«Желаем мира, и чтобы все вернулись домой». Рязань посетил Луганский музыкально-драматический театр

Рязань посетил с гастролями Луганский драматический театр Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В конце минувшей недели в Рязань на гастроли приехал Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной. На сцене Рязанского драмтеатра прошли показы двух музыкальных постановок луганских коллег.

Музыкальные спектакли «Бабий бунт» и рок-опера «Распятая юность», несмотря на разные смыслы и жанры, нашли своего зрителя в Рязани. В первом спектакле задействовано свыше 35 актеров, которые постарались передать атмосферу и жизнь казачества. Режиссера-постановщика Наталью Коваль вдохновили на создание этой работы «Донские рассказы» Михаила Шолохова, и она постаралась передать в ограниченном времени и пространстве широту казацкой души. Зрители переместились в казачью станицу на просторах Тихого Дона. Спектакль проходит под лозунгом «Даешь равноправенство!» из уст казачек, взбунтовавшихся простив своих мужей.

- «Бабий бунт» - это легкость, свобода, честность и живое исполнение, - отметил главный режиссер театра Анатолий Яворский.

Актеры часто выходили в зрительный зал. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Второй спектакль «Распятая юность» поставлен по мотивам романа «Молодая гвардия» Александра Фадеева. Это эмоциональный, музыкальный рассказ от лица современной молодежи об известной легенде, повествующей о подпольной молодежной организации Молодая гвардия. Авторами этого проекта стали известные на Луганщине творческие деятели, к сожалению, обоих их уже нет в живых. Это автор либретто – известный поэт, заслуженный работник культуры Украины Владимир Зайцев. И автор музыки – известный композитор, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Дерский. Режиссер-постановщик спектакля Анатолий Яворский отметил, что уникальность спектакля в том, что в нем нет персонификации.

- В нашем спектакле нет персонажей Олега Кошевого, Ульяны Громовой и других. Таким образом, эта история становится не только о Луганщине, но всей огромной России, СССР. Эта история о молодых ребятах, которые в непростое для Родины время приняли встать на ее защиту так, как они это понимают. Это актуально сейчас, и будет злободневно всегда, - подчеркнул он.

Художественный руководитель театра, народный артист Украины и ЛНР Михаил Голубович отметил, что этот спектакль уже многие годы хорошо принимает публика в разных городах, в том числе его показывали на освобожденных территориях:

- Тема Молодой гвардии очень важна для Донбасса, и наш главный режиссер поставил рок-оперу достойно. Очень часто театры Донбасса возвращаются к теме Молодой гвардии. Молодежь хорошо принимает этот спектакль.

- Наш спектакль поставлен не по классическому произведению, а по архивным документам. Это спектакль о совести, о чести, о подвиге, о патриотическом воспитании, - отметил директор театра Виталий Балджи.

Рязанцы приняли луганских артистов тепло, а те признались, что в Рязани театральная, отзывчивая публика, и оставили свои пожелания:

- Желаем мира, и чтобы все вернулись домой!