Молочная азбука «АМКИ»

«Комсомольская правда» продолжает совместный с агромолкомбинатом «Рязанский» образовательный проект «Молочная азбука». В наших публикациях мы доступно знакомим читателей с терминами из молочной отрасли, чтобы каждому стало легче ориентироваться в вопросах здорового питания. В четвертой части нашей азбуки мы расскажем о важных понятиях, используемых в молочном производстве, начиная с буквы «Л» и заканчивая буквой «М».

Л

Лактоза - молочный сахар. Наверняка, вы замечали, что молочные продукты обладают немного сладковатым вкусом, и в этом как раз заслуга лактозы. Это абсолютно природный углевод, который изначально содержится в молоке, и составляет 2-8% от его состава. Кстати, в природе это единственный распространенный сахар животного происхождения.

Для переваривания этого углевода в кишечнике человека содержится фермент лактаза. Недостаток этого фермента - крайне редкая аномалия. Это вещество расщепляет лактозу на более простые сахара, которые используются организмом. Так, именно лактоза выполняет различные биологические функции, влияет на работу мозга и нервной системы, также способствует росту бифидобактерий в кишечнике, помогает усвоению кальция и других минералов. Все дети с рождения усваивают молочные продукты, потому что грудное молоко содержит много лактозы.

Лаборатория - на пищевых предприятиях это отдел, занимающийся анализами и испытаниями различных проб.На молочном комбинате «Рязанский» работает собственная производственная лаборатория. В этом отделе контролируют поставку молока, технологический процесс и качество выпускаемой продукции, а также строго следят за соблюдением требований Технического регламента Таможенного Союза. Здесь проводят исследования образцов входящего сырья, а также выпускаемой продукции по нескольким десяткам важных показателей. Так, молоко проверяют на массовую долю жира и белка, плотность, термоустойчивость, температуру и микробиологический состав. Также оценивают пробу молока по органолептическим показателям - по цвету, запаху и вкусу. Строгий контроль служит гарантией высокого качества продукции этого предприятия.

М

Микрофлора - микроорганизмы, в том числе молочнокислые бактерии, которые находят симбиоз с организмом человека. Сложно вообразить число микроорганизмов, которые живут в нашем теле! Особую ценность из них представляют молочнокислые бактерии. Наверняка вам известно, что в нашем кишечнике живут полезные микроорганизмы, которые способствуют пищеварению и помогают укрепить здоровье. Речь идет именно о молочнокислых бактериях. Кишечная микрофлора выполняет основные функции - участвует в пищеварении, синтезирует витамины группы К, некоторые витамины группы B и аминокислоты, защищает организм от проникновения патогенов, нейтрализует некоторые токсичные для организма вещества, регулирует работу иммунной, эндокринной и нервной систем. Здоровая микрофлора кишечника - залог здоровья всего организма. В кисломолочной продукции «Амка» содержатся полезные для организма кисломолочные бактерии, которые способствуют здоровью и долголетию.

Маслобойка - приспособление для изготовления сливочного масла из слегка скисшего молока, сливок или cметаны. На производстве «Амка» для приготовления масла используют только свежие сливки. Сырье сбивают механическим способом, отделяя молочный жир от пахты. Если посмотреть на этот процесс под микроскопом, то мы увидим, как мембраны, которые окружают жир, разрушаются, образуя кусочки масла. В маслобойке кусочки слипаются друг с другом и образуют более крупные куски.

Масло сливочное - продукт, получаемый при сепарации молочного жира. Человечество научилось получать сливочное масло из молочной основы несколько тысячелетий назад. Первое упоминание об этом продукте можно найти в Библии, и относится оно приблизительно к 2000 году до н. э. Сливочное масло - ценный источник животных жиров, богатый витаминами А и Д. Наиболее полезными и ценными сортами сливочного масла являются традиционное (82,5% м.д.ж.) и крестьянское (72,5% м.д.ж.). Оба эти сорта производят под брендами «Амка» и «МУ-У», при этом они предлагаются в различной фасовке от 180 граммов.

«МУ-У» - один из брендов агромолкомбината «Рязанский». Всего на предприятии выпускают более 50 наименований молочной продукции, постоянно расширяя ассортимент. Помимо брендов «Амка» и «Му-у» здесь выпускают продукцию под логотипом «С нашей фермы». Вся продукция зарекомендовала себя и пользуется спросом не только на рязанском рынке, но и в соседних регионах, в том числе и столичном.

Минеральные вещества - это низкомолекулярные вещества, соли, которые поддерживают нормальное функционирование организма. Они участвуют во всех биохимических процессах, протекающих в организме, определяют состояние свертывающей системы крови и мышечные сокращения, являются необходимым компонентом всех органов и тканей. Если они находятся в остром дефиците, то могут возникнуть различные заболевания. Минеральные вещества поступают в организм только с пищей, поэтому крайне важно питаться сбалансированно и разнообразно. Молочная продукция богата витаминами и минералами, поэтому ее необходимо включать в ежедневный рацион, особенно детям. Агромолкомбинат «Рязанский» выпускает широкую линейку молочных продуктов на любой вкус, чтобы ваше питание было полезным, разнообразным и вкусным.

Макронутриенты - общая группа, включающая витамины, минеральные вещества и микроэлементы. Эти вещества содержатся в пище в очень малых количествах, но очень важны для регуляции различных функций - усвоения пищи, роста, адаптации и развития организма. К основным минералам (макроэлементам) относятся калий, кальций, магний, хлор, фосфор, сера. Эти макроэлементы участвуют в процессах обмена веществ и необходимы для нормальной работы всех органов и систем. К микроэлементам относят медь, хром, селен, молибден, марганец, фтор. Организм человека постоянно теряет минералы, поэтому их запас нужно ежедневно пополнять из пищи. Для этого оптимально подходит молочная продукция, производимая агромолкомбинатом «Рязанский».