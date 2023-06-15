«Она просто обалдела от собственной безнаказанности». Руководитель отделения «Почты России» присвоила 18 млн рублей

Руководитель отделения «Почты России» присвоила 18 млн рублей. Вот на что она их потратила. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязанской области будут судить руководителя одного из отделений «Почты России» в Рыбновском районе по статье УК РФ «Присвоение в крупном размере». Как установили следователи УФСБ России по Рязанской области, женщина присвоила более 18 млн рублей.

- Это были мелкие платежи, которые никак не оформлялись. Но, учитывая, что процесс присвоения занял длительное время, она в сумме и набрала из кассы столь внушительную сумму, - сказал КП-Рязань источник, знакомый с ситуацией.

Когда женщину задержали и началось следствие, она с большим трудом вспоминала, на что потратила 18 млн рублей. Это не были какие-то крупные покупки в виде шуб, квартир, автомобилей, украшений, а обычные хозяйственно-бытовые нужды.

- Она просто обалдела от своей безнаказанности настолько, что не помнила, куда тратила деньги. Из более-менее крупных трат можно назвать ремонт в квартире сына. А все остальное распылялось как ветер, - добавил источник.

В настоящее время заместитель прокурора Рязанской области Алексей Дикарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

В ближайшее время дело направят в Рыбновский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине, кроме уголовного наказания, грозит и гражданский иск от АО «Почта России». Скорее всего ей придется вернуть все присвоенные миллионы родной организации.