отметил, что в прошлом году в городе отремонтировали 47 км улиц, что больше обычного. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 10 дорог по двухлетним контрактам 2021 года, на 16 участках выполняли работы по контрактам 2022-2023 годов. Еще 10 участков отремонтировали по годичным контрактам 2022 года за счет дополнительных средств областного и городского бюджетов. В городе не только ремонтировали, но и строили новые дороги. Так, в микрорайоне Мервино появилась улица Перспективная протяженностью около километра. Здесь устроили ливневку, тротуары и велодорожки, поставили остановки и провели освещение.
В этом году на дорожный ремонт выделили 1 млрд 100 млн рублей. Как отметил Виталий Артемов, в городе завершат 17 двухлетних контрактов и начнут 11 новых. Это ремонт дорог в поселке Качево, Мордасово, на улицах Семчинской и Магистральной и на других участках. Кроме того, продолжается благоустройство дворов. В прошлом году 62 из них привели в порядок.
В 2022 году в Рязани благоустроили пять общественных пространств. Работы провели в Лесопарке (от моста до первого разворотного круга), в парке имени Белякова, в зеленой зоне «Дубовая роща» - «Вишневый сад», в Гвардейском сквере и на Лыбедском бульваре. В этом году благоустроят Черезовские пруды со стороны Новоселов, парк имени Гагарина, площадь Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе, Лесопарк (от первого разворотного круга до Орехового озера).
В своем отчете Виталий Артемов отметил, что город оказывает дополнительные меры помощи нуждающимся гражданам. В частности, для поддержки участников СВО и их семей предусмотрены городские меры поддержки. Это внеочередной прием детей в детские сады и школы, бесплатное питание в школах, освобождение от родительской платы в детских садах, отсрочка по договорам аренды муниципального имущества, льготные условия оплаты за жилищно-коммунальные услуги и другие.
После своего выступления депутаты задали руководителю мэрии вопросы, волнующие многих рязанцев. Отвечая на них, Виталий Артемов подчеркнул, что считает важным вернуть двухуровневую систему управления городом.
- У префектур должны появиться дополнительные полномочия и инструменты, позволяющие эти полномочия осуществлять. Подавляющее большинство проблем, с которыми обращаются жители Рязани, можно и нужно решать на уровне районов, - отметил он. - Необходимо повышать качество работы и других структурных подразделений администрации. Очевидно, что требуется серьезно изменить подходы к организации работы дирекции по благоустройству города. Важнейший вопрос - комплексный подход к развитию территорий. По поручению губернатора Павла Викторовича Малкова, готовится соответствующая программа.
Как показал отчет руководителя главы администрации, благодаря беспрецедентной поддержке регионального правительства и участию в целевых программах, Рязань активно развивается, и в планах властей новые свершения на благо горожан.
В Рязани активно обновляют автопарк общественного транспорта. В прошлом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» закупили 10 низкопольных троллейбусов, а за счет резервного фонда Правительства РФ и областного и городского бюджетов приобрели еще 10 троллейбусов с автономным ходом. Также правительство Санкт-Петербурга подарило Рязани 10 троллейбусов, а московские власти - 40 автобусов большого класса.
В этом году в лизинг закупили 47 автобусов, и 39 из них уже поступили в парк, а также еще 8 автобусов планируют закупить в следующем году. Кроме того, городские власти подали заявку на закупку в лизинг еще 45 автобусов.