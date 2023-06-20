Виталий Артемов: Развитие социальной инфраструктуры, создание комфортной городской среды - наши первоочередные задачи Фото: Из материалов пресс-службы

15 июня исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артемов представил депутатам Рязанской городской Думы итоговый отчет о работе мэрии за 2022 год. В своем выступлении он озвучил основные показатели в социальной и экономической сферах, поделился своим видением улучшения городского хозяйства, перспективами развития города.

Новые школы, детсады, библиотеки

Прежде всего Виталий Артемов отчитался об исполнении городского бюджета за 2022 год. Доходы муниципальной казны превысили запланированные на 2,4%, составив 18,5 млрд рублей. Более половины расходов бюджета, а именно 11,8 млрд рублей, были направлены на социальную сферу. На дороги и жилищно-коммунальное хозяйство из бюджета выделили около 4,7 млрд рублей.

За минувший год в Рязани произошло немало позитивных изменений, и многие достижения стали возможны благодаря участию в нацпроектах «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда». На реализацию этих проектов город получил 3,3 млрд рублей.

Благодаря нацпроекту «Образование» в нескольких развивающихся микрорайонах уже появились или скоро откроются новые образовательные учреждения. Так, в Кальном построили школу №76, начали строительство детского сада на 224 места. Еще один детсад построят в этом году в микрорайоне Семчино и до 2024 года здесь же возведут новую школу на 1100 мест. За счет бюджетных кредитов в ближайшей перспективе построят еще одну школу на 1100 мест в микрорайоне «Олимпийский».

Реализация нацпроекта «Культура» позволила развить в городе библиотечную сеть. Так, в прошлом году создали три модельные библиотеки, где провели ремонт и закупили оборудование, обновили книжный фонд. Новая библиотека появилась в военном городке Дягилево. Скоро откроется после реконструкции Детская школа искусств №5 в Приокском. В этом году также планируют приступить к строительству физкультурного комплекса открытого типа в школе №58, а в следующем году - к проектированию детского сада в «Метропарке».

- Развитие социальной инфраструктуры, создание комфортной среды для жителей города - это наши первоочередные задачи, - отметил Виталий Артемов. - Администрация города будет прилагать максимальные усилия, чтобы попасть во все возможные федеральные и региональные программы по строительству учреждений образования. В этом мы имеем максимальную поддержку со стороны губернатора области Павла Малкова. При его содействии город начал тесное сотрудничество с федеральным Фондом развития территорий, который поможет нам, в частности и в реализации проектов комплексной застройки городских территорий.

После итогового отчета депутаты задали Виталию Артемову вопросы, волнующие многих горожан.

1 млрд рублей на дороги

В минувшем году городские власти также уделяли пристальное внимание одной из важнейших сфер - жилищно-коммунальному хозяйству. Так, удалось провести при поддержке регионального правительства капремонт восьми участков магистральных теплосетей протяженностью более 5,6 км, и за счет собственной программы РМПТС отремонтировать еще три участка. В этом году планируется реконструкция и капремонт 10 участков магистрали и семи котельных. Масштабные работы уже ведутся на Первомайском проспекте. Новые котельная и теплосети появятся в гарнизоне Дягилево в рамках соглашений с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Также в этом году достроят Западный коллектор.

Чтобы рязанцы пили чистую воду, в прошлом году на Окской очистной водопроводной станции установили систему ультрафиолетового обеззараживания в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Касаясь актуальной для Рязани проблемы дорог, Виталий Артемов отметил, что в прошлом году в городе отремонтировали 47 км улиц, что больше обычного. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 10 дорог по двухлетним контрактам 2021 года, на 16 участках выполняли работы по контрактам 2022-2023 годов. Еще 10 участков отремонтировали по годичным контрактам 2022 года за счет дополнительных средств областного и городского бюджетов. В городе не только ремонтировали, но и строили новые дороги. Так, в микрорайоне Мервино появилась улица Перспективная протяженностью около километра. Здесь устроили ливневку, тротуары и велодорожки, поставили остановки и провели освещение.

В этом году на дорожный ремонт выделили 1 млрд 100 млн рублей. Как отметил Виталий Артемов, в городе завершат 17 двухлетних контрактов и начнут 11 новых. Это ремонт дорог в поселке Качево, Мордасово, на улицах Семчинской и Магистральной и на других участках. Кроме того, продолжается благоустройство дворов. В прошлом году 62 из них привели в порядок.

В 2022 году в Рязани благоустроили пять общественных пространств. Работы провели в Лесопарке (от моста до первого разворотного круга), в парке имени Белякова, в зеленой зоне «Дубовая роща» - «Вишневый сад», в Гвардейском сквере и на Лыбедском бульваре. В этом году благоустроят Черезовские пруды со стороны Новоселов, парк имени Гагарина, площадь Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе, Лесопарк (от первого разворотного круга до Орехового озера).

Двухуровневая система управления городом

В своем отчете Виталий Артемов отметил, что город оказывает дополнительные меры помощи нуждающимся гражданам. В частности, для поддержки участников СВО и их семей предусмотрены городские меры поддержки. Это внеочередной прием детей в детские сады и школы, бесплатное питание в школах, освобождение от родительской платы в детских садах, отсрочка по договорам аренды муниципального имущества, льготные условия оплаты за жилищно-коммунальные услуги и другие.

После своего выступления депутаты задали руководителю мэрии вопросы, волнующие многих рязанцев. Отвечая на них, Виталий Артемов подчеркнул, что считает важным вернуть двухуровневую систему управления городом.

- У префектур должны появиться дополнительные полномочия и инструменты, позволяющие эти полномочия осуществлять. Подавляющее большинство проблем, с которыми обращаются жители Рязани, можно и нужно решать на уровне районов, - отметил он. - Необходимо повышать качество работы и других структурных подразделений администрации. Очевидно, что требуется серьезно изменить подходы к организации работы дирекции по благоустройству города. Важнейший вопрос - комплексный подход к развитию территорий. По поручению губернатора Павла Викторовича Малкова, готовится соответствующая программа.

Как показал отчет руководителя главы администрации, благодаря беспрецедентной поддержке регионального правительства и участию в целевых программах, Рязань активно развивается, и в планах властей новые свершения на благо горожан.

В ТЕМУ

В Рязани активно обновляют автопарк общественного транспорта. В прошлом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» закупили 10 низкопольных троллейбусов, а за счет резервного фонда Правительства РФ и областного и городского бюджетов приобрели еще 10 троллейбусов с автономным ходом. Также правительство Санкт-Петербурга подарило Рязани 10 троллейбусов, а московские власти - 40 автобусов большого класса.

В этом году в лизинг закупили 47 автобусов, и 39 из них уже поступили в парк, а также еще 8 автобусов планируют закупить в следующем году. Кроме того, городские власти подали заявку на закупку в лизинг еще 45 автобусов.