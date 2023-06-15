Свет вашему дому!

ITower - это современный, высокотехнологичный, «умный» дом с элегантным фасадом, окруженный приватной охраняемой территорией.

«Солнышко ты мое!» - так мы называем самых любимых и близких людей, чье присутствие в нашей жизни приносит радость и свет. И такое обращение, конечно, неслучайно. Ведь свет - и есть сама жизнь

А вы знали, что недостаток солнечного света делает нас грустными, и наоборот, чем больше солнечного света получает организм, тем меньше стресса мы испытываем? И это научный факт! Именно поэтому мы легче просыпаемся, когда за окном солнечно, стремимся на отдых в жаркие страны и подсознательно предпочитаем работать в больших, наполненных естественным светом помещениях. И все же самое главное место, где находится мир каждого из нас, где мы проводим время со своей семьей и где нам должно быть комфортнее всего, - это наш дом. И уж если выбирать себе место жительства, то уютное, просторное и безопасное, где каждый член вашей семьи будет светиться от счастья.

Что делает наш организм счастливым

Уникальными, экологичными, инновационными проектами заслужила свой имидж авторитетного и опытного застройщика Рязанской области Группа компаний «Зеленый сад». В основе концепции возведенных ею домов - идея максимального комфорта и сохранения здоровья каждого. Одной из ее составляющих является полноценная инсоляция жилых помещений. В старых многоквартирных домах, которые строили до 1975 года, окна в основном небольшого размера. То же самое можно сказать и о многих нынешних новостройках в классе «эконом». Из-за нехватки освещения жилые пространства в них выглядят темными и непривлекательными. С другой стороны, в домах, относящихся к сегменту «комфорт» и «бизнес», предусмотрено панорамное остекление - большие окна от пола до потолка пропускают огромное количество света.

- Если рассматривать различные исторические редакции санитарных норм и правил в РФ, то изначально нормой по длительности естественного освещения помещения было минимум три часа в день, - говорит врач-гигиенист Ольга Люблинская. - В настоящий момент норма уменьшилась до двух часов. Все оставшееся время рассчитано на искусственные источники освещения.

Нельзя недооценивать важность солнечного света в квартире. Его влияние многогранно. Он мгновенно преображает эстетику помещения, подчеркивая особенности дизайна и текстуры, и оказывает положительное влияние на психическое и физическое здоровье, заставляя нас чувствовать себя расслабленными, счастливыми, продуктивными.

Главная изюминка жилого комплекса ­ угловые панорамные окна. Такая конструкция позволяет визуально расширять пространство, делая его легче и светлее.

О том, как естественное освещение влияет на организм человека, рассказывает врач-терапевт Иван Ромасов:

- Солнечный свет участвует в создании кислорода для атмосферы, а также помогает поддерживать температуру воздуха и влажность на оптимальных для человека уровнях, предотвращая рост плесени, грибов и многих патологических микроорганизмов.

Попадая на сетчатку глаза, световые волны превращаются в нервный импульс и в зависимости от его интенсивности шишковидная железа, которая находится в головном мозге, во время сна вырабатывает мелатонин. Этот гормон влияет на эндокринные железы организма, принимает участие в антиоксидантной активности, одна из функций которой - противостояние опухолям, и влияет на серотонин - «гормон радости, счастья и активности». Особое свойство солнечного света - стимуляция выработки витамина D в нашем организме, который ответственен за всасывание кальция и фосфора в нашем кишечнике. Витамин D также участвует в транспортировке, распределении и отложении данных минералов в костях в правильном соотношении.

- А если в помещении недостаточное освещение, как нехватка солнца может повлиять на работу нашего организма?

- В первую очередь может пострадать циркадный ритм человека - появятся проблемы с засыпанием и сном, возможно развитие депрессии, снижение активности. Второе возможное последствие - снижение выработки витамина D, что может выражаться следующими, порой неспецифичными симптомами: частыми простудными заболеваниями, повышенной утомляемостью, ломотой в костях, замедленной регенерацией кожи, повышенной хрупкостью костей, заболеванием зубов и десен, повышенным выпадением волос, нарушением сна, снижением памяти и внимания. Снижение стимуляции солнечным светом и выработки витамина D также могут привести к проблемам со стороны различных органов. Например, дефицит витамина D снижает экспрессию рецепторов инсулина в клетках и уменьшает внеклеточный кальций. В сочетании с дефицитом половых гормонов, это приводит к нарушению соотношения жиросжигающих и жирозапасающих гормонов - в итоге организм начинает излишне «запасать» жир, и возникает избыточный вес.

По словам специалистов, вышеуказанные проблемы со здоровьем зачастую возникают у людей, которые большую часть дня проводят в темных, плохо освещенных помещениях.

Башня света

Сегодня мы с вами побываем в одном из знаковых проектов ГК «Зеленый сад» - жилом комплексе бизнес-класса ITower на Московском шоссе. Четкие геометрические формы, щедрое остекление, неординарный фасад и идеальная интеграция в окружающую среду выделяют его среди остальной застройки микрорайона. Создавая его будущий образ, авторы опирались на идеи технологичности и защиты личного пространства, что позволило дать проекту звонкое запоминающееся имя.

Среди рязанских новостроек ITower - это современный, высокотехнологичный, «умный» дом с элегантным фасадом, окруженный приватной охраняемой территорией с системой видеонаблюдения и подземным бизнес-паркингом.

Наполняющий квартиры ITower солнечный свет оказывает положительное влияние на психическое и физическое здоровье.

Главная изюминка проекта - угловые панорамные окна. Такая конструкция позволяет визуально расширять пространство, делая его легче и светлее. Владельцы квартиры с угловыми окнами наслаждаются живописными закатами и великолепием окружающих пейзажей. Какую бы площадь и планировку вы ни выбрали, во всех вариантах предусмотрены потолки высотой 3,05 м и окна высотой 2,15 м. Благодаря этому создается панорамный эффект и в помещении становится на 20% больше воздуха и на 30% больше естественного света. Так что можете быть уверены - нормы по инсоляции в жилом комплексе не только соблюдены, а даже перевыполнены.

- Высокие окна - это большая площадь остекления и больше света. На самом деле, это здорово! - делится своими впечатлениями собственник квартиры в одном из жилых комплексов «Зеленого сада». - Во-первых, за счет таких окон помещение приобретает великолепный вид. Уютно и просторно, так как стены совершенно не ограничивают восприятие комнаты. Во-вторых, можно экономить на электричестве: на улице уже темнеет, а в доме еще нет необходимости включать свет.

Но в квартирах ITower оконные системы обладают еще и повышенными функциями тепло- и звукоизоляции. Так, за счет специального напыления стекла показывают высокую энергоэффективность, значительно уменьшая отток тепла из помещения. Зимой в квартире будет тепло, летом - прохладно. Это улучшает работу системы отопления и кондиционирования. Доказано, что уровень теплопотери после установки таких мультифункциональных окон уменьшается на 80%. А специальная пленка внутри межстекольного пространства гарантирует уровень звукоподавления до 98%. Особая технология закалки делает стекла ударопрочными - они выдерживают даже сильное механическое воздействие. Установленные на окнах скрытые петли дополнительно защищают створки от снятия.

Дом в помощь

ITower - передовой жилой комплекс во всех отношениях начиная с «умных» счетчиков в квартирах и заканчивая инновационной платформой сбора мусора на придомовой территории. Система «умный дом» позволяет управлять своим жилищем и настраивать комфортное проживание с помощью смартфона. Даже счетчики в квартирах самостоятельные - они сами собирают и передают показания приборов газо-, электро- и водопотребления напрямую в управляющую компанию. На нужный этаж жителей доставляют лифты с бесшумной кабиной и бесконтактным модулем управления. Кстати, они тоже «умные» - система рекуперации экономит до 75% электроэнергии. На защите дома стоит многоуровневая система безопасности «Антитеррор». По всей территории комплекса и в помещениях установлены 30 тревожных кнопок - после нажатия на них вооруженная охрана прибудет на место в течение одной минуты. 90 камер видеонаблюдения по периметру охватывают двор, места общего пользования, паркинг. Записи с них хранятся на сервере в течение 30 дней, что позволяет при необходимости разрешать возникающие конфликты между жильцами.

«Умный» подход мы видим и в организации двора. Чтобы создать для взрослых и детей дополнительное пространство, застройщик прибег к особому архитектурному решению - вынес специальные зоны для спорта, игр и отдыха на стилобат. А внизу и на уровне первого этажа здания обустроена удобная стоянка для машин.

Ну и, пожалуй, одна из самых замечательных и оправданных в условиях российского климата фишек - входные зоны и пешеходные дорожки с подогревом. Никаких сугробов и наледи под ногами зимой, никаких луж во время дождя. Плитка под ногами в любую погоду останется максимально чистой и сухой.

Вместо послесловия

Чтобы купаться в свете и радости, вовсе необязательно быть звездой сцены или выиграть в лотерею. Для этого достаточно иметь любящую семью и уютную просторную квартиру, где вам будет тепло и солнечно и куда вам захочется возвращаться и после трудного дня, и из самых интересных путешествий.

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