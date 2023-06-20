«Мне тренер даже в волейбол запрещает играть». Рязанка, входящая в сборную России, рассказала всю правду о беге

В любую погоду по субботам любители бега собираются в рязанских парках. Фото: Наталья Романчук.

С наступлением лета многие стараются сбросить лишние килограммы и привести тело в хорошую физическую форму. Если здоровье позволяет, то самым простым вариантом для этих целей считаются обычные пробежки. Не нужно тратиться на абонемент в фитнес-центр, покупать специальное снаряжение и подстраивать тренировки под график работы. Все, что действительно нужно, - желание и пара хороших кроссовок (это важно!).

«Бег для укрепления психики»

Бегать на тренажере - сомнительное удовольствие, особенно когда за окном тепло и зелено. То ли дело пробежки в парке в компании единомышленников! Это и приятно, и спортивно и даже интересно.

Многие годы на Парковый и Ореховый забеги в Рязани каждую субботу в абсолютно любую погоду собираются приверженцы легкой атлетики. Кроме того, есть компании, выезжающие на пробежки за город.

«Парковый забег» - это известное объединение ParkRun, которое из-за санкций и общей политической ситуации сменило название. Старты проходят по субботам в 8:30 в ЦПКиО около Зеленого театра. В нынешний сезон «Парковый забег» собирает до полусотни бегунов. На старт выходят вместе и новички, и любители, и профессиональные спортсмены, и ветераны бега. Каждый выбирает подходящий темп, но честно преодолевает свои пять километров.

- Если приходит новичок, он может часть дистанции пройти пешком. Мы ждем каждого на финише. Как правило, люди находят подходящих по уровню подготовки и темпу и движутся вместе, - рассказала одна из организаторов «Паркового забега» Анастасия Луковникова.

Вместе с ней готовят «Парковый забег» в Рязани еще два волонтера - Владимир Московкин и Надежда Гришина. Каждый из них давно предан спорту, и этот общественный проект - дело для души. Они уверяют, что те, кто попробовал хоть раз пробежаться, как правило, возвращаются.

- Чаще всего люди у нас задерживаются, потому что бег благотворно влияет на здоровье, на физическую форму, повышает настроение. Бег хорошо успокаивает психику. Люди получают заряд положительных эмоций.

Еще одна пятикилометровая пробежка по субботам проходит в Лесопарке и называется «Ореховый забег». Его организаторы Кристина Удалова и Татьяна Ивонина отмечают, что это не коммерческий проект, а еженедельные бесплатные дружеские пробежки:

- Мы про спорт, дружбу и хорошее настроение. После забега всегда пьем чай, компот с печеньками и конфетами, общаемся. Многие приходят с детьми. Это очень доброе и теплое комьюнити. Все это на добровольной основе, у нас нет никаких членских взносов.

Девушкам помогают волонтеры, в ряды которых может влиться любой желающий. Они делают фото, работают с секундомером, оформляют карточки…

«Ореховый забег» проходит каждую субботу в 9:30 не зависимо от погодных условий. Старт рядом со входом в Лесопарк.

Преимущество таких коллективных забегов в том, что каждый участник знает свой спортивный результат и может его сравнить с другими, проследить динамику своих тренировок по архиву в интернете.

«Благодаря бегу моя жизнь стала ярче»

Если выйти на любительский уровень бега доступно почти каждому, то спортивные результаты - далеко не для всех. В Центре спортивной подготовки Рязанской области мы встретились с рязанской бегуньей Светланой

Дорофевой, входящей в сборную Россию по легкой атлетике. В настоящее время девушка показывает одни из лучших результатов по бегу в регионе. С 2020 года она входила в состав юниорской сборной России, а с 2022 года вошла в резерв основной сборной России. Весной в Суздале Светлана завоевала золото на первенстве России среди юниоров до 23 лет. Спортсменка рассказала, что начала серьезно заниматься бегом… только в университете!

Светлана Дорофеева пришла в спорт в 18 лет. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

- После окончания школы в Коломне поступила в Рязанский госуниверситет на факультет «Истории и международных отношений». Я никогда до этого не занималась спортом, а бегала только в школе. В университете на занятиях по физкультуре стала выделяться. Не прикладывая особых усилий, я всегда прибегала быстрее других. В то время я искала свои сильные стороны и решила развивать спортивные данные. Мне захотелось, чтобы бег стал моей дисциплиной. Бег формирует характер, и он сформировал меня как личность. Сформировал не только физически, но и духовно. Мне сложно достаются результаты, и это закаляет характер, стимулирует развиваться дальше. Благодаря бегу моя жизнь стала ярче, - рассказала Светлана.

Светлана профессионально подошла к вопросу и сразу стала искать индивидуального тренера. Через полгода она уже тренировалась у Евгения Грачева, который и сейчас занимается с ней.

- Тренер сравнил меня с многократной чемпионкой России Еленой Коробкиной, и его слова воодушевили меня. Мы стали тренироваться, и результаты не заставили себя долго ждать, - рассказала наша героиня.

В большой спорт Светлана пришла в 18 лет и считает это огромной удачей.

- Спорт стал моим осознанным выбором. Я приняла ответственное решение, сама взвесила все «за» и «против», подошла с головой. Даже рада, что не занималась бегом в школьные годы. Во-первых, в детстве нет достаточной опоры, знаний и опыта, и это больше выбор родителей. Думаю, если бы начала бегать со школы, то долго бы не продержалась.

Сейчас Светлана завершает очное обучение в университете, пишет дипломную работу, но продолжает с успехом участвовать в соревнованиях.

- В первые три года я легко совмещала учебу со спортом, но когда стали активно расти результаты и усилились тренировки, моя успеваемость в вузе резко понизилась. Сейчас главное - доучиться. После окончания университета продолжу заниматься спортом. В перспективе хотелось бы работать по специальности - учителем истории и английского языка.

Спортсменка признается, что зимы проходят для нее сложно, с постоянными простудами.

- Раньше зимой тренировалась в манеже «Юность», но, когда меня взяли в сборную России, стала выезжать на базу в Кисловодске. Там созданы все условия для качественных тренировок. За неделю пробегаю там по 100 км. Здесь же бегать по снегу травмоопасно, а совмещать профессиональный бег с лыжами, сноубордом, коньками категорически запрещено. Мне тренер даже в волейбол запрещает играть, чтобы исключить травмы. Только шахматы!

Как и каждый спортсмен, Светлана четко придерживается режима, но признается, что в питании себя не ограничивает и при этом весит всего 43 кг.

- Ограничения связаны с набором лишнего веса, а у меня такой проблемы никогда не было. Моя слабость - это сладкое, не могу отказаться от сахара. Вредную еду из фастфуда не ем никогда. У меня обычный рацион - борщ и макароны с котлетой на обед. Калории я не считаю, - говорит бегунья.

Какой бег выбрать - любительский или профессиональный, - каждый решает сам, но главное - подходить к вопросу осознанно и с умом.

СОВЕТ ДНЯ

Рекомендация от Светланы Дорофеевой новичкам в беге:

- В начале пути у меня не было ни обуви, ни знаний - я просто выходила и бегала. Естественно, у меня начались травмы. Болели то мышцы, то кости, то суставы, потому что бегала неправильно, в неподходящей обуви. Ни в коем случае нельзя просто так взять и начать бегать! Нужно найти людей, которые знают, как это правильно делать. Бег - это травмоопасный вид спорта, который не укрепляет, но ломает. Для того чтобы бегать, нужно тренировать мышцы. И техника бега играет огромную роль. Если бегать с пятки, будут болеть колени, если бегать с мыса - надкостницы. Должна работать внешняя сторона стопы.