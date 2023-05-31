Андрей Кашаев: «На какой должности я бы ни работал, продолжаю оставаться учителем»

Андрей Кашаев: «Для нас учителя — это взрослые ученики». Фото: Алексей НИЛОВ

Рязанский институт развития образования (РИРО) занесен на Доску почета Рязанской области в год своего 85-летия - более чем достаточный повод пообщаться с ректором института Андреем Кашаевым. Однако встретиться с ним было очень непросто. Выделить в плотном рабочем графике ректора час-другой для обстоятельного разговора было практически невозможно. Но выход - сколь простой, столь и гениальный - все же нашелся.

- А давайте вместе проведем один мой рабочий день и в процессе сможем пообщаться,- предложил Андрей Анатольевич.

И вот мы встречаемся в четверг, 25 мая, примерно в половине двенадцатого у дверей Рязанской городской Думы.

Один день Андрея Анатольевича

- Сегодня был отчет главы муниципального образования Татьяны Николаевны Панфиловой, - говорит Андрей Кашаев, садясь в машину, - очень важное заседание. Я как депутат городского парламента не мог его пропустить. А теперь вот поедем в областной суд.

Так и начался наш разговор.

- В этом году исполняется 85 лет со дня основания нашего института, - рассказывает Андрей Анатольевич. - С прошлого юбилея совсем немного времени прошло. Еще пять лет назад мы задавали вопрос, где место в общей системе образования таким институтам, как наш. Традиционно они рассматривались как точка дополнительного образования, где проводят свою курсовую подготовку учителя. Сегодня задачи несколько изменились: все подобные институты во всех регионах встроены в общую федеральную систему научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Сегодня вузы, подобные нашему, являются проводниками как региональной, так и федеральной политики в области образования. У нас есть установленные министерством просвещения критерии работы, есть критерии работы центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, который открылся в наших стенах два года назад.

У читателя возникнет вопрос, что это за федеральная политика, о которой говорит ректор? Это принципиально новые подходы к повышению квалификации и вообще к профессиональному развитию учителей и других категорий педагогических работников. В основе современного подхода - исследования профессиональных дефицитов, результатов диагностики уровня профессионального развития.

- Нам удалось выстроить такую модель, которая дает возможность учителю развиваться непрерывно, - добавляет Андрей Кашаев. - Мы не бросаем учителя после курсовой подготовки - мы привлекаем его к участию в тех наших образовательных событиях, которые ему интересны с точки зрения его профессионального развития либо для восполнения тех пробелов, которые у него выявлены на этапе диагностики. Пока речь не идет об абсолютно всех педагогических работниках, хотя мы ежегодно стараемся вовлекать как можно большее их количество - стремимся, чтобы эта модель касалась 100% рязанских учителей.

Дорога до областного суда не заняла много времени. Здесь проходит итоговая конференция и награждение победителей и участников проекта взаимодействия школьников и судей Рязанской области «Знакомьтесь, судебная система России», одним из организаторов которого является РИРО, и, конечно, на церемонии награждения присутствие ректора обязательно.

Цифровизация в образовании - не дань моде, а необходимость

Тот неполный час, что мы провели в стенах института, вернувшись из областного суда, показал, насколько время ректора спрессовано и расписано почти по секундам. Подобный ритм требует от руководителя мгновенного принятия решений по самым разным вопросам. Здесь и встречи с сотрудниками, и телефонные переговоры, подписание десятков документов, и продолжение разговора о моделях и технологиях образовательного процесса.

Вся работа по составлению индивидуальных образовательных маршрутов, по организации непрерывности профессиональной подготовки учителя строится, в том числе, с использованием цифровой экосистемы «Успех учителя». Экосистема позволяет, исходя из выявленных результатов диагностики, подобрать лучшую программу подготовки.

- Цифровая экосистема - это неотъемлемая часть нашей работы, - рассказывает Андрей Кашаев. - Мы стали ее воплощать год назад, постоянно развивая. Мы ее апробировали на крупных всероссийских и международных форумах и совещаниях. Это работа совместная - моя, моих проректоров, специалистов ЦНППМ. Таких платформ в большинстве регионов нет. На одном из всероссийских совещаний наша модель была названа инновационной, достойной к адаптации под условия других регионов нашей страны. Для нас важно, что мы были первые, кто предложил именно такую целостную модель, закольцованную в соответствии с полным циклом работы на результат.

Не так давно в институте появился центр финансовой грамотности, который уже стал одним из лучших в стране. В прошлом году он вошел в тройку наиболее эффективных в Российской Федерации. Здесь РИРО тесно работает с отделением «Рязань» Банка России, с нашими вузами. В прошлом году институт был одной из шести организаций страны, которые выиграли федеральные гранты по направлению «Волонтерство в сфере финансового образования».

Наш институт является базой подготовки победителей профессиональных конкурсов. За последние годы у нас было два лауреата конкурса «Учитель года», была и победа - ее одержала ныне покойная Софья Олеговна Никулина - Гран-при Всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя, абсолютная победа в конкурсе «Педагогический дебют». Мы стремимся к званию абсолютного победителя в конкурсе «Учитель года», как это было в 1995, 1996 годах, когда победителями стали Зинаида Викторовна Климентовская и Екатерина Алексеевна Филиппова. В прошлом году была победа в «ЧЕРУКе», но об этом поговорим в машине, пора ехать, - Андрей Анатольевич торопится на следующее мероприятие.

«ЧЕРУК», памятник, аттестация и награждение

На чемпионате региональных учительских команд «ЧЕРУК-2022» команда Рязанского клуба учителей года «Журавли» стала победителем, завоевала Гран-при.

- Мы считаем, что в Рязанской области должен появиться подобный конкурс. Уже разработано положение, начинаем его реализовывать, чтобы осенью к нам приехали несколько команд из разных регионов - на наш новый конкурс «Мой край, моя Россия». Мы приглашаем команды, в которых будут представители и педагогического сообщества, и ученического, и родительского - все участники образовательных отношений. Сейчас проходит Год наставника и педагога. Наш институт является региональным оператором в проведении ключевых мероприятий праздничного года.

В помещениях министерства образования, куда мы и приехали, проходит сразу несколько мероприятий, - продолжает рассказ Андрей Кашаев. - Это заседание аттестационной комиссии, я руководитель экспертной группы по аттестации учителей английского языка на высшую аттестационную категорию и член Главной аттестационной комиссии. Это подведение итогов регионального этапа федерального конкурса «Мастер года», мы являемся его соорганизаторами.

Одно из наиболее интересных событий Года наставника и педагога - установка скульптурной композиции, посвященной педагогическому труду. Состоялся конкурс, наибольшее количество голосов набрала работа Олега Седова, но с условием дальнейшей доработки.

В конце нашего совместного с Андреем Кашаевым рабочего дня прошла рабочая встреча со скульптором, который как раз и представил доработанный проект.

- Этот день не был самым насыщенным, - говорит при прощании Андрей Анатольевич, - нам еще повезло - удалось поговорить. Но главное - удалось много успеть. Завтрашний день - продолжение сегодняшнего. На итоговом заседании завершим конкурсные процедуры, далее - реализация всех намеченных планов, навстречу юбилею.

Вручение премий победителям конкурсов — одна из функций ректора РИРО. Фото: Алексей НИЛОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ректор РИРО Андрей Кашаев:

- У нас большой, замечательный коллектив, самое главное - очень дружный. Его костяк по большому счету не меняется, хотя приходят и новые люди (молодежь). Мы поддерживаем связь с нашими ветеранами, не забываем их.

В последние годы сложился хороший имидж института. Министерство образования и губернатор удостоили РИРО чести быть занесенным на Доску почета Рязанской области.